¡®±ÝÇ°¼±°Å¹ý À§¹Ý¡¯ ÇøÀÇ ±¸Ã»Àå ÀçÆÇ³õ°í ³²±¸ÀÇÈ¸ ÀÇ¿øµé '¾çºÐ'

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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Æ¯È÷, ÀÌµéÀº ¡°³²±¸Ã»Àå ÀçÆÇÀ» ³»³â¿¡ Ä¡·¯Áö´Â ÃÑ¼± ÀüÃÊÀü Á¤ÀïÀ¸·Î ¸ô¾Æ°¡Áö ¸»¶ó¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ÀÌ·Î½á ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç 7¸í, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç 7¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ³²±¸ÀÇÈ¸´Â ±¸Ã»Àå ÀçÆÇÀ» ³õ°í ÆØÆØÈ÷ ¸Â¼­°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ µÆ´Ù.

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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