Çö´ëÂ÷ ¿ï»ê°øÀå, ¡®2019 ¾ÈÀü°ñµçº§¡¯ ÄûÁî´ëÈ¸ °³ÃÖ

|¡ã Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀåÀº 18ÀÏ ºÏ±¸ Çö´ëÀÚµ¿Â÷¹®ÈÈ¸°ü Ã¼À°°ü¿¡¼ ÀÓÁ÷¿ø 100¿©¸íÀÌ Âü°¡ÇÑ °¡¿îµ¥ ¾ÈÀü°ñµçº§ ÄûÁî´ëÈ¸ º»¼±ÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ »ý»êÇöÀå ¾ÈÀüÀÇ½Ä °íÃë¿Í ÀÚÀ²¾ÈÀü¹®È È®»êÀ» À§ÇÑ ¡®¾ÈÀü°ñµçº§¡¯ ÄûÁî ´ëÈ¸¸¦ 4³âÂ° ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
Çö´ëÂ÷ ¿ï»ê°øÀåÀº 18ÀÏ ºÏ±¸ ¾çÁ¤µ¿ Çö´ëÀÚµ¿Â÷¹®ÈÈ¸°ü Ã¼À°°ü¿¡¼ ¡®2019¾ÈÀü°ñµçº§¡¯ ÄûÁî´ëÈ¸ º»¼±À» ½Ç½ÃÇß´Ù.
Áö³ 1ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÈ ¡®¾ÈÀü°ñµçº§¡¯ ¿¹¼±¿¡´Â ¿ï»ê 1~5°øÀå, ¼ÒÀç, ¿£Áøº¯¼Ó±â, »ý±â, ½ÃÆ® µî ¿ï»ê°øÀå 9°³ »ç¾÷ºÎ °ü¸®°¨µ¶ÀÚ¿Í ±â¼úÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ ¾à 1,000¸íÀÌ Âü°¡Çß´Ù.
°¢ »ç¾÷ºÎ¸¦ ´ëÇ¥ÇØ º»¼±¿¡ ¿À¸¥ 100¸íÀº ÀÌ³¯ µ¿·áÁ÷¿øµéÀÇ ÀÀ¿øÀ» ¹ÞÀ¸¸ç »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ý, ÀÛ¾÷¾ÈÀü¼öÄ¢, ¾ÈÀüÁ¡°Ë»çÇ×, À§Çè¼ºÆò°¡ µî ¾ÈÀü°ü·Ã Áö½ÄÀ» °Ü·ð´Ù.
Çö´ëÂ÷ ¿ï»ê°øÀåÀº ¾ÈÀü°ñµçº§ º»¼± ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô 100¸¸¿ø, 2µî(2¸í)°ú 3µî(3¸í)¿¡ °¢ 50¸¸¿ø, 30¸¸¿øÀ» Æ÷»óÇß´Ù. º»¼± ¼ö»óÀÚµéÀº °í¿ë³ëµ¿ºÎ ÁÖ°ü ¾ÈÀü°ñµçº§ ÄûÁî´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Çö´ëÂ÷ °ü°èÀÚ´Â ¡°¾ÈÀü¼öÄ¢ ÁØ¼ö´Â ±Ù·ÎÀÚ ÀÚ½Å°ú µ¿·á, °¡Á·ÀÇ Çàº¹À» À§ÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¹«ÀÎ ¸¸Å ¾ÈÀüÀÇ½ÄÀ» °ÈÇÏ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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