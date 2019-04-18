°­±æºÎ ÀÇ¿ø, ¾ð¾ç-¿µÃµ °í¼Óµµ·Î °³Åë ±â³ä½Ä Âü¼®

°±æºÎ ÀÇ¿ø(¿ïÁÖ)Àº 18ÀÏ ¿ïÁÖ±º ¾ð¾çÀ¾ ¹Ý°î¸® ¸¶À»È¸°ü¿¡¼ ¿¸° ¾ð¾ç-¿µÃµ °í¼Óµµ·Î °³Åë ±â³ä½Ä¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç ÀÌÀçÀÎ ¾ð¾ç-¿µÃµ °í¼Óµµ·Î »ç¾÷´ÜÀå, ÀÌÇÑ¿ì ÇöÀå¼ÒÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ °ø»ç °ü°èÀÚµé°ú Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Áö³ÇØ 12¿ù¿¡ 7³âÀÇ °ø»ç ³¡¿¡ °³ÅëµÈ ¾ð¾ç-¿µÃµ°í¼Óµµ·Î´Â ¿¬Àå 55km ±¸°£¿¡ ÃÑ»ç¾÷ºñ 8,940¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÆÀ¸¸ç, ÅëÇà¼Óµµ´Â 27km/h »¡¶óÁö°í, ÅëÇà½Ã°£Àº 15ºÐ ´ÜÃàµÅ ÁÖº¯Áö¿ªÀÇ Á¢±Ù¼ºÀÌ Å©°Ô °³¼±µÉ °ÍÀ¸·Î ° ÀÇ¿ø ÃøÀº ±â´ëÇß´Ù.
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