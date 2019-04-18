ÀÌ°­ÀÎ, U-20 ¿ùµåÄÅ ¶Ú´Ù

¹ß·»½Ã¾Æ¿Í ÇÕÀÇ…23ÀÏ ÈÆ·Ã ÇÕ·ù
Á¤¿ì¿µ·±èÁ¤¹Î ¼Ò¼Ó±¸´Üµµ Á¶À² Áß
|20¼¼ ÀÌÇÏ ¿ùµåÄÅ¿¡ ÃâÀüÇÏ´Â ÀÌ°ÀÎ. ¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø
´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸´Â 18ÀÏ “¹ß·»½Ã¾Æ ±¸´Ü°ú ÀÌ°ÀÎÀÇ U-20 ¿ùµåÄÅ ÃâÀü¿¡ ÇÕÀÇÇß´Ù”¶ó¸ç “Á¤Á¤¿ë U-20 ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶ÀÌ ¹ß·»½Ã¾Æ ±¸´ÜÀ» ¹æ¹®ÇØ Çù»óÀ» ³¡³½ µÚ Áö³ÁÖ µé¾î¿Ô´Ù. ÀÌ°ÀÎÀº 23ÀÏ ¿ÀÈÄ ÆÄÁÖNFC(Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÆ®·¹ÀÌ´×¼¾ÅÍ)¿¡ ÇÕ·ùÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Ãà±¸ÇùÈ¸´Â “Á¤¿ì¿µ(¹ÀÇî), ±èÁ¤¹Î(¸®ÆÛ¸µ) µîÀÇ ´Ù¸¥ ÇØ¿ÜÆÄ ¼±¼öµéÀÇ ¼Ò¼Ó ±¸´Ü°úµµ ÇùÀÇ¸¦ °è¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù”¶ó¸ç “5¿ù 1ÀÏ 21¸íÀÇ ÃÖÁ¾¸í´ÜÀ» È®Á¤ÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº Á¤Á¤¿ë °¨µ¶ÀÌ ±¸»óÇÏ´Â U-20 ¿ùµåÄÅ ¿£Æ®¸®ÀÇ ÇÙ½É ¸â¹ö´Ù.
Á¤ °¨µ¶Àº Áö³ 3¿ù ½ºÆäÀÎ ÀüÁöÈÆ·ÃÀ» ¸¶Ä¡°í ±Í±¹ÇÏ¸é¼ “ÀÌ°ÀÎÀÌ ¿ì¸® ÆÀ¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ¹Ï´Â´Ù”¸é¼ “°¡´ÉÇÏ´Ù¸é Á¶¸¸°£ À¯·´À¸·Î °¡¼ Á÷Á¢ ¸¸³ªº¸·Á°í ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû°í, Áö³ 8ÀÏºÎÅÍ 6¹Ú 7ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î À¯·´ ÃâÀåÀ» ¶°³ª ÀÌ°ÀÎÀÇ Â÷ÃâÀ» Çã¶ô¹Þ°í µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
Á¤Á¤¿ë °¨µ¶Àº “ÀÌ°ÀÎ°ú Á¤¿ì¿µ, ±èÁ¤¹ÎÀÇ ±¸´ÜÀ» ¸ðµÎ ¹æ¹®Çß°í, ¼±¼öµé°ú ¸¸³ª ½Ä»çÇÏ¸ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù”¸é¼ “U-20 ¿ùµåÄÅÀº ¼±¼öµé¿¡°Ô ÇÑ ¹ø»ÓÀÎ ±âÈ¸¶ó´Â Á¡À» °Á¶Çß°í, ±¸´Üµµ °ø°¨Çß´Ù. Á÷Á¢ ±¸´Ü °ü°èÀÚ¸¦ ¸¸³ª ¼³µæÇß±â ¶§¹®¿¡ º¸¶÷ ÀÖ°í ¼º°úµµ ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀÚÆòÇß´Ù.
Á¤ °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â U-20 ´ëÇ¥ÆÀÀº Áö³ 15ÀÏ ±¹³» ÈÆ·Ã ¼ÒÁýÈÆ·Ã¿¡ ³ª¼³ 22¸íÀÇ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ÀÌ°ÀÎÀÇ ±Í±¹³¯Â¥°¡ È®Á¤µÇ¸é¼ ÃÑ 23¸íÀ¸·Î 22ÀÏºÎÅÍ ÆÄÁÖNFC¿¡¼ ´ã±ÝÁúÀ» ÆîÄ£´Ù.
´ëÇ¥ÆÀÀº 5¿ù 3ÀÏ±îÁö ±¹³» ÈÆ·ÃÀ» ÇÑ µÚ 5¿ù 4ÀÏ Æú¶õµåÀÇ ±×´Ï¿¡ºñ³ë·Î ÈÆ·ÃÀ» ¶°³´Ù. ±×¿¡ ¾Õ¼ 5¿ù 1ÀÏ¿¡ 21¸íÀÇ FIFA U-20 ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¸í´ÜÀ» È®Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇöÁö¿¡¼ ´ºÁú·£µå, ¿¡Äâµµ¸£ µî°ú ½ÇÀü ¿¬½ÀÀ» ÅëÇØ °æ±â·ÂÀ» °¡´ÙµëÀº µÚ 5¿ù 19ÀÏ ¿ùµåÄÅ Á¶º°¿¹¼± Ã¹ °æ±â Àå¼ÒÀÎ ºñ¿¤½ºÄÚ ºñ¾Æ¿Í·Î µé¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹Àº ÀÌ¹ø U-20 ¿ùµåÄÅ¿¡¼ Æ÷¸£Åõ°¥, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª, ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹°ú ÇÔ²² ‘Á×À½ÀÇ Á¶’·Î ²ÅÈ÷´Â FÁ¶¿¡ Æí¼ºµÆ´Ù.
¿¬ÇÕ´º½º
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