¹Ú¸Í¿ì ÀÇ¿ø, ÇÑ±¹´ç ¡®ÅëÇÕ°ú ÀüÁø¡¯ ¸ðÀÓ¼­ Á¤ºÎ ÀÎ»ç ¹®Á¦ ³íÀÇ

±¹È¸ ¹Ú¸Í¿ì ÀÇ¿ø(³²±¸À»)Àº 18ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÊ¡¤Àç¼± ¸ðÀÓÀÎ ¡®ÅëÇÕ°ú ÀüÁø¡¯ °£´ãÈ¸¿¡ Âü¼®ÇØ ¹Ýº¹µÇ°í ÀÖ´Â Á¤ºÎ ÀÎ»ç ¹®Á¦¿Í °³¼±¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.
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