|¡ã ±èÁ¾Ã¶ »ç¹«°üÀÌ ÃÖ±Ù 20³â°£ÀÇ ¿ï»ê½ÃÀå ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ ÀÏÀ» ¸¶¹«¸®ÇÏ¸é¼ ³½ ¡®½ÃÀå°ú ½ºÇÇÄ¡¶óÀÌÅÍ¡¯(ºÏ¼¿ÇÁ¡¤202ÂÊ).
|¡ã 20³â°£ ³×¸íÀÇ ¿ï»ê½ÃÀå ¿¬¼³¿ø°í¸¦ ¾´ ±èÁ¾Ã¶ »ç¹«°üÀº ½ÃÀå°ú ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍÀÇ °ü°è¸¦ ¡®µ¿Áö¡¯¶ó±âº¸´Ù ¡®µµ¹Ý¡¯ÀÌ µÅ¾ßÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
Æø±º ¡®³×·Î¡¯ ¿·À» ÁöÅ² ¡®¼¼³×Ä«¡¯¶ó´Â ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍÃ³·³ ¿ª»ç¿¡ µîÀåÇÏ´Â ¾îÁö°£ÇÑ È²ÈÄÀå»óµé¿¡°Ô´Â ±×µé¸¸ÀÇ ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
½É¿Ï±¸, ¹Ú¸Í¿ì, ±è±âÇö, ¼ÛÃ¶È£½ÃÀå±îÁö ÃÖ±Ù ³× ¸íÀÇ ¿ï»ê½ÃÀå¿¡°Ôµµ ¡®¿ï»ê½ÃÃ» ÃÖÃÊ ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ¡¯¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ¿¬¼³ ¿ø°í¸¦ ½áÁØ ÀÌ°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¹Ù·Î ±èÁ¾Ã¶ ¿ï»ê½Ã ´ëº¯ÀÎ½Ç º¸µµ±âÈ¹ ´ã´ç »ç¹«°ü. ±è »ç¹«°üÀÌ ÃÖ±Ù 20³â°£ÀÇ ¿ï»ê½ÃÀå ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ ÀÏÀ» ¸¶¹«¸®ÇÏ¸é¼ Ã¥ ¡®½ÃÀå°ú ½ºÇÇÄ¡¶óÀÌÅÍ¡¯(ºÏ¼¿ÇÁ¡¤202ÂÊ¡¤»çÁø)¸¦ ³Â´Ù.
19ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ» ´ëº¯ÀÎ½Ç¿¡¼ ¸¸³ ±×´Â ¡°20³â°£ Áñ°Ü ÀÐ°í Èû²¯ ½è´Ù. ÀÐÀº °Ç Á¦ÀÚ¸®·Î µ¹¾Æ°¬°í, ¾´ °Ç Çã°øÀ¸·Î Èð¾îÁ³Áö¸¸ ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ ³» »îÀÇ ÀÛÀº ½°Ç¥ÇÏ³ª¸¦ Âï¾ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¡ß ¡°20³â°£ ¡®¸»ÀÇ ½£¡¯°ú ¡®±Û °¨¿Á¡¯¿¡ ÀÖ¾ú´Ù¡±
±×´Â ±âÀÚ Ãâ½ÅÀÌ´Ù. ´ëÇÐÁ¹¾÷ ÈÄ ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹® 1±â·Î ½ÃÀÛÇØ, ÇÑ¿ï½Å¹®ÀÇ Ã¢°£ ¸â¹ö·Î ±Ù¹«ÇÑ ÃÑ 8³â¿©ÀÇ ¾ð·Ð»ç »ýÈ°À» ³¡³»°í 1999³â 4¿ù, ¿ï»ê½Ã¿¡¼ ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ ÀÏÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.
