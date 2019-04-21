¡®±¹µµ ÇÑ°¡¿îµ¥ ½Â¿ëÂ÷ ÁÖÂ÷¡¯ »ç°í À¯¹ßÇÑ 50´ë Â¡¿ª 1³â

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  • ÁÖ¼º¹Ì
  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
  • ´ñ±Û 0

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Æíµµ 2Â÷·Î Áß 1Â÷·Î¸¦ µû¶ó ÁøÇàÇÏ´ø A¾¾´Â ÇØ´ç Â÷·Î¸¦ °«±æ·Î Âø°¢, ½Â¿ëÂ÷¸¦ 1Â÷·Î¿¡ °¡·Î·Î ¼¼¿î µÚ µîÈ­ÀåÄ¡¸¶Àú ²°´Ù.

ÀÌ ¶§¹®¿¡ ÇØ´ç Â÷·Î¸¦ ´Þ¸®´ø Æ¼º¼¸®¿Í SM3 µî Â÷·® 2´ë°¡ A¾¾ Â÷¸¦ µéÀÌ¹Þ´Â »ç°í°¡ ³µ´Ù.

Á¶»ç°á°ú A¾¾´Â 2016³â¿¡µµ À½ÁÖ¿îÀüÀ¸·Î Â¡¿ª 6°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ´Â µî µ¿Á¾ Àü°ú°¡ 5È¸¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇÇÇØÀÚµéÀÇ »óÇØ Á¤µµ°¡ ºñ±³Àû °¡º±°í, ÇÇ°íÀÎÀÌ °í·ÉÀÇ ³ë¸ð¸¦ ºÎ¾çÇÏ´Â Á¡Àº À¯¸®ÇÑ Á¤»ó¡±ÀÌ¶ó¸é¼­µµ ¡°µ¿Á¾ Àü°ú°¡ 5È¸¿¡ ÀÌ¸£°í ±× Áß ÁýÇàÀ¯¿¹ Àü°ú°¡ 2È¸ÀÎ Á¡, ÁýÇàÀ¯¿¹ ±â°£¿¡ ¹üÇàÇÑ Á¡, Ç÷Áß¾ËÄÚ¿Ã³óµµ°¡ ³ôÀº Á¡ µîÀ» °í·ÁÇß´Ù¡±°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
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