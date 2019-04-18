À×±Û·£µå ÇÁ·ÎÃà±¸ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× ÅäÆ®³Ñ¿¡¼ ¶Ù´Â ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ÃÆ¼(ÀÌÇÏ ¸Ç½ÃÆ¼)¸¦ »ó´ë·Î ¸ÖÆ¼°ñÀ» ²È°í ½ÃÁð 20È£°ñ °íÁö¸¦ ¹âÀ¸¸é¼ ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÇÑ ½ÃÁð ÃÖ´Ù°ñ °æ½Å¿¡ ¹ÙÂ¦ ´Ù°¡¼¹´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀº 18ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ¸ÇÃ¼½ºÅÍÀÇ ½ÃÆ¼ ¿Àºê ¸ÇÃ¼½ºÅÍ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° ¸Ç½ÃÆ¼¿Í 2018-2019 À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í(UEFA) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 8° 2Â÷Àü ¿øÁ¤¿¡¼ Àü¹Ý 7ºÐ°ú Àü¹Ý 10ºÐ¿¡ º¶ô°°Àº °ñÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀÇ ¸ÖÆ¼°ñÀ» ¾Õ¼¼¿î ÅäÆ®³ÑÀº ¸Ç½ÃÆ¼¿¡ 3-4·Î ÆÐÇßÁö¸¸ 1, 2Â÷Àü ÇÕ°è 4-4¸¦ ¸¸µé¸é¼ ¿øÁ¤ ´ÙµæÁ¡ ¿øÄ¢À» ¾Õ¼¼¿ö 4° ÁøÃâ Æ¼ÄÏÀ» Ç°¿¡ ¾È¾Ò´Ù.
ÀÌ·Î½á ÅäÆ®³ÑÀº UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×ÀÇ Àü½ÅÀÎ 1961-1962 ½ÃÁð À¯·¯ÇÇ¾ðÄÅ ÀÌÈÄ ¹«·Á 57³â ¸¸¿¡ ÁØ°á½Â ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
´õºÒ¾î ¼ÕÈï¹Î ¿ª½Ã ÀÚ½ÅÀÇ Ã¹ UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 4° ¹«´ë¿¡ ¼´Â ±â»ÝÀ» ¸Àº¸¸é¼ 2010-2011 ½ÃÁð ¸ÇÃ¼½ºÅÍ À¯³ªÀÌÆ¼µå(ÀÌÇÏ ¸ÇÀ¯)¿¡¼ ¶Ù¸é¼ 4°ÀüÀ» ¶Ù¾ú´ø ‘·¹Àüµå’ ¹ÚÁö¼º ÀÌÈÄ 8³â ¸¸¿¡ UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ÁØ°á½Â ¹«´ë¿¡ ¼´Â ÇÑ±¹ÀÎ ¼±¼ö°¡ µÆ´Ù.
´Ù¸¸ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÀÌ³¯ ÈÄ¹Ý 3ºÐ ¿»·ÎÄ«µå¸¦ ¹ÞÀ¸¸é¼ °æ°í´©ÀûÀ¸·Î ¾Æ¾à½º(³×´ú¶õµå)¿Í Ä¡¸£°Ô µÈ 4° 1Â÷Àü¿¡´Â °áÀåÇÑ´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀº Æ¯È÷ 8° 1Â÷Àü¿¡¼ °á½Â°ñ·Î 1-0 ½Â¸®¸¦ ¸¸µé¾ú°í, 2Â÷Àü¿¡¼µµ ¸ÖÆ¼°ñ·Î 4° ÁøÃâÀÇ ±â¹ÝÀ» ´Û¾Æ ‘½Â¸®ÀÇ ÆÄ¶û»õ’ ¿ªÇÒÀ» 100% ÀÌ»ó ¼ÒÈÇß´Ù.
