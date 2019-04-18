Àü±¹ ÀüÅë½ÃÀå°ú ¼Ò»ó°øÀÎµéÀÇ ÇÑ¸¶´ç ÃàÁ¦ÀÎ ¡®2019³â Àü±¹ ¿ì¼ö½ÃÀå ¹Ú¶÷È¸¡¯°¡ 10¿ù ¿ï»ê¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
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Àü±¹ ¿ì¼ö½ÃÀå ¹Ú¶÷È¸´Â ¿À´Â 10¿ù 18ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö 3ÀÏ°£ Áß±¸ µ¿ÃµÃ¼À°°ü ÀÏ¿ø¿¡¼ ¿¸°´Ù.
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