±×ÀÇ Ã¹ ¿ø°í´Â ¡®Ã³¿ë¹®ÈÁ¦ °³¸·½Ä¡¯ÀÌ¾ú°í, ÀÌ¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 20³â°£ ÀÚ·á¸¦ º¸°í ÃÊ¾ÈÀ» ½á¼ ³Ñ±â´Â ÀÏ¸¸ ¹Ýº¹Çß´Ù. ½Å³â»ç¸¦ ¾²°í ³ª¸é ÇÑ ÇØ°¡ ½ÃÀÛµÆ°í, ¼Û³âÀÎ»ç¸¦ ¾²¸é ÇÑ ÇØ°¡ °¬´Ù. µ¹¾Æº¸¸é ¸ðµç ³¯ÀÌ °°Àº ³¯ÀÌ¾ú´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Âµ¥ ±×´Â ±×°£ÀÇ »ýÈ°À» ¡®¸»ÀÇ ½£¡¯, ¡®±Û °¨¿Á¡¯À¸·Î Ç¥ÇöÇß´Ù.
24½Ã°£ 365ÀÏÀÌ ¾Æ´Ñ, 25½Ã°£ 366ÀÏÀ» °í¹ÎÇÏ¸é¼ »ì¾Ò°í, Àß ½á¾ß ÇÑ´Ù´Â °¹ÚÀ¸·Î ¿©´À ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍµéÃ³·³ °ú¹Î¼º ´ëÀå¿°À» ¾Î°Å³ª ½Å°æÁõ¿¡ °É¸° »ç¶÷Ã³·³ ¿¹¹ÎÇØ ÀÖ±âµµ Çß´Ù.
±×´Â ¡°¼Ó ¸ð¸£´Â »ç¶÷µéÀº ÀÛ³âÀÌ³ª ¿ÃÇØ³ª ¹«½¼ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ´©°¡ µè±â³ª ÇÏ³Ä°í ¸»µé ÇÏÁö¸¸ ³²ÀÌ µèÁö ¾Ê´Â ¸»ÀÌ¶ó°í ÇÔºÎ·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬¼³Àº ¼¼»ó¿¡ ¾ø´Ù¡±¸é¼ ¡°ÀßµÈ ¿ø°í ¸ÚÁø ¿¬¼³Àº ¼Ò¹®³ªÁö ¾ÊÁö¸¸ Àß¸ø ¾´ ¿ø°í, ½Ç¼öÇÑ ¿¬¼³Àº ±×³¯ ÇØ°¡ Áö±â Àü¿¡ ¿Â µ¿³×¿¡ ¼Ò¹®ÀÌ ³´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¡ß¡°½ÃÀå-½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ, ¡®µ¿Áö¡¯ ¾Æ´Ñ ¡®µµ¹Ý¡¯¡±
´Ü¾î ÇÏ³ª Àß¸ø ½á ´ÜÄ®¿¡ ÇØ°í µÉ ¼öµµ ÀÖ´Âµ¥ ±×´Â ¹«·Á20³â°£ 4¸íÀÇ ½ÃÀåÀ» ¸ð¼Ì´Ù.
ºñ°áÀº ¹«¾ùÀÌ¾úÀ»±î. ±×´Â ¹«¾ùº¸´Ù ½ÃÀå°ú ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ´Â ¡®ºÒ°¡¿ø ºÒ°¡±Ù¡¯(ÝÕÊ¦êÀ ÝÕÊ¦ÐÎ)ÀÌ µÅ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶ÇÑ´Ù.
ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î »ç¶÷µéÀº ´ç¿¬È÷ ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ¿Í ½ÃÀåÀÌ ÇÑ ¸öÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ±â ½±Áö¸¸, ¸·»ó °Þ¾î º¸´Ï, ½ºÇÇÄ¿¿Í ÇÑ ¸öÀÌ µÇ°Å³ª »ó°ü°ú ºÎÇÏÀÇ ¼öÁ÷ÀûÀÎ °ü°è°¡ µÇ´Â °Íº¸´Ù ¼·Î°¡ ¾à°£ÀÇ ±äÀå°¨À» °¡Áú ¸¸ÅÀÇ ¡®Àû´çÇÑ¡¯ °Å¸®¿¡ ÀÖÀ» ¶§ ´õ »ý»êÀûÀÌ°í È¿°úÀûÀÌ¶ó °Í.
