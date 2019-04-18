(ÀÌ½´ºÐ¼®) - ¿ï»ê»ê´Ü À¯ÇØ¹èÃâ±â¾÷ ´Ü¼Ó ÇãÁ¡ ¾ø³ª

Àü³² ¿©¼ö »ê´ÜÀÇ »ó´ç¼ö ±â¾÷µéÀÌ À¯ÇØ¹°Áú ¹èÃâ·®ÃøÁ¤¾÷Ã¼µé°ú °ø¸ðÇØ ÇãÀ§ ÃøÁ¤Ä¡¸¦ ³»³õÀº »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁ® Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿©¼ö¿Í ºñ½ÁÇÑ »ê¾÷ È¯°æÀ» °¡Áø ¿ï»êÀÇ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ»ç¾÷Àå °ü¸®¿¡´Â ÇãÁ¡ÀÌ ¾ø´ÂÁö ½Ã¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ È¯°æºÎ¿¡ Àû¹ßµÈ ‘È¯°æ¿À¿°¹°Áú ÀÚÀ²Ãø·® ½Ã½ºÅÛ’ÀÌ ¿ï»ê »ê´Ü ±â¾÷¿¡¼µµ ±×´ë·Î Àû¿ëµÇ°í ÀÖ´Â ¸¸Å Áö¿ª¿¡¼µµ ¾ó¸¶µçÁö ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
18ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿Í ³«µ¿°À¯¿ªÈ¯°æÃ» µî¿¡ µû¸£¸é ¿ï»ê »ê´ÜÀÇ À¯ÇØ ÈÇÐ¹°Áú ¹èÃâ¾÷¼ÒÀÇ ÀÚÀ²ÃøÁ¤À» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ¿ï»êÁö¿ª È¸»ç´Â 00È¯°æ¢ß, ¢ß00 ÇÃ·£Æ®, ¢ß00000, ¢ß000 ³×Æ®¿÷½º µî 4°÷ÀÌ´Ù. ÀÎ±ÙÀÇ ºÎ»ê°ú °æ³²Áö¿ª¿¡µµ 10¿©°³ÀÇ Ãø·®¾÷Ã¼°¡ ÀÖ´Âµ¥, ÀÌµé Áß ¸î¸î ¾÷Ã¼´Â ¿ï»ê »ê´Ü ±â¾÷Ã¼µéÀÇ À§Å¹À» ¹Þ¾Æ ¹èÃâ·®À» ÃøÁ¤ÇÏ°í ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ ¾÷¹« Çã°¡´Â Ãø·®¾÷Ã¼ÀÇ »ç¾÷ÀåÀÌ À§Ä¡ÇÑ Áö¿ª ÇàÁ¤±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹Þ±â ¶§¹®¿¡ ¿ï»ê¿¡ ¸î °³ÀÇ ¾÷Ã¼°¡ µé¾î¿À´ÂÁö Á¤È®ÇÑ ¼öÄ¡´Â È®ÀÎÀÌ ¾î·Æ´Ù.
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ÀÌ¹ø¿¡ Àû¹ßµÈ ¿©¼ö»ê´Ü Ãø·®¾÷Ã¼µéÃ³·³ ¸¶À½¸¸ ¸ÔÀ¸¸é ¾ó¸¶µçÁö ÇãÀ§ Ãø·®°ú Á¶ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿ï»ê½Ã¿Í ³«µ¿°À¯¿ªÈ¯°æÃ»Àº ÀÏ´Ü Àü³² ¿©¼öÁö¿ªÀÇ Ãø·®¾÷Ã¼°¡ ¿ï»ê ±â¾÷¿¡ ÁøÃâÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¶Ç Áö¿ª Ãø·®¾÷Ã¼µéÀÇ À§¹ý »çÇ×ÀÌ ÀÖ´Â Áö´Â °¨»ç¿øÀÇ °¨»ç¿Í È¯°æºÎÀÇ ÀÏÁ¦ Á¶»ç °á°ú°¡ ³ª¿Í ºÁ¾ß ¾Ë ¼ö ÀÖÁö¸¸ “ÇöÀç·Î¼´Â À§¹ýÇàÀ§°¡ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù”´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. Á÷¿øµéÀÌ Á÷Á¢ ´ë±â¹èÃâ½Ã¼³ ±¼¶Ò¿¡¼ Ãø·®À» ÁøÇàÇØ º¸°í¼¿ÍÀÇ ¿ÀÂ÷¸¦ È®ÀÎÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ¿ï»ê½Ã´Â ¼³¸íÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ °°Àº ³ë·Âµµ ¸ðµç °æ¿ìÀÇ ¼ö¸¦ ¸¸Á·½ÃÅ³Áö´Â ¹ÌÁö¼ö´Ù.
ÀÌ¹ø »çÅÂ¸¦ °è±â·Î ‘ÀÚÀ²’ÀÌ¶õ ¸íºÐ¾Æ·¡ ¿À¿°¹°Áú ³óµµ¸¦ ÃøÁ¤ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Â ±â¾÷ÀÌ ÃøÁ¤´ëÇà¾÷Ã¼¸¦ Á÷Á¢ ¼±Á¤ÇÏ´Â °ü¸®Ã¼°è¸¦ °³¼±ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ª¿Â´Ù.
¶Ç Àü¹®¼ºÀ» °®Ãá ÀÎ·ÂÀÌ °ÅÀÇ Àü¹«ÇÑ ÁöÀÚÃ¼¿¡ ´ë±âÈ¯°æ °ü¸®¾÷¹«¸¦ ¸Ã±æ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °¢ ±Ç¿ªº°·Î ´ë±âÈ¯°æÃ»À» ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁöÀûµµ ´õ¿í ¼³µæ·ÂÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
¿ï»êÁö¿ª È¯°æ´ÜÃ¼µéÀº ÀÌ³¯ ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ·® Ãà¼Ò Á¶ÀÛÀÌ ¿©¼ö »ê´Ü¿¡¼¸¸ ÀÌ·ïÁú ¼ö ¾ø´Â ¸¸Å ¿ï»êÁö¿ª »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ Àü¼ö Á¶»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
¿ï»êÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº ÀÌ³¯ ¼º¸íÀ» ³»°í “³«µ¿°À¯¿ªÈ¯°æÃ»°ú ¿ï»ê½Ã´Â Àü±¹ÀÇ ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ·® »óÀ§ 50°³ Áß ¿ï»ê¿¡ À§Ä¡ÇÑ 6°³ »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ Á¤¹ÐÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í, ´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» ´Ù·® ¹ß»ý½ÃÅ°´Â ¼®À¯ÈÇÐ´ÜÁö¿Í ¿Â»ê°ø´ÜÀÇ ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¶ó”°í ÁÖ¹®Çß´Ù.
¶Ç “¿ï»ê ±â¾÷Ã¼ÀÇ ÈÇÐ¹°Áú Ãë±Þ·®À» °í·ÁÇÏ¿© ÇöÀç ³²±¸ 2°÷, µ¿±¸ 1°÷¿¡¸¸ ¼³Ä¡µÈ À¯ÇØ´ë±âÃøÁ¤¸ÁÀ» ºÏ±¸ »ê¾÷´ÜÁö¿Í ¿ïÁÖ±º »ê¾÷´ÜÁö¿¡µµ È®´ë ¼³Ä¡ÇÏ´Â µî ´ë±â¿À¿°¹°Áú °ü¸®¸¦ °ÈÇØ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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