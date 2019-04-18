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  • ½ÂÀÎ 2019.04.18 22:30
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5G Åë½Å±â¼úÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î »ó¿ëÈ­µÆ´Ù. ÀÌ·Ð»óÀ¸·Î LTEº¸´Ù 20¹è »¡¶ó °íÈ­Áú ¿µÈ­ ÇÑÆíÀ» ´Ü ¸î ÃÊ ¸¸¿¡ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. 5GÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼­ºñ½º Á¦°ø±îÁö´Â ÇöÀçº¸´Ù ´õ ¸¹Àº ±âÁö±¹À» ¼¼¿ö¾ß ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¸î ³âÀÌ °É¸± ¼ö ÀÖ´Ù.
1990³â´ë ÃÊ °³ÀÎ¿ë ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ Ã³À½ ±¸ÀÔÇÑ ÈÄ Ãµ¸®¾È PCÅë½ÅÀ» ÇÏ´ø ½ÃÀýÀÌ »ý°¢³­´Ù. ºñ·Ï 56K·Î ´À¸° ¼Óµµ¿´Áö¸¸ Åë½ÅÀ» ÅëÇØ ¿ÜºÎ¿Í ¿¬°áÇØ Á¤º¸¸¦ ÁÖ°í¹Þ´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ »ö´Ù¸¥ °æÇèÀÌ¾ú´Ù.

ÇöÀç °¡Á¤¿ë ÀÎÅÍ³ÝÀº ´ëºÎºÐ À¯¼±¹æ½ÄÀÇ Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù. º¸Åë 100Mbps~1Gbps ¼ÓµµÀÇ Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï 1990³â´ë ÃÊ¿¡ »ç¿ëÇß´ø 56K¿Í ºñ±³ÇÏ¸é ¾öÃ» »¡¶óÁø ¼Óµµ·Î ÀÎÅÍ³ÝÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù. Åë½Å ¼Óµµ°¡ »¡¶óÁö¸é¼­ ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ë ÀÎ±¸°¡ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÎÅÍ³Ý ¸ÅÃ¼¸¦ È°¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÎÅÍ³Ý À¶ÇÕ ºñÁî´Ï½ºµéÀÌ »ý°Ü³ª°í ÀÖ´Ù.

2000³â´ë ÈÄ¹Ý ÀÌÈÄ ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ µîÀåÀÌ º»°ÝÈ­µÇ¸é¼­ °³ÀÎ¿ë ÄÄÇ»ÅÍ º¸´Ù ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ÀÎÅÍ³ÝÀ» Áñ±â´Â »ç¶÷ÀÌ Áõ°¡Çß´Ù. ÀÚ¿¬½º·¹ ¹«¼± Åë½Å ±â¼úÀÌ ¹ßÀüÇÏ±â ½ÃÀÛÇß°í °ü·Ã ¸ð¹ÙÀÏ ±â±âÀÇ ¼ýÀÚµµ ¾öÃ»³ª°Ô Áõ°¡Çß´Ù. ¹Ì±¹ ½ÃÀåÁ¶»ç±â°üÀÎ Ç»¸®¼­Ä¡(Pew Research)¿¡ µû¸£¸é 2019³â ÃÊ ÇöÀç Àü¼¼°è ÈÞ´ëÀüÈ­´Â ¾à 50¾ï´ë·Î ÃßÁ¤µÇ°í ±× Áß ¾à 50% Á¤µµ°¡ ½º¸¶Æ®ÆùÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÇ¾ú´Ù. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ë ÀÎ±¸´Â 95%¿¡ ´Ù´Ù¸¥´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¼öÄ¡°¡ 5G ±â¼úÀÇ »ó¿ëÈ­¸¦ ¾Õ´ç±â´Âµ¥ ±â¿©ÇßÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù.


Åë½Å ¼Óµµ°¡ »¡¶óÁö¸é ¹«¾ùÀÌ ´Þ¶óÁú±î. µ¥ÀÌÅÍ ¿ë·®ÀÌ ÀÛÀº ÅØ½ºÆ® À§ÁÖÀÇ Á¤º¸¿¡¼­ ¿µ»ó Áß½ÉÀ¸·Î Á¤º¸ Àü´ÞÀÌ °¡´ÉÇØÁ® Áõ°­Çö½Ç, °¡»óÇö½Ç °ü·Ã ºÐ¾ßÀÇ ¼­ºñ½º°¡ È®´ëµÉ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ½Ç°¨³ª´Â °¡»óÇö½Ç Ã¼ÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾Æ¸¶ ÇöÀç¿Í´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀÇ ¼­ºñ½º°¡ µîÀåÇÏÁö ¾ÊÀ»±î »ó»óÇØº»´Ù.

