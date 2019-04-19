"Á¤ÁØ¿µ ´ÜÅå¹æ 5¸íÀÌ Áý´Ü¼ºÆøÇà" À½¼º¡¤»çÁøÆÄÀÏ È®º¸

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SNSfunE¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ µû¸£¸é ¿©¼º A¾¾´Â 2016³â 3¿ù Á¤ÁØ¿µ ÆÒ½ÎÀÎÈ¸¿¡ ¸¸³ª±â·Î Çß´Ù°¡ Á¤ÁØ¿µ, ÃÖÁ¾ÈÆÀ» Æ÷ÇÔÇØ ¹ö´×½ã Á÷¿ø, ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á÷¿ø, »ç¾÷°¡ µî 5¸í°ú ÇÔ²² ¼úÀ» ¸¶½Ã°í ±â¾ïÀ» ÀÒ¾ú´Ù.
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¾îµò°¡¿¡ ºÎµúÇû´ÂÁö µÚÅë¼ö°¡ ºÎ¾îÀÖ¾ú°í, ³ªÁß¿¡ ¿¬¶ôÇØº¸´Ï Áø½É¾î¸° »ç°ú³ª ¹Ý¼ºÀ» ±â´ëÇÏ±ä ¾î·Á¿ü´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
ÇöÀç ÇÇÇØ ¿©¼º A¾¾´Â Å« »ó½É°ú ÇÔ²² ÀÚ½ÅÀÇ ½Åº¯ÀÌ ³ëÃâµÉ±î µÎ·Á¿òÀ» ´À³¢°í ÀÖ´Â »óÈ²À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. A¾¾´Â ÀÌ¸£¸é 19ÀÏ °æÂû¿¡ °í¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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