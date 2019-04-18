¿ï»ê½Ã¡¤¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, Á¶¼±ÇØ¾ç»ê¾÷ ¹Ì·¡¹ßÀü ±â¼ú¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ

¿ï»ê½Ã¿Í ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀº 18ÀÏ ¿ï»êº¥Ã³ºôµù¿¡¼ Á¶¼±ÇØ¾çICTÀ¶ÇÕÇùÀÇÈ¸¿Í Smart Ship & Shipbuilding Æ÷·³ ÁÖ°üÀ¸·Î »ê¡¤ÇÐ¡¤¿¬¡¤°ü °ü°èÀÚ 50¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¡®Á¶¼±ÇØ¾ç»ê¾÷ ¹Ì·¡¹ßÀü ±â¼ú¼¼¹Ì³ª¡¯¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼¼¹Ì³ª´Â ¡âSmart Ship & Shipbuilding Æ÷·³ ¼Ò°³ ¡âÇØ¿Ü ÀÚÀ²¿îÇ×¼±¹Ú ±â¼úµ¿Çâ ¹× ÃÖ½Å±â¼ú ¼Ò°³(ÇÑ±¹ÇØ¾ç´ëÇÐ±³) ¡âÀü±âÃßÁø¼±¹Ú, ¼ö¼Ò¼±¹Ú ±â¼úÇöÈ² ¹× Àû¿ë¹æ¾È ¹ßÇ¥(Çö´ëÁß°ø¾÷) ¡â¿ï»ê½Ã »ç¾÷¼Ò°³(½Ã¿îÀü¼¾ÅÍ, ½º¸¶Æ® ¼±¹Ú ½ÇÁõ»ç¾÷, Á¶¼±ÇØ¾ç±âÀÚÀç °æÀï·Â°È »ç¾÷) ¹× »ê¡¤ÇÐ¡¤¿¬ Àü¹®°¡µéÀÇ ÀÇ°ß¼ö·ÅÀ» À§ÇÑ Åä·Ð µîÀÇ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
ÀÌ¸¦ À§ÇØ ¿ï»ê½Ã¿Í ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀº Smart Ship & Shipbuilding Æ÷·³°ú Á¶¼±ÇØ¾çICTÀ¶ÇÕ»ê¾÷ÀÇ Çù·Â³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÃæºÐÈ÷ È°¿ëÇØ ¿ï»ê Á¶¼±ÇØ¾ç»ê¾÷ÀÇ Àçµµ¾àÀ» À§ÇÑ ½Å»ê¾÷ ¹ß±¼°ú Á¶¼±ÇØ¾ç±âÀÚÀç±â¾÷ °æÀï·Â °È Áö¿ø »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Smart Ship & Shipbuilding Æ÷·³ ½ÅÇö¼ö Æ÷·³ÀÇÀåÀº ¡°¾ÕÀ¸·Î ÇùÀÇÈ¸¿Í Æ÷·³¿¡¼´Â ÀÚÀ²¿îÇ×¼±¹Ú ¿îÇ×¡¤¾ÈÀü¡¤SWÇ°Áú °ü·Ã ±¸Ã¼ÀûÀÎ ±â¼ú°³¹ß ¹æ¾È Á¦½Ã¿Í ÇÔ²² ÇØ´ç ±â¼úÀÇ ±¹Á¦Ç¥ÁØÀ» °ÇÀÇÇÏ´Â µî Á¶¼±»ê¾÷ °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇØ Àû±Ø ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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