ºÎ»êÁö¹æÁ¶´ÞÃ», ¿ï»ê½ÃÆ¼Åõ¾î ¿©Çà»óÇ° ÇöÀåÁ¡°Ë

ºÎ»êÁö¹æÁ¶´ÞÃ»ÀÌ 18ÀÏ ¿ï»ê½Ãµµ½Ã°ø»ç¿Í °è¾àÀ» Ã¼°áÇØ ³ª¶óÀåÅÍ Á¾ÇÕ¼îÇÎ¸ô¿¡ µîÀçÇÑ ¡®¿ï»ê½ÃÆ¼Åõ¾î¡¯ ¿©Çà»óÇ°À» ÇöÀåÃ¼ÇèÇÏ°í ¼ºñ½º Ç°ÁúÀ» Á¡°ËÇß´Ù.
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