¡ß ´ÙÃ¤·Ó°í µ¶Æ¯ÇÑ ³× ½ÃÀåÀÇ ¿¬¼³½ºÅ¸ÀÏ
±×°¡ Æò°¡ÇÑ ¿ª´ë ¿ï»ê½ÃÀåµéÀÇ ¿¬¼³ ½ºÅ¸ÀÏÀº °¢ÀÚ°¡ »ì¾Æ¿Â »îÀÇ ±ËÀû¸¸ÅÀÌ³ª ´ÙÃ¤·Ó°í µ¶Æ¯ÇÏ´Ù.
½É¿Ï±¸ ½ÃÀåÀÇ ¿¬¼³Àº ÇÑ¸¶µð·Î ¡®Á¤Á÷°ú ¿Á¤¡¯À¸·Î ¿ä¾àµÈ´Ù. ¾ðÁ¦ ¾îµð¼ ´©±¸¸¦ »ó´ë·Î ÇÑ ¿¬¼³ÀÌµç Áø½ÇÇÏ°í ¿Á¤ÀûÀÌ¾ú´Ù. ÇÑ¸¶µð¸¦ ÇØµµ °ÅÁþÀÌ ¾ø°í ÇãÅõ·ç ¸»ÇÏ´Â ¹ýÀÌ ¾ø¾î ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ½É ½ÃÀåÀ» ¿ï»êÃÖ°íÀÇ ¿¬¼³°¡·Î ²Å¾Ò°í, ±è »ç¹«°üµµ °ø°¨ÇÑ´Ù.
¹Ú¸Í¿ì ½ÃÀåÀº ¡®¸Þ½ÃÁöÀÇ ´ë°¡¡¯, ¡®Àû¼ÒÀû¼³¡¯·Î Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×´Â ¸Þ¸ð±¤À¸·Î, ½ºÄ¡´Â »ý°¢µµ »©³õÁö ¾Ê°í ¸Þ¸ðÇß°í, ±× ¸Þ¸ð°¡ °¡½¿¿¡ ½×¿©¼ ±ÛÀÌ µÇ°í ¸»ÀÌ µÅ »ç¶÷µé¿¡°Ô ´Ù°¡°¬´Ù.
½ºÅä¸®ÀÇ ÈûÀ» ¹Ï¾ú´ø ±è±âÇö ½ÃÀåÀÇ ¿¬¼³Àº ±×·¡¼ ½ºÅä¸®°¡ ÀÖ¾ú´Ù. Æ¯È÷ ±è ½ÃÀåÀº »ç¶÷µéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¿¬¼³¿¡ ´ã´Â °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇØ µè´Â ÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý Àç¹Ì¸¦ Áá´Ù°í ÇÑ´Ù.
±×·¸´Ù¸é Çö ¼ÛÃ¶È£ ½ÃÀåÀº ¾î¶³±î. ½Ã°£»óÀ¸·Î ¼Û½ÃÀå°ú °¡±î¿î °Å¸®¿¡ ÀÖÁö ¾Ê¾Ò´ø ±×´Â ¼Û½ÃÀåÀÇ ¿¬¼³½ºÅ¸ÀÏÀ» ¾ð±ÞÇÏ±âº¸´Ù Á¦¾ÈÀ» Çß´Ù.
