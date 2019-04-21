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µ¿¸í´ëÇÐ±³(ÃÑÀå Á¤È«¼·)°¡ Áö³ÇØ 10¿ù SWÁß½É´ëÇÐ»ç¾÷ À¯Ä¡¿¡ ÀÌ¾î ÃÖ±Ù ±³À°ºÎ »çÈ¸¸ÂÃãÇü»êÇÐÇù·Â¼±µµ´ëÇÐ(LINC+)À°¼º»ç¾÷(»êÇÐÇù·Â°íµµÈÇü) ´Ü°èÆò°¡¸¦ ¡®¸Å¿ì¿ì¼ö¡¯·Î Åë°ú, 2´Ü°è»ç¾÷À» 2022³â 2¿ù±îÁö 3³â°£ ÆîÄ¡´Â µî °ã°æ»ç¸¦ ¸Â¾Ò´Ù.
21ÀÏ µ¿¸í´ë¿¡ µû¸£¸é 3³â°£ Áö¿ø±ÝÀº µ¿³²±Ç ÃÖ´ë±Ô¸ðÀÎ 131¾ï¿© ¿øÀÌ´Ù.
ÀÌ·Î½á µ¿¸í´ë´Â ±â¾÷Ä£ÈÇü ÀÎÀç ¾ç¼º°ú ¼ö¿äÀÚ¸ÂÃãÇü±â¼ú Áö¿ø µîÀ¸·Î Áö¿ª»çÈ¸¿Í ¿¬°èµÈ ½Ö¹æÇâ »êÇÐÇù·ÂÀ» ´õ¿í ¼±µµÇÏ°Ô µÆ´Ù.
½Åµ¿¼® LINC+»ç¾÷´ÜÀåÀº ¡°µ¿¸íÇØ¿Üº¸ºÎ»ó, ´õºí¸àÅä¸µ, ½ÅÀÔ»ýµ¿±âÀ¯¹ßÇÐ±â µî Àü±¹Àû Â÷º°È½ÃÃ¥À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö¿ªÀü·«»ê¾÷¿¬°èÀÎ·Â¾ç¼º ¹× ¿¬±¸°³¹ß»ç¾÷È¸¦ ÅëÇÑ ´ëÇÐ-±â¾÷ °ø»ýÀ» ÁÖµµÇÏ°í, 4Â÷»ê¾÷Çõ¸í½Ã´ë¿¡ °É¸Â´Â »êÇÐ½Ç¿ëÀ¶º¹ÇÕÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ´Â Àü±¹ÃÖ°í»êÇÐÇù·Â¼±µµ´ëÇÐ À§»óÀ» ±»Èú °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
µ¿¸í´ë LINC+»ç¾÷´ÜÀº 1´Ü°è¶§ ¡â»êÇÐ ±³À°¡¤¿¬±¸¡¤ºÀ»ç ½Ã½ºÅÛÀÇ °íµµÈ ¡âOPCS(°³¹æ½Ç¿ëÀ¶ÇÕ°øÀ¯)±³À°Çõ½Å ¡âÇöÀå½Ç¹«Áß½É±³À°°úÁ¤°ú Áö¿ª»çÈ¸½Ö¹æÇâÇù·Â½Ã½ºÅÛ µî »êÇÐÇù·Â ±â¹Ý ¿Ï¼º ¡âÃ¢¾÷±³À°¡¤¹®È È®»ê(³²ºÎ±ÇÃ¢¾÷±³À°°ÅÁ¡¼¾ÅÍ) ¡âÅ¸´ëÇÐ ÇÐ»ýµéÀÇ Áö¿ªÀü·«»ê¾÷ºÐ¾ß ÇöÀå½Ç½À È°¼ºÈ µî ¿ì¼öÇÑ ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.
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ÀÌ¿¡ µû¶ó ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐ°ú, Á¤º¸º¸È£ÇÐ°ú, °ÔÀÓ°øÇÐ°ú, Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ°ú·Î ±¸¼ºµÈ ´Ü°ú´ëÇÐ ¡®SWÀ¶ÇÕ´ëÇÐ¡¯À» ¼³¸³ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí µ¿¸í´ë´Â ÇÑ±¹±³À°°³¹ß¿øÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ 2017³â 12¿ù ±âÁØ Ãë¾÷·ü 67.9%¿¡ ´ëÇÑ ¡®2Â÷À¯ÁöÃë¾÷·ü¡¯ 87.6%·Î, ºÎ»ê?¿ï»êÀÇ ¸ðµç »ç¸³´ë¸¦ ÅëÆ²¾î 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
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