È«¿µÇ¥, °áÁ¤ÀûÀÎ ¼ø°£¿¡ "ÇÕÀÇ ¾ÈµÆ´Ù" ¹ß¾ð ÀÌÀ¯´Â

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Online
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  • ½ÂÀÎ 2019.04.19 10:40
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¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ³»ºÎ °¥µîµµ °¥µîÀÌÁö¸¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç È«¿µÇ¥ ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ "ÇÕÀÇ ¾ÈµÆ´Ù"´Â ¹ß¾ðÀÌ °áÁ¤ÀûÀÌ¾ú´Ù. 

´çÃÊ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀº Çù»ó Ã¥ÀÓÀÚÀÎ ±è°ü¿µ ¿ø³»´ëÇ¥¿Í È« ¿ø³»´ëÇ¥°¡ °ø¼öÃ³¿¡ °Ë»ç, ÆÇ»ç, °æ¹«°ü±Þ ÀÌ»ó °æÂû¿¡°Ô¸¸ ±â¼Ò±ÇÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â ¾ÈÀ» ÇÕÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼­, ÀÌ³¯ ÀÇÃÑÀ» ÅëÇØ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢À» ¾È°ÇÀ¸·Î »óÁ¤ÇØ ÃßÀÎÇÒ °èÈ¹ÀÌ¾ú´Ù. 

±×·¯³ª ÀÇÃÑ µµÁß È« ¿ø³»´ëÇ¥°¡ °ø¼öÃ³¿¡ ¿ÏÀüÇÑ ±â¼Ò±ÇÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â ±âÁ¸ ÀÔÀå¿¡¼­ º¯ÇÑ °ÍÀÌ ¾ø°í ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¾È¿¡ ÇÕÀÇÇÑ ¹Ù ¾ø´Ù°í ¸»ÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁö¸é¼­ ÀÇÃÑÀåÀÌ ¹ßÄ¬ µÚÁýÇû°í °á±¹ ¹«À§·Î ³¡³µ´Ù. 

È« ¿ø³»´ëÇ¥¿Í ±è ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ¼­·Î ´Ù¸¥ ¸»À» ÇÏ¸é¼­ Áø½Ç°ø¹æÀÌ ¹ú¾îÁø ¼ÀÀÌ´Ù.

ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢¿¡ Àû±ØÀûÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø È« ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ¿Ö ÆÇÀ» ±ú´Â ¹ß¾ðÀ» ÇßÀ»±î.

´ç ¾ÈÆÆ¿¡¼± ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¹Ý´ëÆÄ¶ó´Â º¯¼ö·Î ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ÀÌ ¹«»êµÉ °æ¿ì ±× ÈÄÀ¯ÁõÀ» ÃÖ¼ÒÈ­ÇÏ±â À§ÇÑ ÀÇµµµÈ ¹ß¾ðÀÌ¶ó´Â ÇØ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.

µÎ ´ç °£ ±¸µÎÇÕÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁø ¾ÈÀÌ ºÎ°áµÇ´Â °Í°ú ±×¿Í »ó°ü¾øÀÌ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ ³»ºÎ ÀÇ°ßÀ» ¸ðÀ¸Áö ¸øÇÏ´Â °ÍÀº ÀûÁö ¾ÊÀº Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. 

¾î¶»°Ôµç ÇÕÀÇ¸¦ µµÃâÇÏ´Âµ¥ ÁÖ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Â È« ¿ø³»´ëÇ¥·Î¼­´Â ¾ç´ç °£ ÇÕÀÇµÈ »çÇ×ÀÌ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ´ç³» ÀÌ°ßÀ¸·Î ºÎ°áµÇ¸é¼­ Ãß°¡ Çù»ó¸¶Àú À§ÅÂ·Ó°Ô ÇÏ´Â »óÈ² º¸´Ù´Â, ÀÏÂî°¨Ä¡ ¼±À» ±×¾î³õ°í ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ ´ç³» ÃßÀÎÀ» °ÅÄ£ È®Á¤¾ÈÀ» °¡Á®¿Àµµ·Ï ÇÑ ÈÄ ¹ÎÁÖ´ç ³»ÀÇ ¹Ý´ëÆÄ¸¦ ¼³µæÇÏ´Â °ÍÀÌ ÈÎ¾À ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¹æ¹ýÀÌ´Ù. 

