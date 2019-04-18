¿ï»ê±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ°¡ ¿À´Â 8¿ù ¿ï»êÅ×Å©³ëÀÏ¹Ý»ê¾÷´ÜÁö »êÇÐÀ¶ÇÕÁö±¸¿¡ ¹®À» ¿¬´Ù.
±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ´Â ¿ì¼ö ±â¼úÀÌ ÀÖ´Â Áö¿ª Áß¼Ò¡¤º¥Ã³±â¾÷ÀÇ ¹æ»ê½ÃÀå ÁøÃâÀ» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ±â°üÀ¸·Î Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¿¹»êÀ» ¹Þ¾Æ ±¹¹æ±â¼úÇ°Áú¿øÀÌ ¿î¿µÇÑ´Ù.
ÇöÀç ¼¿ï, °æ³², ÀüÁÖ, ´ëÀü, ±¤ÁÖ, ±¸¹Ì µî Àü±¹ 8°³ Áö¿ª¿¡ ¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ´ÙÀ½´ÞÃÊ ±¹¹æ±â¼úÇ°Áú¿ø°ú ¿ï»ê±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ Çù¾à½ÄÀ» Ã¼°áÇÏ°í ¼³¸³À» °ø½ÄÈÇÑ´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¼¾ÅÍ´Â ¿ï»ê»êÇÐÀ¶ÇÕÁö±¸ ±â¾÷¿¬±¸°ü 5Ãþ¿¡ µé¾î¼±´Ù.
±¹¹æ±â¼úÇ°Áú¿øÀº Á¶¸¸°£ ¼¾ÅÍÀå °ø¸ð ÀýÂ÷¿¡ µé¾î°¡¸ç ¼¾ÅÍ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸Å´ÏÀú 2¸íµµ Ã¤¿ëÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¶Ç ÀÔÁÖ¸¦ ¾ÕµÎ°í 11Á¾ÀÇ Àåºñ ±¸Ãà µî ½Ã¼³ ¸®¸ðµ¨¸µÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â Áö³ÇØ ÃÊºÎÅÍ ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, UNIST¿Í °øµ¿À¸·Î À¯Ä¡¿¡ ³ª¼ Áö³ÇØ 10¿ù °á½ÇÀ» ºÃ´Ù.
±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ´Â ±¹±ºÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â °¢Á¾ ºÎÇ°À» ³³Ç°ÇÏ´Â º¥Ã³±â¾÷ÀÇ Ã¢¾÷°ú ±â¼ú°³¹ß µîÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Ù.
±¹¹æÈ¹µæºÐ¾ß ±â¼ú¡¤ºÎÇ°ÀÇ ¼ö¿äÀü¸Á Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í »ç¾÷ Èñ¸ÁÁ¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ »ç¾÷È °¡´É¼ºÀ» ÀÚ¹®ÇÑ´Ù.
¶Ç ±¸¸ÅÁ¶°ÇºÎ ½ÅÁ¦Ç°°³¹ß»ç¾÷ µî Á¤ºÎ Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù.
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¿ï»ê½Ã´Â ¼¾ÅÍ ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °æºñÁß ¿¬°£ 4¾ï¿øÀ» ÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥ ¿ÃÇØ¿¡´Â 2¾ï¿øÀÌ Áö¿øµÈ´Ù.
¿ï»êÇü ½Ç¸®ÄÜ¹ë¸®·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Â »êÇÐÀ¶ÇÕÁö±¸¿Í ¹æÀ§»ê¾÷À» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Â ±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ°¡ ¸¸³ª¸é¼ ½Ã³ÊÁö È¿°úµµ »ó´çÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
¿ï»ê½Ã°¡ Áö³ÇØ ±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ À¯Ä¡¸¦ ¾ÕµÎ°í Áö¿ª ±â¾÷Ã¼µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¼ö¿äÁ¶»ç¸¦ ÇÑ °á°ú Á¶¼±ÇØ¾çºÐ¾ß 17°³»ç, ICTÀ¶ÇÕ 28°³»ç, Á¦Á¶ 40°³»ç, ·Îº¿ 5°³»ç, ¿£Áö´Ï¾î¸µ 5°³»ç, ÀÚµ¿Â÷ 14°³»ç µî 109°³ ±â¾÷Ã¼°¡ Âü¿©ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈù¹Ù ÀÖ´Ù.
¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹¹æº¥Ã³¼¾ÅÍ´Â ±¹±ºÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â °¢Á¾ ºÎÇ°À» ³³Ç°ÇÏ´Â º¥Ã³±â¾÷ÀÇ Ã¢¾÷, °ü·Ã ±â¼ú°³¹ß ¹× ±¹»êÈ, ÇØ¿Ü¼öÃâ µîÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â µÈ´Ù¡±¸ç ¡°Áß¼Ò¡¤º¥Ã³±â¾÷ÀÇ ½ÇÁúÀûÀÎ ¹æ»ê½ÃÀå ÁøÃâ Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇØÁ® ±¹°¡ ¹æÀ§»ê¾÷ °æÀï·Â Çâ»ó »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿ï»ê °æÁ¦ È°¼ºÈ¿¡µµ µµ¿òÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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