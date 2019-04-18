¿ï»ê½Ã ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ÀÎ±Ç±³À°¡¯ µî ¿ÃÇØ 50°³ ÀÎ±Ç»ç¾÷ ÃßÁø

|¡ã ¿ï»ê½Ã´Â 18ÀÏ ½ÃÃ» ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ Á¦1Â÷ ÀÎ±ÇÀ§¿øÈ¸(À§¿øÀå ±èÁ¾±â) È¸ÀÇ¸¦ ¿°í ¡®2019³â ÀÎ±ÇÁõÁø ½ÃÇà°èÈ¹¡¯ À» ½ÉÀÇ?È®Á¤Çß´Ù
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¿ï»ê½Ã´Â 2015³â ½Ã¹Î ÀÎ±Çº¸È£¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ Á¤Ã¥¸ñÇ¥¿Í °úÁ¦°¡ ´ã±ä ¿ï»ê½Ã ÀÎ±ÇÁõÁø ±âº»°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÑ ÀÌ·¡ ¸Å³â ÀÎ±ÇÁõÁø ½ÃÇà°èÈ¹À» ¼¼¿ì°í ÀÖ´Ù.
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