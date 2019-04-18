|¡ã Á¦4È¸ ¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈÁ¦°¡ 9¿ù 6ÀÏºÎÅÍ 10ÀÏ±îÁö ¿ï»ê½Ã ¿ïÁÖ±º »óºÏ¸é ¿µ³²¾ËÇÁ½º º¹ÇÕÀ£ÄÄ¼¾ÅÍ¿¡¼ °³¸·ÇÑ´Ù. »çÁøÀº Áö³ÇØ Æó¸·½Ä¿¡¼ ¿¸° ½Ã»ó½Ä ¸ð½À.
¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈÁ¦´Â 9¿ù 6ÀÏºÎÅÍ 10ÀÏ±îÁö ¿ï»ê½Ã ¿ïÁÖ±º »óºÏ¸é ¿µ³²¾ËÇÁ½º º¹ÇÕÀ£ÄÄ¼¾ÅÍ¿¡¼ Á¦4È¸ ¿µÈÁ¦°¡ °³¸·ÇÑ´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿ÃÇØ ¿µÈÁ¦ °èÈ¹¾È¿¡ µû¸£¸é ½½·Î°ÇÀº 'ÇÔ²² °¡´Â ±æ'·Î ¸ðµÎ 25°³ 150¿© ÆíÀÌ ¿µÈÁ¦ ±â°£ °ü°´°ú ¸¸³´Ù. ÀåÆíÀº 70¿© Æí¿¡ ÀÌ¸¥´Ù.
ÁÖ¿ä Çà»ç·Î´Â ¿µÈÁ¦ Âü¼® ³»¿ÜºÎ ÀÎ»ç¸¦ ¼Ò°³ÇÏ´Â ±×¸° Ä«Æê, ¼¼°è»ê¾Ç¹®È»ó ½Ã»ó, ÃàÇÏ°ø¿¬, È¯¿µ ÀÎ»ç, °³¸·¼±¾ð, °³¸·ÀÛÀ» »ó¿µÇÏ´Â °³¸·½ÄÀÌ ÀÖ´Ù.
¿µÈÁ¦ ÃøÀº ¿ÃÇØ ¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¹®È»ó ¼ö»óÀÚ·Î´Â ¿À½ºÆ®¸®¾Æ Äí¸£Æ® µõº£¸£°Å(Kurt Diemberger¡¤86)¸¦ Áö³ 1¿ù ÀÌ¹Ì ¼±Á¤Çß´Ù.
±×´Â ÇöÀç »ýÁ¸ »ê¾ÇÀÎ Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô 8Ãµ£í±Þ °íºÀ 14°³ Áß 2°³¸¦ ÃÖÃÊ µî¹ÝÇÑ ±â·ÏÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù
¿µÈÁ¦¿¡¼ ¼±º¸ÀÌ´Â ¿µÈ ÇÁ·Î±×·¥À» »ìÆìº¸¸é ¾ËÇÇ´ÏÁò(Àü¹® »ê¾Ç)¡¤Å¬¶óÀÌ¹Ö(Àü¹® µî¹Ý)¡¤¸ðÇè°ú Å½Çè(Å½Çè°ú ¿©Çà, »ê¾Ç½ºÆ÷Ã÷)¡¤ÀÚ¿¬°ú »ç¶÷(ÀÚ¿¬°ú »î, ¹®È) µî 4°³ ºÎ¹® ¿µÈ°¡ ÇÙ½ÉÀÌ´Ù.
¶Ç ¿òÇÁ Æ÷Ä¿½º(±âÈ¹ Æ¯º°Àü)¡¤¿òÇÁ ¶óÀÌÇÁ(¿òÇÁ Å¬·¡½Ä°ú Åõ°Ô´õ)¡¤¿òÇÁ ÇÁ·ÎÁ§Æ®(¿ïÁÖ ¼¹Ô°ú ÇÃ·§Æû) ¼½¼Ç¿¡¼µµ ¿µÈ¸¦ »ó¿µÇÑ´Ù.
¶Ç ¿¹¼±À» Åë°úÇÑ º»¼± ÁøÃâÀÛÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¼ö»óÀÛÀ» ¼±Á¤ÇÏ´Â ±¹Á¦°æÀï ½Ã»ó½ÄÀº ¿µÈÁ¦ ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®´Ù.
ÃâÇ°µÈ ¾Æ½Ã¾Æ ¿µÈ Áß ¶Ù¾î³ ÀÛÇ°À» ¼±Á¤ÇÏ´Â '³ÝÆÑ»ó' ½Ã»ó½Äµµ ÇÑ´Ù.
³ÝÆÑ»óÀº ¾Æ½Ã¾Æ¿µÈÁøÈï±â±¸ÀÎ ³ÝÆÑ(The Network for the Promotion of Asian Cinema, NETPAC)ÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ ÃÖ°í¿µÈ ÀÛÇ°¿¡ ¼ö¿©ÇÏ´Â »óÀÌ´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌº¥Æ®·Î´Â °Ô½ºÆ®¿ÍÀÇ ¸¸³², Æ÷·³, ÆÐ³Î ÅäÅ© µîÀÌ ¸¶·ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¼¼°è»ê¾Ç¹®È»ó ¼ö»óÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±âÀÚÈ¸°ß°ú Àü½Ã, °¿¬È¸ µîµµ ¿¸°´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡ Æä½ºÆ¼¹ú ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î´Â °ø¿¬ 'ÀÚ¿¬¿¡¼ ³ë·¡ÇÏ´Ù', °¿¬ 'ÀÚ¿¬¿¡¼ ÀÌ¾ß±âÇÏ´Ù', Ã¼Çè 'ÀÚ¿¬¿¡¼ Ã¤¿ì´Ù', '¿ïÁÖìÑ(ÀÎ) ÇÑ¸¶´ç µîÀÌ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
¿µÈÁ¦ °ü°èÀÚ´Â "¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈÁ¦°¡ ¿µ³²¾ËÇÁ½ºÀÇ ¼¼°è °ü±¤ ºê·£µå·Î À°¼ºÇÏ´Â µ¥ ±â¿©ÇÏµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