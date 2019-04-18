¿ï»ê 3¿ù ÁÖÅÃ ¸Å¸Å°Å·¡·® Àü³âº¸´Ù 2.3% ÁÙ¾î¡¦17°³ ½Ã¡¤µµ Áß °¨¼ÒÀ² ÃÖÀú

¿ï»êÁö¿ª Áö³´Þ ÁÖÅÃ ¸Å¸Å°Å·¡·®ÀÌ Áö³ÇØ¿¡ ºñÇØ ¼ÒÆø °¨¼ÒÇØ Àü±¹ 17°³ ½Ã¡¤µµÁß °¡Àå ³·Àº °¨¼ÒÀ²À» ³ªÅ¸³Â´Ù.
18ÀÏ ±¹Åä±³ÅëºÎ¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ ¿ï»êÀÇ ÁÖÅÃ ¸Å¸Å°Å·¡·®Àº ÃÑ 1,124°ÇÀ¸·Î Áö³ÇØ °°Àº ´Þ(1,150°Ç)º¸´Ù 2.3% ÁÙ¾ú´Ù. ¿ï»êÀÇ ÁÖÅÃ ¸Å¸Å°Å·¡·® °¨¼ÒÀ²Àº Àü±¹ 17°³ ½Ã¡¤µµ Áß °¡Àå ³·¾Ò´Ù.
5³â Æò±Õ°ú ºñ±³ÇØ¼´Â ¹«·Á 40.4%°¡ °¨¼ÒÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ 2¿ù(905°Ç)°ú ºñ±³ÇÏ¸é 24.2% ´Ã¾ú´Ù.
3¿ù±îÁö ´©°è¿¡¼´Â ¸Å¸Å°Å·¡·®ÀÌ 3,037°ÇÀ¸·Î Áö³ÇØ °°Àº ±â°£¿¡ ºñÇØ 5.2% ÁÙ¾ú´Ù. 3¿ù ´©°è 5³â Æò±Õ¿¡ ºñ±³ÇØ¼´Â 41.2% °¨¼ÒÇß´Ù.
Àü¿ù¼¼ÀÇ °æ¿ì 3¿ù(È®Á¤ÀÏÀÚ ±âÁØ) ¿ï»ê¿¡¼ 2,543°ÇÀÌ °Å·¡µÆ´Ù. Áö³ÇØ 3¿ù(2,303°Ç)º¸´Ù 10.4% Áõ°¡Çß´Ù. 5³â Æò±Õº¸´Ù´Â 7.3% ´Ã¾ú´Ù.
3¿ù Åë°è·Î´Â 2006³â ½Ç°Å·¡°¡¿Í °Å·¡·® Á¶»ç°¡ ½ÃÀÛµÈ ÀÌÈÄ 13³â ¸¸¿¡ ÃÖÀúÄ¡·Î, 5³â Æò±Õ(8¸¸9,951°Ç)°ú ºñ±³ÇØµµ 42.9% Àû¾ú´Ù.
2¿ù°ú ºñ±³ÇÏ¸é 3¿ù ÁÖÅÃ ¸Å¸Å °Å·¡´Â 18.2%(4¸¸3,444¡æ5¸¸1,357°Ç) Áõ°¡Çß´Ù.
À¯Çüº°·Î Áö³´Þ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ °Å·¡·®ÀÌ 3¸¸1,760°ÇÀ¸·Î Áö³ÇØ 3¿ùº¸´Ù 48.8%, ¾ÆÆÄÆ® ¿Ü ´Üµ¶¡¤¿¬¸³ÁÖÅÃ µîÀÇ °Å·¡·®Àº 1¸¸9,597°ÇÀ¸·Î 36.3% °¨¼ÒÇß´Ù.
ÁÖÅÃ ¸Å¸Å °Å·¡·®, Àü¿ù¼¼ ½Ç°Å·¡°¡ µî¿¡ ´ëÇÑ ¼¼ºÎÀÚ·á´Â ÇÑ±¹°¨Á¤¿ø ºÎµ¿»êÅë°è½Ã½ºÅÛ(www.r-one.co.kr)ÀÌ³ª ±¹Åä±³ÅëºÎ ½Ç°Å·¡°¡ °ø°³ È¨ÆäÀÌÁö(rt.molit.go.kr)¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