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µ¿¸í´ë LINC+»ç¾÷´ÜÀº 1´Ü°è¶§ ¡â»êÇÐ ±³À°¡¤¿¬±¸¡¤ºÀ»ç ½Ã½ºÅÛÀÇ °íµµÈ­ ¡âOPCS(°³¹æ½Ç¿ëÀ¶ÇÕ°øÀ¯)±³À°Çõ½Å ¡âÇöÀå½Ç¹«Áß½É±³À°°úÁ¤°ú Áö¿ª»çÈ¸½Ö¹æÇâÇù·Â½Ã½ºÅÛ µî »êÇÐÇù·Â ±â¹Ý ¿Ï¼º ¡âÃ¢¾÷±³À°¡¤¹®È­ È®»ê(³²ºÎ±ÇÃ¢¾÷±³À°°ÅÁ¡¼¾ÅÍ) ¡âÅ¸´ëÇÐ ÇÐ»ýµéÀÇ Áö¿ªÀü·«»ê¾÷ºÐ¾ß ÇöÀå½Ç½À È°¼ºÈ­ µî ¿ì¼öÇÑ ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.

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µ¿¸í´ë´Â ¾Õ¼­ 2018³â 10¿ù °úÇÐ±â¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â SWÁß½É´ëÇÐ»ç¾÷À» À¯Ä¡ÇØ SWÀü¹®ÀÎ·Â°ú SWÀ¶ÇÕÀÎ·Â ¾ç¼º, SW°¡Ä¡ÀÇ Áö¿ª»çÈ¸ È®»ê¿¡ ÃÖ´ë 6³â°£ 150¾ï ¿øÀÇ »ç¾÷ºñ¸¦ ÅõÀÔÇÑ´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐ°ú, Á¤º¸º¸È£ÇÐ°ú, °ÔÀÓ°øÇÐ°ú, Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ°ú·Î ±¸¼ºµÈ ´Ü°ú´ëÇÐ ¡®SWÀ¶ÇÕ´ëÇÐ¡¯À» ¼³¸³ÇÑ´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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