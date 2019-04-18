¡®±ÝÇ°¼±°Å¹ý À§¹Ý¡¯ ÇøÀÇ ±¸Ã»Àå ÀçÆÇ³õ°í ³²±¸ÀÇÈ¸ ÀÇ¿øµé '¾çºÐ'

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ÇÑÆí, ±èÁø±Ô ³²±¸Ã»ÀåÀº Áö³ÇØ 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å Àü ¹ßÇàÇÑ ¼±°Å °øº¸¿Í º®º¸ µî°ú »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS)¿¡ ÇãÀ§ ÇÐ·ÂÀ» °øÇ¥ÇÑ ÇøÀÇ(°øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý)·Î ±â¼ÒµÆ´Ù. ±è ±¸Ã»ÀåÀº ¸ð ´ëÇÐ±³ °æ¿µ´ëÇÐ¿øÀ» ÁßÅðÇß´Âµ¥µµ, ¼±°Å °øº¸ µî¿¡ °æ¿µ´ëÇÐ¿ø ÃÑµ¿¹®È¸ ¼ö¼®ºÎÈ¸ÀåÀÌ¶ó°í °ÔÀçÇß´Ù. ¶Ç, ¼±°Å °úÁ¤¿¡¼ ¼±°Å»ç¹«¿ø µî¿¡°Ô ¼±°Å¿îµ¿ ´ë°¡·Î ±ÝÇ°À» Á¦°øÇÏ°í, È¸°è Ã³¸®¸¦ ºÎÀûÀýÇÏ°Ô ÇÑ ÇøÀÇ(Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý)µµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ´ç½Ã È¸°èÃ¥ÀÓÀÚ¿Í ¼±°Å´ëÃ¥º»ºÎÀå µî 6¸íµµ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ÇÔ²² ±â¼ÒµÆ´Ù.
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