´õºÒ¾î ¼ÕÈï¹ÎÀº Áö³ 4ÀÏ Å©¸®½ºÅÐ ÆÓ¸®½ºÀü °á½Â°ñÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 10ÀÏ ¸Ç½ÃÆ¼¿Í UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 8° 1Â÷Àü °á½Â°ñ, Áö³ 13ÀÏ Çã´õÁîÇÊµåÀü µµ¿ò¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø ¸Ç½ÃÆ¼¿Í 8° 2Â÷Àü ¸ÖÆ¼°ñ·Î 4°æ±â ¿¬¼Ó °ø°ÝÆ÷ÀÎÆ®(4°ñ 1µµ¿ò) ÇàÁøÀ» ÆîÃÆ´Ù.
¼ÕÈï¹ÎÀÇ ¸ô¾ÆÄ¡±â µæÁ¡ÀÌ ºûÀ» ¹ßÇÏ´Â Àå¸éÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ½ÃÁð 19È£, 20È£°ñÀ» ¸ô¾ÆÄ£ ¼ÕÈï¹ÎÀº 2016-2017 ½ÃÁð ÀÛ¼ºÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÇÑ ½ÃÁð ÃÖ´Ù°ñ(21°ñ) ±â·Ï¿¡µµ 1°ñÂ÷·Î ¹ÙÂ¦ ´Ù°¡¼¹´Ù.
2010-2011 ½ÃÁð ÇÔºÎ¸£Å©(µ¶ÀÏ)¿¡¼ 1ºÎ¸®±× µ¥ºßÀüÀ» Ä¡¸¥ ¼ÕÈï¹ÎÀº 2012-2013½ÃÁð ÇÔºÎ¸£Å©¿¡¼ 12°ñÀ» ³Ö¾î Ã¹ µÎÀÚ¸´¼ö µæÁ¡¿¡ ¼º°øÇß´Ù. 2013-2014½ÃÁð ·¹¹öÄíÁ¨(µ¶ÀÏ)À¸·Î ÀÌÀûÇÑ µÚ¿¡µµ 12°ñ(2013-2014½ÃÁð)°ú 17°ñ(2014-2015½ÃÁð)À» ²È¾Æ µÎ ÀÚ¸´¼ö µæÁ¡À» À¯ÁöÇØ¿Ô´Ù.
2015-2016½ÃÁðºÎÅÍ À×±Û·£µå ¹«´ë¿¡ ÀÔ¼ºÇÑ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× µ¥ºß ½ÃÁð 8°ñ·Î Àá½Ã ¼ûÀ» °ñ¶úÁö¸¸ 2016-2017 ½ÃÁð 21°ñÀ» ½ñ¾Æ³»¸ç Ã³À½À¸·Î 20È£°ñ °íÁö¸¦ ¹â°í ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÇÑ ½ÃÁð ÃÖ´Ù°ñ ±â·ÏÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù.
Áö³ ½ÃÁð 18°ñ·Î »ó½Â¼¼¸¦ À¯ÁöÇÑ ¼ÕÈï¹ÎÀº ÀÌ¹ø ½ÃÁð Á¤±Ô¸®±× 5°æ±â¿Í UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× 4° 2Â÷ÀüÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÖ¼Ò 6°æ±â¸¦ ³²±ä »óÈ²¿¡¼ 20È£°ñ(Á¤±Ô¸®±× 12°ñ·FAÄÅ 1°ñ·¸®±×ÄÅ 3°ñ·UCL 4°ñ)À» ÀÛ¼º, ÀÚ½ÅÀÇ À¯·´ ¹«´ë ÃÖ´Ù°ñ ±â·Ï °æ½ÅÀÇ °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Á³´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ³¯ ¸ÖÆ¼°ñ·Î ¼ÕÈï¹ÎÀº UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× °³ÀÎ Åë»ê 12È£°ñ °íÁö¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ÀÌ·Î½á ¼ÕÈï¹ÎÀº ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ·¹Àüµå ¸·½É »þÃ÷Å°Èå(41)°¡ º¸À¯Çß´ø ±âÁ¸ UEFA Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× ¾Æ½Ã¾Æ ¼±¼ö ¿ª´ë ÃÖ´Ù°ñ(11°ñ) ±â·ÏÀ» ±ú°í ‘³Ñ¹ö 1’À¸·Î ¿ì¶Ò ¼¹´Ù.
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