|¡ã 18ÀÏ ±¹È¸ ÀÇ¿øÈ¸°ü¿¡¼ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç 2019³âµµ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê ´çÁ¤ÇùÀÇ°¡ ¿¸®°í ÀÖ´Ù.
°í¿ë¡¤»ê¾÷À§±âÁö¿ª ³» ±ä±Þ ÀÚ±Ý°ø±Þ µî ¼±Á¦Àû °æ±â ´ëÀÀ, ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥, Àç³ÇÇÇØ º¹±¸ Áö¿øÀ» ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î ÇÏ´Â Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê¾ÈÀÌ Á¦ÃâµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú Á¤ºÎ´Â 18ÀÏ, Ãß°æ¾ÈÀ» ¿À´Â 25ÀÏ²² ±¹È¸¿¡ Á¦ÃâÇÏ°í 5¿ù ÀÓ½Ã±¹È¸ È¸±â ³» Ã³¸®¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ±â·Î ÇÕÀÇÇß´Ù.
Ãß°æ¾ÈÀÇ ¸ñÇ¥´Â ±¹¹Î¾ÈÀü È®º¸¿Í ¹Î»ý ±ä±ÞÁö¿øÀ¸·Î ¼³Á¤µÆ´Ù. ÇÙ½É ÃßÁø »ç¾÷Àº ¼±Á¦Àû °æ±â ´ëÀÀ, ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥, Àç³ÇÇÇØ º¹±¸ Áö¿ø µî ¼¼ °¡Áö´Ù.
°í¿ë¡¤»ê¾÷À§±âÁö¿ª ³» Áß¼Ò±â¾÷°ú ¼Ò»ó°øÀÎ¿¡ ±ä±Þ ÀÚ±ÝÀ» °ø±ÞÇÏ°í, ÀÏÀÚ¸® »ç¾÷ÀÇ ±â°£À» ¿¬ÀåÇÏ´Â ¿¹»êÀ» ¹Ý¿µÇÏ¸ç, ¼öÃâ½ÃÀå °³Ã´°ú Áß¼Ò¾÷Ã¼ ¼öÃâ ÀÚ±ÝÁö¿ø µîÀ» À§ÇÑ ¹«¿ª±ÝÀ¶ È®Ãæ, ¼öÃâ¹Ù¿ìÃ³ µî ¸ÂÃãÇü Áö¿ø ¹æ¾ÈÀ» Æ÷ÇÔÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥°ú °ü·ÃÇØ¼´Â ³ëÈÄ °æÀ¯Â÷ Á¶±â ÆóÂ÷¸¦ 20¸¸´ë ÀÌ»ó ÃÖ´ë ¹°·®À¸·Î Ãß°¡ Áö¿øÇÏ°í, ±¼¶Ò ÀÚµ¿ÃøÁ¤±â±â(TMS) ¼³Ä¡ Áö¿ø, ¼Ò±Ô¸ð »ç¾÷Àå ¸ÕÁö ¹æÁö½Ã¼³, °Ç¼³±â°è ¿£Áø ±³Ã¼, °¡Á¤¿ë Àú³ì½º(NOx) º¸ÀÏ·¯ º¸±Þ È®´ë µîÀ» ÃßÁøÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¶Ç Àú¼ÒµæÃþ°ú ¿µ¼¼»ç¾÷Àå ¿Á¿Ü±Ù·ÎÀÚ 250¸¸¸í ÀÌ»óÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¸¶½ºÅ©¸¦ º¸±ÞÇÏ°í, »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³°ú ÁöÇÏÃ¶ µî ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³¿¡ °ø±âÃ»Á¤±â ¼³Ä¡¸¦ Áö¿øÇÏ±â·Î Çß´Ù.
Æ÷Ç× ÁöÁø ÇÇÇØ Áö¿øÀ» À§ÇØ Áö¿¹ßÀü ÇöÀåÀÇ ¾ÈÀü°ü¸® °È, Áß¼Ò±â¾÷¡¤¼Ò»ó°øÀÎ Á¤Ã¥ÀÚ±Ý Æ¯º° Áö¿ø, Áö¿ª°øµ¿Ã¼ ÀÏÀÚ¸®, ÀüÅë½ÃÀå ÁÖÂ÷Àå µî ¹Î»ýÁö¿ø ¿¹»êÀ» Æ÷ÇÔÇÏ±â·Î Çß´Ù.
Æ÷Ç× ÈïÇØ Æ¯º°Àç»ý»ç¾÷ ¸ÅÄª ºñÀ²À» 70%¿¡¼ 80%·Î ³ôÀÌ°í, Áö¿ª »çÈ¸°£Á¢ÀÚº»(SOC) »ç¾÷µµ Áö¿øÇÏ±â·Î Çß´Ù.
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ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥´Â ¡°ÃÑ¼±¿ë¡¤¼±½É¿ë ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¸µå´Â Ãß°æ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÀÀÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
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ÀÌ¾î ¡°Á¤ºÎ°¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö, »êºÒ, Æ÷Ç×ÁöÁø µî°ú °ü·ÃµÈ ÀçÇØ Ãß°æ°ú »ç½Ç»ó ³»³â 4¿ù ÃÑ¼±¿ë °æ±âºÎ¾ç Ãß°æÀº ±¸ºÐÇØ¼ Á¦ÃâÇØ´Þ¶ó¡±°í ¿ä±¸Çß´Ù.
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