¡°ÇÑ±¹ ÀúÃâ»êÀ², °Þ¾îº¸´Ï ÀÌÀ¯ ¾Ë°Ú¾î¿ä¡±

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¶ÇÇÑ ÃÊº¸ ¾ÆºüÀÎ ÀÌ¿ôÁÖ¹Î À±Á¤¹Î ¾¾ÀÇ °æÇè´ãÀ» ´ã¾Æ ¿¹ºñ ¾Æºüµé¿¡°Ô ¸¹Àº µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ» µíÇÏ´Ù.
¿µ»óÀº ¿ï»ê¸ÅÀÏ UTV °ø½ÄÈ¨ÆäÀÌÁö(www.iusm.co.kr), À¯Æ©ºê Ã¤³Î(www.youtube.com/user/iusm009)¿¡¼ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
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