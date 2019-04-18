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  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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À×±Û·£µå ÇÁ·ÎÃà±¸ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ÅäÆ®³Ñ¿¡¼­ ¶Ù´Â ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)¸¦ »ó´ë·Î ¸ÖÆ¼°ñÀ» ²È°í ½ÃÁð 20È£°ñ °íÁö¸¦ ¹âÀ¸¸é¼­ ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÇÑ ½ÃÁð ÃÖ´Ù°ñ °æ½Å¿¡ ¹ÙÂ¦ ´Ù°¡¼¹´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀº 18ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ¸ÇÃ¼½ºÅÍÀÇ ½ÃÆ¼ ¿Àºê ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° ¸Ç½ÃÆ¼¿Í 2018-2019 À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í(UEFA) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 8°­ 2Â÷Àü ¿øÁ¤¿¡¼­ Àü¹Ý 7ºÐ°ú Àü¹Ý 10ºÐ¿¡ º­¶ô°°Àº °ñÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.


¼ÕÈï¹ÎÀÇ ¸ÖÆ¼°ñÀ» ¾Õ¼¼¿î ÅäÆ®³ÑÀº ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ 3-4·Î ÆÐÇßÁö¸¸ 1, 2Â÷Àü ÇÕ°è 4-4¸¦ ¸¸µé¸é¼­ ¿øÁ¤ ´ÙµæÁ¡ ¿øÄ¢À» ¾Õ¼¼¿ö 4°­ ÁøÃâ Æ¼ÄÏÀ» Ç°¿¡ ¾È¾Ò´Ù.

ÀÌ·Î½á ÅäÆ®³ÑÀº UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×ÀÇ Àü½ÅÀÎ 1961-1962 ½ÃÁð À¯·¯ÇÇ¾ðÄÅ ÀÌÈÄ ¹«·Á 57³â ¸¸¿¡ ÁØ°á½Â ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.

´õºÒ¾î ¼ÕÈï¹Î ¿ª½Ã ÀÚ½ÅÀÇ Ã¹ UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 4°­ ¹«´ë¿¡ ¼­´Â ±â»ÝÀ» ¸Àº¸¸é¼­ 2010-2011 ½ÃÁð ¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿¡¼­ ¶Ù¸é¼­ 4°­ÀüÀ» ¶Ù¾ú´ø ‘·¹Àüµå’ ¹ÚÁö¼º ÀÌÈÄ 8³â ¸¸¿¡ UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ÁØ°á½Â ¹«´ë¿¡ ¼­´Â ÇÑ±¹ÀÎ ¼±¼ö°¡ µÆ´Ù.

´Ù¸¸ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÀÌ³¯ ÈÄ¹Ý 3ºÐ ¿»·ÎÄ«µå¸¦ ¹ÞÀ¸¸é¼­ °æ°í´©ÀûÀ¸·Î ¾Æ¾à½º(³×´ú¶õµå)¿Í Ä¡¸£°Ô µÈ 4°­ 1Â÷Àü¿¡´Â °áÀåÇÑ´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀº Æ¯È÷ 8°­ 1Â÷Àü¿¡¼­ °á½Â°ñ·Î 1-0 ½Â¸®¸¦ ¸¸µé¾ú°í, 2Â÷Àü¿¡¼­µµ ¸ÖÆ¼°ñ·Î 4°­ ÁøÃâÀÇ ±â¹ÝÀ» ´Û¾Æ ‘½Â¸®ÀÇ ÆÄ¶û»õ’ ¿ªÇÒÀ» 100% ÀÌ»ó ¼ÒÈ­Çß´Ù.

