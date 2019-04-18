¿ï»ê 3¿ù ÁÖÅÃ ¸Å¸Å°Å·¡·® Àü³âº¸´Ù 2.3% ÁÙ¾î¡¦17°³ ½Ã¡¤µµ Áß °¨¼ÒÀ² ÃÖÀú

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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5³â Æò±Õ°ú ºñ±³ÇØ¼­´Â ¹«·Á 40.4%°¡ °¨¼ÒÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ 2¿ù(905°Ç)°ú ºñ±³ÇÏ¸é 24.2% ´Ã¾ú´Ù.

3¿ù±îÁö ´©°è¿¡¼­´Â ¸Å¸Å°Å·¡·®ÀÌ 3,037°ÇÀ¸·Î Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£¿¡ ºñÇØ 5.2% ÁÙ¾ú´Ù. 3¿ù ´©°è 5³â Æò±Õ¿¡ ºñ±³ÇØ¼­´Â 41.2% °¨¼ÒÇß´Ù.

Àü¿ù¼¼ÀÇ °æ¿ì 3¿ù(È®Á¤ÀÏÀÚ ±âÁØ) ¿ï»ê¿¡¼­ 2,543°ÇÀÌ °Å·¡µÆ´Ù. Áö³­ÇØ 3¿ù(2,303°Ç)º¸´Ù 10.4% Áõ°¡Çß´Ù. 5³â Æò±Õº¸´Ù´Â 7.3% ´Ã¾ú´Ù.

ÇÑÆí Áö³­´Þ Àü±¹ÀÇ ÁÖÅÃ ¸Å¸Å °Å·¡·®Àº ÃÑ 5¸¸1,357°ÇÀ¸·Î, Áö³­ÇØ °°Àº ´Þ(9¸¸2,795°Ç)º¸´Ù 44.7% ÁÙ¾ú´Ù.

3¿ù Åë°è·Î´Â 2006³â ½Ç°Å·¡°¡¿Í °Å·¡·® Á¶»ç°¡ ½ÃÀÛµÈ ÀÌÈÄ 13³â ¸¸¿¡ ÃÖÀúÄ¡·Î, 5³â Æò±Õ(8¸¸9,951°Ç)°ú ºñ±³ÇØµµ 42.9% Àû¾ú´Ù.

2¿ù°ú ºñ±³ÇÏ¸é 3¿ù ÁÖÅÃ ¸Å¸Å °Å·¡´Â 18.2%(4¸¸3,444¡æ5¸¸1,357°Ç) Áõ°¡Çß´Ù.

À¯Çüº°·Î Áö³­´Þ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ °Å·¡·®ÀÌ 3¸¸1,760°ÇÀ¸·Î Áö³­ÇØ 3¿ùº¸´Ù 48.8%, ¾ÆÆÄÆ® ¿Ü ´Üµ¶¡¤¿¬¸³ÁÖÅÃ µîÀÇ °Å·¡·®Àº 1¸¸9,597°ÇÀ¸·Î 36.3% °¨¼ÒÇß´Ù.

ÁÖÅÃ ¸Å¸Å °Å·¡·®, Àü¿ù¼¼ ½Ç°Å·¡°¡ µî¿¡ ´ëÇÑ ¼¼ºÎÀÚ·á´Â ÇÑ±¹°¨Á¤¿ø ºÎµ¿»êÅë°è½Ã½ºÅÛ(www.r-one.co.kr)ÀÌ³ª ±¹Åä±³ÅëºÎ ½Ç°Å·¡°¡ °ø°³ È¨ÆäÀÌÁö(rt.molit.go.kr)¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.




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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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