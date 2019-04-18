ÃáÇØº¸°Ç´ë ¡®½º¸®¶ûÄ«ÀÇ º¸°ÇÀÇ·á ÇöÈ²¡¯ Æ¯°­

|¡ã ÃáÇØº¸°Ç´ëÇÐ±³(ÃÑÀå ±èÈñÁø)´Â 18ÀÏ ¸í´ö°ü ±¹Á¦ÄÁÆÛ·±½ºÈ¦¿¡¼ °£È£ÇÐ°ú ÇÐ»ý 80¿©¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½º¸®¶ûÄ« Æä¶óµ¥³Ä´ëÇÐ±³ Ä¡°ú´ëÇÐÀÇ ¶ó½ÃÄ« ÇÐ°úÀåÀ» ÃÊºùÇØ ½º¸®¶ûÄ« º¸°ÇÀÇ·á ÇöÈ²¿¡ ´ëÇÑ Æ¯°À» ½Ç½ÃÇß´Ù.
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¿ÃÇØ ±¹Á¦°³¹ßÇù·Â ÀÌÇØÁõÁø»ç¾÷ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø Æ¯°Àº ½º¸®¶ûÄ« Æä¶óµ¥³Ä´ëÇÐ±³(University of Peradeniya) Ä¡°ú´ëÇÐÀÇ Dr. RASIKA P. ILLEPERUMA ÇÐ°úÀåÀ» ÃÊºùÇØ ½º¸®¶ûÄ«ÀÇ º¸°ÇÀÇ·á Æ¯¼º°ú ±¸°¾Ï¿¡ °üÇÑ ÁÖÁ¦·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù.
°£È£ÇÐ°ú ±èÃ¢Èñ ±³¼ö´Â ¡°ÀÌ¹ø Æ¯°À» ÅëÇØ µÎ ´ëÇÐÀÌ ¼·Î ±íÀÌ ÀÌÇØÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÐ±³ÀÇ ±¹Á¦È ¿ª·®À» ³ôÀÌ´Â µ¥µµ µµ¿òÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÃáÇØº¸°Ç´ë´Â Áö³ÇØ 12¿ù 18ÀÏ ÇÑ±¹±¹Á¦Çù·Â´Ü(KOICA) ´ëÇÐ±³ ±¹Á¦°³¹ßÇù·Â ÀÌÇØÁõÁø »ç¾÷¿¡ ¼±Á¤µÆÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ 1¿ù ½º¸®¶ûÄ« Æä¶óµ¥³Ä´ëÇÐ±³¸¦ ¹æ¹®ÇØ MOU¸¦ Ã¼°áÇÏ°í ±³·ù Çù·ÂÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù. ¿À´Â 7¿ù¿¡´Â ÃáÇØº¸°Ç´ë ÇÐ»ýµéÀÌ ½º¸®¶ûÄ«¸¦ ¹æ¹®ÇØ ±¸°º¸°ÇÀ§»ý±³À° È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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