´õºÒ¾î ¼ÕÈï¹ÎÀº Áö³­ 4ÀÏ Å©¸®½ºÅÐ ÆÓ¸®½ºÀü °á½Â°ñÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 10ÀÏ ¸Ç½ÃÆ¼¿Í UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 8°­ 1Â÷Àü °á½Â°ñ, Áö³­ 13ÀÏ Çã´õÁîÇÊµåÀü µµ¿ò¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø ¸Ç½ÃÆ¼¿Í 8°­ 2Â÷Àü ¸ÖÆ¼°ñ·Î 4°æ±â ¿¬¼Ó °ø°ÝÆ÷ÀÎÆ®(4°ñ 1µµ¿ò) ÇàÁøÀ» ÆîÃÆ´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀÇ ¸ô¾ÆÄ¡±â µæÁ¡ÀÌ ºûÀ» ¹ßÇÏ´Â Àå¸éÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ½ÃÁð 19È£, 20È£°ñÀ» ¸ô¾ÆÄ£ ¼ÕÈï¹ÎÀº 2016-2017 ½ÃÁð ÀÛ¼ºÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÇÑ ½ÃÁð ÃÖ´Ù°ñ(21°ñ) ±â·Ï¿¡µµ 1°ñÂ÷·Î ¹ÙÂ¦ ´Ù°¡¼¹´Ù.

2010-2011 ½ÃÁð ÇÔºÎ¸£Å©(µ¶ÀÏ)¿¡¼­ 1ºÎ¸®±× µ¥ºßÀüÀ» Ä¡¸¥ ¼ÕÈï¹ÎÀº 2012-2013½ÃÁð ÇÔºÎ¸£Å©¿¡¼­ 12°ñÀ» ³Ö¾î Ã¹ µÎÀÚ¸´¼ö µæÁ¡¿¡ ¼º°øÇß´Ù. 2013-2014½ÃÁð ·¹¹öÄíÁ¨(µ¶ÀÏ)À¸·Î ÀÌÀûÇÑ µÚ¿¡µµ 12°ñ(2013-2014½ÃÁð)°ú 17°ñ(2014-2015½ÃÁð)À» ²È¾Æ µÎ ÀÚ¸´¼ö µæÁ¡À» À¯ÁöÇØ¿Ô´Ù.

2015-2016½ÃÁðºÎÅÍ À×±Û·£µå ¹«´ë¿¡ ÀÔ¼ºÇÑ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× µ¥ºß ½ÃÁð 8°ñ·Î Àá½Ã ¼ûÀ» °ñ¶úÁö¸¸ 2016-2017 ½ÃÁð 21°ñÀ» ½ñ¾Æ³»¸ç Ã³À½À¸·Î 20È£°ñ °íÁö¸¦ ¹â°í ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÇÑ ½ÃÁð ÃÖ´Ù°ñ ±â·ÏÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù.

Áö³­ ½ÃÁð 18°ñ·Î »ó½Â¼¼¸¦ À¯ÁöÇÑ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÀÌ¹ø ½ÃÁð Á¤±Ô¸®±× 5°æ±â¿Í UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 4°­ 2Â÷ÀüÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÖ¼Ò 6°æ±â¸¦ ³²±ä »óÈ²¿¡¼­ 20È£°ñ(Á¤±Ô¸®±× 12°ñ·FAÄÅ 1°ñ·¸®±×ÄÅ 3°ñ·UCL 4°ñ)À» ÀÛ¼º, ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÃÖ´Ù°ñ ±â·Ï °æ½ÅÀÇ °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Á³´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌ³¯ ¸ÖÆ¼°ñ·Î ¼ÕÈï¹ÎÀº UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× °³ÀÎ Åë»ê 12È£°ñ °íÁö¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

ÀÌ·Î½á ¼ÕÈï¹ÎÀº ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ·¹Àüµå ¸·½É »þÃ÷Å°Èå(41)°¡ º¸À¯Çß´ø ±âÁ¸ UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ¾Æ½Ã¾Æ ¼±¼ö ¿ª´ë ÃÖ´Ù°ñ(11°ñ) ±â·ÏÀ» ±ú°í ‘³Ñ¹ö 1’À¸·Î ¿ì¶Ò ¼¹´Ù.

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  • ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à
  • Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡ SUV 'º£´º' ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³
  • [°æÁ¦Ä®·³] 5G À¶ÇÕ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼ ¼­µÑ·¯¾ß
  • ¿ï»ê½Ã¡¤¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, Á¶¼±ÇØ¾ç»ê¾÷ ¹Ì·¡¹ßÀü ±â¼ú¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ
    • ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à ¿ï»ê ºÏ±¸-¿¡³ÊÁöÀç´Ü Àú¼ÒµæÃþ ¿¡³ÊÁöÈ¿À²°³¼±»ç¾÷ Áö¿ø Çù¾à
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    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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