[»ç¼³] Àü±¹ ¿ì¼ö½ÃÀå ¹Ú¶÷È¸ ¿ï»ê ÀüÅë½ÃÀå¿¡ µµ¿òµÅ¾ß

¿ï»êÀÇ ÀüÅë½ÃÀåÀÌ ´ëÇü¸¶Æ®³ª SSM µîÀ¸·Î È°·ÂÀ» ÀÒ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀüÅë½ÃÀåÀÌ¶ó´Â ÇÁ¸®¹Ì¾öÀº ¾ÆÁ÷ °ÇÀçÇÏ´Ù. ÀüÅë½ÃÀåÀÌ¶ó´Â ¸Å·ÂÀº ´Ù¸§ ¾Æ´Ñ »ç¶÷ ³¿»õ°¡ ¹°¾À ´À³¤´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¾î´À Áö¿ªÀ» °¡´õ¶óµµ ²À °¡º¸°í ½ÍÀº °÷ÀÌ ½ÃÀåÀÌ¶ó°í ÇÒ Á¤µµÀÌ´Ù. »ç¶÷ÀÌ °¡º¸°í ½ÍÀº ½ÃÀåÀÌ °¥¼ö·Ï Ä§Ã¼ÇØÁö°í ÀÖ¾î ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀÌ Àý½ÇÇÏ´Ù.
»óÀÎµéÀº ÀüÅë½ÃÀåÀ» È°¼ºÈ½ÃÅ°±â À§ÇØ ³ë·ÂÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·± ³ë·ÂµéÀº Àü±¹ ¾î´À ½ÃÀå ÇÒ °Í ¾øÀÌ ºñ½ÁÇÏ´Ù. ÀüÅë½ÃÀåÀÇ »ýÁ¸À» À§ÇÑ IT ±â¼ú µîÀ» Á¢¸ñÇÑ Çö´ëÈ´Â ¹°·Ð ½Ã¼³ Çö´ëÈ, ÁÖÂ÷Àå Á¶¼º µîÀ» ÅëÇØ ÀüÅëÀ» ÁöÅ°¸ç ¹ßÀü½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡´Â Àü±¹ÀÇ ÀüÅë½ÃÀå ´ã´ç °ø¹«¿øÀº ¹°·Ð °¢ ½ÃÀå »óÀÎÈ¸, À¯°ü±â°ü°ú ¹Ú¶÷È¸ °ü±¤°´ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¸é 20¸¸ ¸íÀÌ Ã£À» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. °¢ Áö¿ª ½ÃÀå¸¶´Ù ÀüÅë½ÃÀåÀ» ¾Ë¸®°í ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡±â À§ÇÑ ³ë·Âµµ ¿³º¼ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. Æ¯È÷ 2019³â ¿ÃÇØÀÇ °ü±¤µµ½Ã·Î ¼±Á¤µÈ ¿ï»ê Áß±¸°¡ ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÀÇ¹Ì ÀÖ°Ô ¸¸µé¾î °¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ù¾çÇÑ Çà»ç¸¦ ÆîÄ¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÅ Ä§Ã¼µÈ ¿ï»ê ºÐÀ§±â°¡ ÇÑ²¯ °í¹«µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
¼±Á¤½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸·ÎºÎÅÍ ¿ï»ê½ÃÀÇ °ÇÑ À¯Ä¡ ÀÇÁö¿Í ±âÁ¸ ¹Ú¶÷È¸ÀÇ Ã¶ÀúÇÑ ¼º°úºÐ¼®À» ÅëÇÑ Áö¿ø ´ëÃ¥, ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ±âÈ¹ µî Çà»ç¿î¿µ Àü¹®¼º µîÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¿ï»ê½Ã°¡ À¯Ä¡ÇÑ ¸¸Å Ã¶ÀúÇÑ ÁØºñ¸¦ ÅëÇØ Àü±¹¿¡¼ À¸¶ä°¡´Â Çà»ç°¡ µÅ¾ß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ´õ¿íÀÌ ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÅëÇØ ¿ï»êÁö¿ª »óÀÎµéÀÇ »ç±â°¡ ÇÑÃþ ³ô¾ÆÁö±æ ±â´ëÇÑ´Ù. ¶Ç ¿ï»ê »óÀÎµéÀÇ ¿À·£ ¼÷¿øÀÌ´ø Àü±¹ ¿ì¼ö½ÃÀå ¹Ú¶÷È¸°¡ ¿¸®´Â ¸¸Å ¿ï»ê ÀüÅë½ÃÀåÀÌ ´õ¿í È°¼ºÈ µÆÀ¸¸é ÇÑ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