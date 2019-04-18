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  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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ÀÌµéÀº ½Ã¹Î´ÜÃ¼¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÀÇÈ¸ÀÇ °í¹ß °ËÅä°Ç°ú °ü·ÃÇØ ¡°°í¹ßÀ» ÇÏ·Á¸é ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øµéÀÌ ÇØ¾ßÁö ÀÇÈ¸»ç¹«±¹¿¡ ¾Ð·ÂÀ» ³Ö°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¹ý¸®ÇØ¼®À» ÇØº¸´Ï, È¸ÀÇ Àü¿¡ ³³ÀÔÇÑ °ÍÀÌ¶ó¼­ ¹ýÀû ¹®Á¦°¡ ¾È µÉ °ÍÀ¸·Î º»´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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