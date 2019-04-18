Çö´ëÁß°ø¾÷, Àå¾ÖÀÎ°ú º½³ªµéÀÌ °¡Á®

|¡ã Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î 18ÀÏ °æÁÖ ³îÀÌ°ø¿ø¿¡¼ ¿¸° 'Á¦ 28È¸ ¿À¶Ñ±â ÀÜÄ¡'
Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ¿ÃÇØµµ 1,800¿© ¸íÀÇ Àå¾ÖÀÎµé°ú ÇÔ²² °æÁÖ·Î º½³ªµéÀÌ¸¦ ³ª¼¹´Ù.
Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ 18ÀÏ °æºÏ °æÁÖ½Ã ÀÏ¿ø¿¡¼ ¿¸° ¿ï»ê Àå¾ÖÀÎµéÀÇ º½ ¼ÒÇ³ Çà»çÀÎ ¡®Á¦ 28È¸ ¿À¶Ñ±â ÀÜÄ¡¡¯¸¦ ÈÄ¿øÇß´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡´Â ¿ï»êÂü»ç¶ûÀÇÁý, ÅÂ¿¬ÀçÈ°¿øÀ» ºñ·ÔÇÑ Áö¿ª 30¿©°³ º¹Áö±â°ü°ú Æ¯¼öÇÐ±³, Æ¯¼öÇÐ±ÞÀÇ ÁöÀûÀå¾ÖÀÎ 1,800¿©¸í°ú ºÀ»çÀÚ ¹× ÀÎ¼Ö±³»ç 200¿©¸í µî ÃÑ 2,000¿©¸íÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
Æò¼Ò ¿ÜÃâÀÌ ¾î·Á¿î ÁöÀûÀå¾ÖÀÎµéÀº ÀÌ³¯ µû¶æÇÑ º½ ³¯¾¾¸¦ ¸¸³£ÇÏ¸ç ÀÚ¿øºÀ»çÀÚµéÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ ³îÀÌ±â±¸¸¦ Å¸°í »çÁøÀ» Âï´Â µî ¸ðÃ³·³ ¸¸ÀÇ ³ªµéÀÌ¸¦ Áñ°å´Ù.
Çö´ëÁß°ø¾÷Àº ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ À§ÇØ ³îÀÌ½Ã¼³ ÀÚÀ¯ÀÌ¿ë±Ç°ú ´ëÇü¹ö½º 10¿©´ë¸¦ Áö¿øÇßÀ¸¸ç, Á÷¿øµéµµ ÇÔ²² µ¿ÇàÇØ Çà»çÀÇ ¾ÈÀüÇÑ ÁøÇàÀ» °Åµé¾ú´Ù.
Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ÈÄ¿øÇÏ°í ¿ï»êÂü»ç¶ûÀÇÁýÀÌ ÁÖÃÖÇÏ´Â ¡®¿À¶Ñ±â ÀÜÄ¡¡¯´Â ¿ï»êÁö¿ª ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ Àå¾ÖÀÎ ÃàÁ¦·Î, Çö´ëÁß°ø¾÷Àº Ã³À½ Çà»ç°¡ ¿¸° Áö³ 1992³âºÎÅÍ 28³â °£ ÇÑ ÇØµµ ºüÁü¾øÀÌ ÈÄ¿øÀ» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù.
±èº´¼ö ¿ï»êÂü»ç¶ûÀÇÁý ¿øÀåÀº ¡°Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ÇØ¸¶´Ù ÀØÁö ¾Ê°í ÈÄ¿øÇØÁÖ´Â ´öºÐ¿¡ ¹Ù±ù È°µ¿ÀÌ ½±Áö ¾ÊÀº ÁöÀû Àå¾ÖÀÎµéÀÌ Áñ°Ì°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô º½³ªµéÀÌ¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç, ¡°´Ã Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ Àå¾ÖÀÎ°ú ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» µ½´Âµ¥ ¾ÕÀå¼´Â Çö´ëÁß°ø¾÷¿¡°Ô °¨»çÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, Çö´ëÁß°ø¾÷Àº Áö¿ª»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ ºÀ»ç¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Â »çÈ¸º¹Áö»çµéÀ» °Ý·ÁÇÏ°í °¨»çÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÏ±â À§ÇØ 20ÀÏ ¼±¾ÏÈ£¼ö³ëÀÎº¹Áö°ü°ú µ¿±¸ Àå¾ÖÀÎº¸È£ÀÛ¾÷Àå µî Áö¿ªÀÇ 44°³ º¹Áö½Ã¼³¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â »çÈ¸º¹Áö»ç 170¿©¸íÀ» Çö´ë¿¹¼ú°üÀ¸·Î ÃÊÃ»ÇØ ¿¬±Ø ¡®¶óÀÌ¾î2¡¯ °ü¶÷ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