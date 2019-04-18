Çö´ëÂ÷ ³ë»ç-¿ï»ê³²±¸Ã¼·ÂÀÎÁõ¼¾ÅÍ, Á÷¿ø °Ç°­ÁõÁø À§ÇÑ ¡®±¹¹ÎÃ¼·Â 100¡¯ ¾÷¹« Çù¾à

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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