Àç³­ÀÌ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§ º»ºÎ¿¡¼­ Àç³­ ÇöÀå ¿µ»óÀ» ½Ç½Ã°£À¸·Î º¸¸ç ÀûÀýÇÑ ÃÊµ¿ ´ëÀÀÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÀÎ¸í ¹× Àç»ê ÇÇÇØ¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ÀÀ±Þ È¯ÀÚ¸¦ ½Æ°í °¡´Â ±¸±ÞÂ÷ ³»¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¿µ»óÀ¸·Î Àü¹®°¡ÀÇ µµ¿òÀ» ¹ÞÀ¸¸é¼­ È¯ÀÚ ÀÀ±Þ Ã³Ä¡°¡ °¡´ÉÇØÁø´Ù. º´¿øÀÇ Àü¹®ÀÇ¿Í ¿µ»ó ¿¬°áÀ» ÅëÇØ ÀÀ±Þ È¯ÀÚÀÇ Ã³Ä¡¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ Áõ°­Çö½Ç, °¡»óÇö½Ç, È¦·Î±×·¥ µîÀ¸·Î Á¦°øÇØ À§±Þ È¯ÀÚ¸¦ »ì¸± ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª¾Æ°¡ ¹Ì·¡¿¡´Â ÀÚÀ²ÁÖÇàÀÚµ¿Â÷¿Í Áö´ÉÇü µµ·Î ¿¬°è¸¦ ÅëÇØ ÀÎ¸í ¹× Â÷·® »ç°í ¹ß»ýÀ» ÁÙÀÏ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
5G ±â¼úÀº Á¦Á¶¾÷ Áß½É µµ½ÃÀÎ ¿ì¸® ¿ï»êÀ» Ã·´Ü Á¦Á¶¾÷ Áß½É µµ½Ã·Î Å»¹Ù²Þ½ÃÅ°´Âµ¥ È°¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. 5G´Â ÀüÅëÁ¦Á¶¾÷ È¯°æ¿¡ ¸ÂÃá °øÀåÀ» ½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®·Î ¹Ù²Ù´Âµ¥ Áß¿äÇÑ Åë½Å ÀÎÇÁ¶ó°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù.

½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®ÀÇ ¿Ï¼ºÀ» À§ÇØ¼­´Â ±Ã±ØÀûÀ¸·Î »çÀÌ¹ö ¹°¸® ½Ã½ºÅÛ(Cyber Physical System) È¯°æÀ» °®Ãß¾î¾ß ÇÑ´Ù. GE´Â ÀÌ°ÍÀ» ´Ù¸¥ ¿ë¾î·Î µðÁöÅÐ Æ®À©(Digital Twin)ÀÌ¶ó°í ºÎ¸¥´Ù. CPSÀÇ ±âº»ÀûÀÎ °³³äÀº Çö½Ç ¼¼°è¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â »ç¹°À» ÄÄÇ»ÅÍ»ó¿¡ °¡»ó¸ðµ¨·Î ±¸ÇöÇÏ¿© ÄÄÇ»ÅÍ»ó ¸ðµ¨À» Á¶ÀÛÇÏ¸é ±× Ã³¸®ÇÑ Á¤º¸°¡ Çö½Ç ¼¼°èÀÇ »ç¹°·Î ÇÇµå¹éµÇ°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ CPS ¸ñÇ¥ ´Þ¼ºÀ» À§ÇØ ´ë¿ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ºü¸£°Ô Àü¼ÛÇÏ´Â 5G ±â¼úÀº ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

¶ÇÇÑ Á¶¼±»ê¾÷ ÇöÀå¿¡ 5G ±â¼úÀÌ µµÀÔµÇ¸é ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ °¢Á¾ Á¤º¸¸¦ ÀÌÀü º¸´Ù ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ¾î »ý»ê ÇöÀåÀÇ µðÁöÅÐ ÀüÈ¯À» °¡¼Ó½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Ù. ½ºÆäÀÎ ¹Ù¸£¼¿·Î³ª¿¡¼­ ¿­¸° ¼¼°è ÃÖ´ë ¸ð¹ÙÀÏ Àü½ÃÈ¸ÀÎ‘MWC 2019’¿¡¼­ KT´Â Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ »ý»êÇöÀåÀ» 5G ±â¼ú·Î Á¦¾îÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» µ¿¿µ»óÀ¸·Î ¼Ò°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ½º¸¶Æ®½ÃÆ¼ ÃßÁø¿¡ ÀÖ¾î¼­µµ Áß¿äÇÏ´Ù. È­ÇÐ°øÀå ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ, 3Â÷¿ø µµ½Ã°ø°£Á¤º¸ È°¿ë, ½º¸¶Æ® ÀÚÀ²Çù·ÂÁÖÇà µµ·Î½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà »ç¾÷ µî Åë½Å±â¼úÀº ÀÌµé »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ´Âµ¥ ÀÖ¾î¼­ ¾ø¾î¼­´Â ¾È µÉ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò´Ù.

¾Õ¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÑ È°¿ë ºÐ¾ßÀÌ¿Ü¿¡µµ µµ½Ã¿Í »ê¾÷ »ý»ê ÇöÀåÀ» ´õ¿í´õ ½º¸¶Æ®È­ÇÏ´Âµ¥ 5G ±â¼úÀÌ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¾ß´Â ¾Æ¸¶ ¹«±Ã¹«ÁøÇÒ °ÍÀÌ´Ù. 5G ±â¼úÀÌ ±¹³»¿¡¼­ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼­ºñ½º°¡ ½ÃÀÛµÈ Áö±Ý Áö¿ª °æÁ¦ È°¼ºÈ­¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ 5G À¶ÇÕ Å³·¯ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼À» À§ÇØ °í¹ÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÇØº»´Ù.


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    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
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