±×´Â ¡°À¯´ÏÅ©ÇÑ Á¤Ä¡ ÀÌ·Â, ÀÎÇ°°ú µû¶æÇÑ °¡½¿, »ç¶÷Áß½ÉÀÇ °¡Ä¡°üÀ» °¡Áø ¼Û½ÃÀåÀº ÀÚÃ¼°¡ ¿õº¯ÀÌ°í ¿ï¸²ÀÌ¶ó º»´Ù¡±¸ç ¡°¼ö¶ó°¡ ¾Æ´Ï¶ó µû²öÇÑ ±¹¿¡ ½ÄÀº ¹ä ÇÑ µ¢ÀÌ ¸»¾Æ¼ ¶°¸Ô´Â ÇÑ¼ú °°Àº ¿¬¼³ÀÌ ¾î¿ï¸°´Ù. ¼ÒÅëÀÌ °ø°¨À¸·Î ÀÌ¾îÁö°í °ø°¨ÀÌ °øÁ¸À» ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡´Â ¸ÚÁø µå¶ó¸¶¸¦ ¼Û½ÃÀåÀÌ ¸¸µé¾î ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¼Û ½ÃÀåÀ» ÀÀ¿øÇß´Ù.
¡ß5¿ù¸» °øÁ÷»ýÈ° ¸¶¹«¸®¡¦¸ù°í ¿©Çà °èÈ¹
±âÀÚÃâ½Å ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ. ¸¹Àº »ç¶÷µéÀº ±×¿¡°Ô ¡®ÀÌ¼º¡¯, ¡®ÇÕ¸®¡¯, ¡®³ÃÁ¤¡¯ µîÀÇ ´Ü¾î¸¦ ¶°¿Ã¸®°ÚÁö¸¸ ±×´Â ´©±¸º¸´Ù °¨¼ºÀûÀÌ´Ù.
ÀÚºñ·Î 300ºÎ¸¦ ÂïÀº Ã¥À» ¿ï»ê½ÃÃ» µ¿·á, ¾ð·Ð»ç ¼±ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ³ª´©¾î ÁÖ¸é¼ ÀÏÀÏÀÌ ¡®Ã¹»ç¶û °°Àº 00¡¯, ¡®ÀúÀÇ ¿µ¿øÇÑ 00¡¯ µî °¢°¢ ´Ù¸¥, ±×·¡¼ ±íÀº ¾ÖÁ¤ÀÌ ´À²¸Áö´Â È£ÄªÀ» Àû¾î ¼±¹°Çß´Ù.
±×°¡ 20³â°£ÀÇ ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ ÀÏÀ» ¸¶¹«¸®ÇÏ¸é¼ ²À ÇÏ°í ½ÍÀº ¸»Àº È¤½Ã ÀÌ·± ÀÏÀ» ÇØº¸°Ú´Ù°í ¸¶À½¸Ô´Â »ç¶÷ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¿µÈ¿¡ ³ª¿À´Â ¹é¾Ç°ü°ú Ã»¿Í´ëÀÇ ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ¿¡ ´ëÇÑ È¯»óÀº ¹ö¸®¶ó´Â °Í. ±×¸®°í ¡®°í³ú´Â ³ªÀÇ °ÍÀÌ°í, ¿µ±¤Àº ³²ÀÇ °Í¡¯ÀÓÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ ±×·² ÁØºñ°¡ µÅ ÀÖ´ÂÁö ¸ÕÀú ÀÚ¹®ÇØº¸±â¸¦ ±ÇÇß´Ù.
±è »ç¹«°üÀº 5¿ù¸» 20³â°£ÀÇ ¿ï»ê½ÃÀå ½ºÇÇÄ¡ ¶óÀÌÅÍ ÀÏÀ» ¸¶¹«¸® ÇÑ´Ù. ¡°6°³¿ù°£Àº ¾Æ¹« »ý°¢ ¾øÀÌ ½¬°í ½Í´Ù¡±´Â ±×´Â ÅðÁ÷ ÈÄ ¸ù°í¿©ÇàÀ» ´Ù³à¿Í ÁýÇÊÁßÀÎ ¼Ò¼³À» ¸¶¹«¸® ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ±Û=°íÀºÁ¤±âÀÚ¡¤»çÁø=¿ì¼º¸¸±âÀÚ
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