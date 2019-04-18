5GÅë½Å±â¼ú, ±¹³»¿¡¼ ¼¼°è Ã¹ »ó¿ëÈ
¿ï»ê ‘½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®’·Î Å»¹Ù²Þ ÇÒ ±âÈ¸
Á¦Á¶¾÷°ú 5G À¶ÇÕ Å³·¯ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼À»
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5G Åë½Å±â¼úÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î »ó¿ëÈµÆ´Ù. ÀÌ·Ð»óÀ¸·Î LTEº¸´Ù 20¹è »¡¶ó °íÈÁú ¿µÈ ÇÑÆíÀ» ´Ü ¸î ÃÊ ¸¸¿¡ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. 5GÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º Á¦°ø±îÁö´Â ÇöÀçº¸´Ù ´õ ¸¹Àº ±âÁö±¹À» ¼¼¿ö¾ß ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¸î ³âÀÌ °É¸± ¼ö ÀÖ´Ù.
1990³â´ë ÃÊ °³ÀÎ¿ë ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ Ã³À½ ±¸ÀÔÇÑ ÈÄ Ãµ¸®¾È PCÅë½ÅÀ» ÇÏ´ø ½ÃÀýÀÌ »ý°¢³´Ù. ºñ·Ï 56K·Î ´À¸° ¼Óµµ¿´Áö¸¸ Åë½ÅÀ» ÅëÇØ ¿ÜºÎ¿Í ¿¬°áÇØ Á¤º¸¸¦ ÁÖ°í¹Þ´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ »ö´Ù¸¥ °æÇèÀÌ¾ú´Ù.
ÇöÀç °¡Á¤¿ë ÀÎÅÍ³ÝÀº ´ëºÎºÐ À¯¼±¹æ½ÄÀÇ Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù. º¸Åë 100Mbps~1Gbps ¼ÓµµÀÇ Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï 1990³â´ë ÃÊ¿¡ »ç¿ëÇß´ø 56K¿Í ºñ±³ÇÏ¸é ¾öÃ» »¡¶óÁø ¼Óµµ·Î ÀÎÅÍ³ÝÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù. Åë½Å ¼Óµµ°¡ »¡¶óÁö¸é¼ ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ë ÀÎ±¸°¡ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÎÅÍ³Ý ¸ÅÃ¼¸¦ È°¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÎÅÍ³Ý À¶ÇÕ ºñÁî´Ï½ºµéÀÌ »ý°Ü³ª°í ÀÖ´Ù.
2000³â´ë ÈÄ¹Ý ÀÌÈÄ ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ µîÀåÀÌ º»°ÝÈµÇ¸é¼ °³ÀÎ¿ë ÄÄÇ»ÅÍ º¸´Ù ½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ÀÎÅÍ³ÝÀ» Áñ±â´Â »ç¶÷ÀÌ Áõ°¡Çß´Ù. ÀÚ¿¬½º·¹ ¹«¼± Åë½Å ±â¼úÀÌ ¹ßÀüÇÏ±â ½ÃÀÛÇß°í °ü·Ã ¸ð¹ÙÀÏ ±â±âÀÇ ¼ýÀÚµµ ¾öÃ»³ª°Ô Áõ°¡Çß´Ù. ¹Ì±¹ ½ÃÀåÁ¶»ç±â°üÀÎ Ç»¸®¼Ä¡(Pew Research)¿¡ µû¸£¸é 2019³â ÃÊ ÇöÀç Àü¼¼°è ÈÞ´ëÀüÈ´Â ¾à 50¾ï´ë·Î ÃßÁ¤µÇ°í ±× Áß ¾à 50% Á¤µµ°¡ ½º¸¶Æ®ÆùÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÇ¾ú´Ù. ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ë ÀÎ±¸´Â 95%¿¡ ´Ù´Ù¸¥´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¼öÄ¡°¡ 5G ±â¼úÀÇ »ó¿ëÈ¸¦ ¾Õ´ç±â´Âµ¥ ±â¿©ÇßÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù.
Åë½Å ¼Óµµ°¡ »¡¶óÁö¸é ¹«¾ùÀÌ ´Þ¶óÁú±î. µ¥ÀÌÅÍ ¿ë·®ÀÌ ÀÛÀº ÅØ½ºÆ® À§ÁÖÀÇ Á¤º¸¿¡¼ ¿µ»ó Áß½ÉÀ¸·Î Á¤º¸ Àü´ÞÀÌ °¡´ÉÇØÁ® Áõ°Çö½Ç, °¡»óÇö½Ç °ü·Ã ºÐ¾ßÀÇ ¼ºñ½º°¡ È®´ëµÉ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ½Ç°¨³ª´Â °¡»óÇö½Ç Ã¼ÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¾Æ¸¶ ÇöÀç¿Í´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀÇ ¼ºñ½º°¡ µîÀåÇÏÁö ¾ÊÀ»±î »ó»óÇØº»´Ù.
