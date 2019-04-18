(ÀÌ½´ºÐ¼®) - ¿ï»ê»ê´Ü À¯ÇØ¹èÃâ±â¾÷ ´Ü¼Ó ÇãÁ¡ ¾ø³ª

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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ÀÌ¹ø¿¡ Àû¹ßµÈ ¿©¼ö»ê´Ü Ãø·®¾÷Ã¼µéÃ³·³ ¸¶À½¸¸ ¸ÔÀ¸¸é ¾ó¸¶µçÁö ÇãÀ§ Ãø·®°ú Á¶ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

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ÀÌ¹ø »çÅÂ¸¦ °è±â·Î ‘ÀÚÀ²’ÀÌ¶õ ¸íºÐ¾Æ·¡ ¿À¿°¹°Áú ³óµµ¸¦ ÃøÁ¤ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ ÃøÁ¤´ëÇà¾÷Ã¼¸¦ Á÷Á¢ ¼±Á¤ÇÏ´Â °ü¸®Ã¼°è¸¦ °³¼±ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ª¿Â´Ù.

¶Ç Àü¹®¼ºÀ» °®Ãá ÀÎ·ÂÀÌ °ÅÀÇ Àü¹«ÇÑ ÁöÀÚÃ¼¿¡ ´ë±âÈ¯°æ °ü¸®¾÷¹«¸¦ ¸Ã±æ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °¢ ±Ç¿ªº°·Î ´ë±âÈ¯°æÃ»À» ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁöÀûµµ ´õ¿í ¼³µæ·ÂÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

¿ï»êÁö¿ª È¯°æ´ÜÃ¼µéÀº ÀÌ³¯ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ·® Ãà¼Ò Á¶ÀÛÀÌ ¿©¼ö »ê´Ü¿¡¼­¸¸ ÀÌ·ïÁú ¼ö ¾ø´Â ¸¸Å­ ¿ï»êÁö¿ª »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ Àü¼ö Á¶»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

¿ï»êÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº ÀÌ³¯ ¼º¸íÀ» ³»°í “³«µ¿°­À¯¿ªÈ¯°æÃ»°ú ¿ï»ê½Ã´Â Àü±¹ÀÇ ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ·® »óÀ§ 50°³ Áß ¿ï»ê¿¡ À§Ä¡ÇÑ 6°³ »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ Á¤¹ÐÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í, ´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» ´Ù·® ¹ß»ý½ÃÅ°´Â ¼®À¯È­ÇÐ´ÜÁö¿Í ¿Â»ê°ø´ÜÀÇ ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¶ó”°í ÁÖ¹®Çß´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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