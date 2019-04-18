¿ï»ê Áß±¸Ã»Àå ¡®ÇãÀ§»ç½Ç °øÇ¥¡¯ 1½É ¹«ÁË¿¡ °ËÂû Ç×¼Ò

¹æ¼ÛÅä·ÐÈ¸¿¡¼ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» °øÇ¥ÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù 1½É¿¡¼ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹ÞÀº ¹ÚÅÂ¿Ï ¿ï»ê Áß±¸Ã»Àå¿¡ ´ëÇØ °ËÂûÀÌ Ç×¼ÒÇß´Ù.
18ÀÏ ¿ï»êÁö°ËÀº ¡°ÀüÀÓ ±¸Ã»ÀåÀÌ ¿ï»ê°øÇ× °íµµÁ¦ÇÑ ¿ÏÈ¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Âµ¥µµ, ¸¶Ä¡ ¾Æ¹« ÀÏµµ ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÇöÀç±îÁö ÁÖ¹ÎµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ º¸°í ÀÖ´Â °ÍÃ³·³ ¹ß¾ðÇÑ °ÍÀº ÇãÀ§»ç½Ç °øÇ¥¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù¡±°í Ç×¼Ò ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
¹ÚÅÂ¿Ï Áß±¸Ã»ÀåÀº 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÐ Áö³ÇØ 6¿ù 5ÀÏ ÇÑ ¹æ¼ÛÅä·ÐÈ¸¿¡¼ ¡°Áß±¸°¡ ºñÇà °íµµÁ¦ÇÑ ¿ÏÈ±¸¿ª¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Âµ¥µµ ±¸¹ÎµéÀÌ ºÒÀÌÀÍÀ» ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áý±Ç ¿©´ç ÈÄº¸·Î¼ Á¦µµ °³¼±À» ÅëÇØ ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±´Â ¹ß¾ðÀ» ÇØ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» °øÇ¥ÇÑ ÇøÀÇ(°øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý)·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
°ËÂûÀº ¡°°íµµÁ¦ÇÑ ¿ÏÈÁö¿ª¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Æ ºñÇà¼±·Î º¯°æÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ°í, ±¹Á¦¹Î°£Ç×°ø±â±¸¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â ±¹Á¦±âÁØÀÌ º¯°æµÇÁö ¾ÊÀ¸¸é °íµµÁ¦ÇÑ ¿ÏÈ°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑµ¥µµ, ´ç½Ã °æÀï ÈÄº¸ÀÌÀÚ ÇöÁ÷ ±¸Ã»ÀåÀÌ¾ú´ø ¹Ú¼º¹Î ÈÄº¸°¡ °íµµÁ¦ÇÑ°ú °ü·ÃÇØ ¾Æ¹«·± Á¶Ä¡µµ ÃëÇÏÁö ¾Ê¾Æ ±¸¹ÎµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ°í ÀÖ´Â °ÍÃ³·³ º¸ÀÌ°Ô ÇØ ¼±°Å¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù¡±¸ç ¹ú±Ý 500¸¸¿øÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