´þ½â ¿ø³»´ëÇ¥ °£ ÇÕÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù°í ¹àÇû´Ù°¡ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÃßÀÎÀÌ ½ÇÆÐÇÒ °æ¿ì '¹» ¹Ï°í °æ¼ÖÇÏ°Ô ÇÕÀÇ¸¦ ÇØÁá³Ä'´Â ºñÆÇ¿¡ Á÷¸éÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 

ÀÌ¹Ì °ø¼öÃ³ ¹®Á¦´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ» »« ¿©¾ß4´çÀÌ ÇÕÀÇ¸¦ Çß¾úÁö¸¸, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ '±â¼Ò±Ç¾ø´Â °ø¼öÃ³'·Î ÀÔÀåÀ» ¹Ù²Ù¸é¼­ ³íÀÇ°¡ ±³Âø»óÅÂ¿¡ ºüÁø °æÇèµµ ÀÖ´Ù.

¿©±â¿¡ È« ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ ÀÓ±â°¡ ´ÙÀ½´Þ 7ÀÏ±îÁöÀÎ Á¡µµ È« ´ëÇ¥·Î ÇÏ¿©±Ý ÃÖ´ëÇÑ ½ÅÁßÇÑ ÀÚ¼¼·Î Çù»ó¿¡ ÀÓÇÏ°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

±×·¯³ª ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ³» ÀÏ°¢¿¡¼­µµ ¹ÎÁÖ´çÀ¸·ÎºÎÅÍ È®½ÇÇÑ ´ãº¸°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù¸ç ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÀÖ¾î È« ´ëÇ¥ÀÇ ÀÌ¹ø ¹ß¾ðÀÌ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÇÕÀÇ¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâ¸¸À» ¹ÌÃÆ´ÂÁö ¿©ºÎ´Â ¹ÌÁö¼ö´Ù. 

ÃÖÀå 330ÀÏÀÎ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ÀÇ Ã³¸®½ÃÇÑÀ» °¨¾ÈÇßÀ» ¶§ ¹°¸®Àû ½Ã°£ÀÇ ÇÑ°è¿¡ ´Ù´Ù¸¥ ³íÀÇ ±¹¸é¿¡¼­ ³»È«À¸·Î ÀÎÇØ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ °ø¼öÃ³ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢À» Ã³¸®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö ¿©ºÎ¿¡ ÀÇ±¸½ÉÀ» Ç°Àº ¹ÎÁÖ´ç°ú. °ø¼öÃ³ ÇÕÀÇ ÀÌÈÄ¿¡µµ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ µ¿ÂüÇÏ°Ú´Ù´Â ¹ÎÁÖ´çÀÇ ÀÇÁö¸¦ È®½ÅÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç °£ÀÇ °£±ØÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÑ ¼ÀÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 

¾ç´çÀÌ ¼­·Î¸¦ ÇâÇØ "¸ÕÀú ÀÇÃÑÀ» °ÅÃÄ ÃßÀÎÇØ¿À¶ó"°í ¿ä±¸¸¸ ÇÏ´Ù°¡´Â ½Ã°£À» ÇãºñÇÒ °¡´É¼ºµµ ¾øÁö ¾Ê´Ù. 

¿©¾ß 4´çÀº ÀÌ¹ø ÁÖ¸»¿¡µµ ÃÖÁ¾ÇÕÀÇ¾È ¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ Çù»óÀ» ÀÌ¾î°¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

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  • Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¿¡ SUV 'º£´º' ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³
  • [°æÁ¦Ä®·³] 5G À¶ÇÕ ÄÜÅÙÃ÷ ¹ß±¼ ¼­µÑ·¯¾ß
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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