Àç³ÀÌ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§ º»ºÎ¿¡¼ Àç³ ÇöÀå ¿µ»óÀ» ½Ç½Ã°£À¸·Î º¸¸ç ÀûÀýÇÑ ÃÊµ¿ ´ëÀÀÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÀÎ¸í ¹× Àç»ê ÇÇÇØ¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ÀÀ±Þ È¯ÀÚ¸¦ ½Æ°í °¡´Â ±¸±ÞÂ÷ ³»¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¿µ»óÀ¸·Î Àü¹®°¡ÀÇ µµ¿òÀ» ¹ÞÀ¸¸é¼ È¯ÀÚ ÀÀ±Þ Ã³Ä¡°¡ °¡´ÉÇØÁø´Ù. º´¿øÀÇ Àü¹®ÀÇ¿Í ¿µ»ó ¿¬°áÀ» ÅëÇØ ÀÀ±Þ È¯ÀÚÀÇ Ã³Ä¡¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ Áõ°Çö½Ç, °¡»óÇö½Ç, È¦·Î±×·¥ µîÀ¸·Î Á¦°øÇØ À§±Þ È¯ÀÚ¸¦ »ì¸± ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª¾Æ°¡ ¹Ì·¡¿¡´Â ÀÚÀ²ÁÖÇàÀÚµ¿Â÷¿Í Áö´ÉÇü µµ·Î ¿¬°è¸¦ ÅëÇØ ÀÎ¸í ¹× Â÷·® »ç°í ¹ß»ýÀ» ÁÙÀÏ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
5G ±â¼úÀº Á¦Á¶¾÷ Áß½É µµ½ÃÀÎ ¿ì¸® ¿ï»êÀ» Ã·´Ü Á¦Á¶¾÷ Áß½É µµ½Ã·Î Å»¹Ù²Þ½ÃÅ°´Âµ¥ È°¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. 5G´Â ÀüÅëÁ¦Á¶¾÷ È¯°æ¿¡ ¸ÂÃá °øÀåÀ» ½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®·Î ¹Ù²Ù´Âµ¥ Áß¿äÇÑ Åë½Å ÀÎÇÁ¶ó°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
½º¸¶Æ®ÆÑÅä¸®ÀÇ ¿Ï¼ºÀ» À§ÇØ¼´Â ±Ã±ØÀûÀ¸·Î »çÀÌ¹ö ¹°¸® ½Ã½ºÅÛ(Cyber Physical System) È¯°æÀ» °®Ãß¾î¾ß ÇÑ´Ù. GE´Â ÀÌ°ÍÀ» ´Ù¸¥ ¿ë¾î·Î µðÁöÅÐ Æ®À©(Digital Twin)ÀÌ¶ó°í ºÎ¸¥´Ù. CPSÀÇ ±âº»ÀûÀÎ °³³äÀº Çö½Ç ¼¼°è¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â »ç¹°À» ÄÄÇ»ÅÍ»ó¿¡ °¡»ó¸ðµ¨·Î ±¸ÇöÇÏ¿© ÄÄÇ»ÅÍ»ó ¸ðµ¨À» Á¶ÀÛÇÏ¸é ±× Ã³¸®ÇÑ Á¤º¸°¡ Çö½Ç ¼¼°èÀÇ »ç¹°·Î ÇÇµå¹éµÇ°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ CPS ¸ñÇ¥ ´Þ¼ºÀ» À§ÇØ ´ë¿ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ºü¸£°Ô Àü¼ÛÇÏ´Â 5G ±â¼úÀº ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ Á¶¼±»ê¾÷ ÇöÀå¿¡ 5G ±â¼úÀÌ µµÀÔµÇ¸é ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ °¢Á¾ Á¤º¸¸¦ ÀÌÀü º¸´Ù ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ¾î »ý»ê ÇöÀåÀÇ µðÁöÅÐ ÀüÈ¯À» °¡¼Ó½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Ù. ½ºÆäÀÎ ¹Ù¸£¼¿·Î³ª¿¡¼ ¿¸° ¼¼°è ÃÖ´ë ¸ð¹ÙÀÏ Àü½ÃÈ¸ÀÎ‘MWC 2019’¿¡¼ KT´Â Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ »ý»êÇöÀåÀ» 5G ±â¼ú·Î Á¦¾îÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» µ¿¿µ»óÀ¸·Î ¼Ò°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ½º¸¶Æ®½ÃÆ¼ ÃßÁø¿¡ ÀÖ¾î¼µµ Áß¿äÇÏ´Ù. ÈÇÐ°øÀå ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ, 3Â÷¿ø µµ½Ã°ø°£Á¤º¸ È°¿ë, ½º¸¶Æ® ÀÚÀ²Çù·ÂÁÖÇà µµ·Î½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà »ç¾÷ µî Åë½Å±â¼úÀº ÀÌµé »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ´Âµ¥ ÀÖ¾î¼ ¾ø¾î¼´Â ¾È µÉ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò´Ù.
¾Õ¿¡¼ ¾ð±ÞÇÑ È°¿ë ºÐ¾ßÀÌ¿Ü¿¡µµ µµ½Ã¿Í »ê¾÷ »ý»ê ÇöÀåÀ» ´õ¿í´õ ½º¸¶Æ®ÈÇÏ´Âµ¥ 5G ±â¼úÀÌ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¾ß´Â ¾Æ¸¶ ¹«±Ã¹«ÁøÇÒ °ÍÀÌ´Ù. 5G ±â¼úÀÌ ±¹³»¿¡¼ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼ºñ½º°¡ ½ÃÀÛµÈ Áö±Ý Áö¿ª °æÁ¦ È°¼ºÈ¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ 5G À¶ÇÕ Å³·¯ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼À» À§ÇØ °í¹ÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÇØº»´Ù.
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