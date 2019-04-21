±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ý ºñ¸® ÀÇÈ¤ ¼ö»çÇÑ °æÂû°ü ±¸¼Ó

±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÆ´ø ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇß´ø °æÂû°üÀÌ ±¸¼ÓµÆ´Ù. ¡®¹Ý°Ý¡¯À» ³Ê¸Ó °ËÂûÀÇ Ä®³¡Àº Áö³ÇØ 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¹ú¾îÁø ±è Àü ½ÃÀåÀÇ Ãø±Ùºñ¸® °æÂû ¼ö»çÀÇ ÁöÈÖºÀÀ» Àâ¾Ò´ø È²¿îÇÏ Àü ¿ï»ê°æÂûÃ»ÀåÀ» ÇâÇÏ°í ÀÖ´Ù.
21ÀÏ ¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø¿¡ µû¸£¸é Áö³ 19ÀÏ ¿ï»êÁö¹ýÀº ¿ï»ê°æÂûÃ» ¼Ò¼Ó A°æÀ§¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ¹ßºÎÇß´Ù. Áö³ÇØ 6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ´ç½Ã ±è±âÇö ¿ï»ê½ÃÀåÀÇ Ä£µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ °Ç¼³ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» ´ã´çÇß´ø ¼ö»ç°ü Áß ÇÑ¸íÀÎ A°æÀ§´Â ÇØ´ç »ç°ÇÀ¸·Î ±è Àü ½ÃÀå Ãø±ÙÀ» Çù¹ÚÇÏ°í, ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼ ¾Ë°Ô µÈ ³»¿ëµéÀ» ´©¼³ÇÏ´Â µîÀÇ ÇøÀÇ(°¿ä¹Ì¼ö, °ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³)¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)¸¦ ´ã´çÇß´ø ¾Èº¹¿ ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â ¡°ÇÇÀÇÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¹üÁË ÇøÀÇ°¡ ¼Ò¸íµÈ´Ù¡±¸ç ¡°»ç¾ÈÀÇ ¼º°Ý, ÇÇÀÇÀÚ ÁöÀ§¿Í °ü·ÃÀÚ¿ÍÀÇ °ü°è µî¿¡ ºñÃç Áõ°Å ÀÎ¸êÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¿µÀå ¹ßºÎ »çÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó °ËÂûÀº ´õ¿í ¼ö»ç¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³¾ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
°ËÂûÀº A°æÀ§¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇøÀÇ´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ¡°Áõ°ÅÀÎ¸êÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ°í »ç¾ÈÀÌ ¾öÁßÇØ ±¸¼ÓÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ÀÖ´Ù¡±´ø ±¸¼Ó¿µÀå Ã»±¸ ÀÌÀ¯¿Í ¹ý¿øÀÇ ÆÇ´Ü µîÀ¸·Î ¹Ì·ïº¸¸é, °ËÂû ¼ö»ç °úÁ¤¿¡¼ A°æÀ§¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ, Æ¯È÷ ¡®°ø¹«»ó±â¹Ð´©¼³¡¯ ÇøÀÇ°¡ »ó´ç ºÎºÐ È®ÀÎµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. A°æÀ§¿Í ¿¬°üµÈ »ç°ÇÀÇ °í¼ÒÀÎ °Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾¿¡°Ô¼ ¼ö»çº¸°í¼ µî °æÂû ³»ºÎ ¹®°ÇÀÌ ´Ù¼ö ¹ß°ßµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¹Ì °ËÂûÀÌ È®º¸ÇÑ ¡®±â¹Ð À¯Ãâ¡¯ÀÇ ½ÃÁ¡µµ Áß¿äÇÏ´Ù. A°æÀ§´Â 2017³â ÇÏ¹Ý±â »ç°Ç ¼ö»çÆÀ¿¡ ¾÷¹«Áö¿ø Çü½ÄÀ¸·Î Âü¿©Çß°í, ÀÌµëÇØÀÎ Áö³ÇØ ÃÊ Á¤½Ä ÀÎ»ç¹ß·ÉÀ¸·Î ¼ö»çÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¡®ºñ¸® °æÂû¡¯ÀÌ¶ó´Â ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÆ´ø Áö³ÇØ 3¿ù ¸» ¼ö»çÆÀ¿¡¼ ¹èÁ¦µÆ´Ù. À¯ÃâµÈ ¡®±â¹Ð¡¯ÀÌ A°æÀ§°¡ ¼ö»çÆÀ¿¡¼ ¹èÁ¦µÈ ÀÌÈÄ ÆÄ¾ÇµÇ°Å³ª »ý¼ºµÈ ³»¿ëÀÏ °æ¿ì, ¼ö»ç´Â A°æÀ§ È¤Àº °Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾¿Í ¿¬·çµÈ ¶Ç´Ù¸¥ °æÂûÀ» ÇâÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¹ý¿øÀÌ ¾ð±ÞÇÑ ¡®°ü·ÃÀÚ¿ÍÀÇ °ü°è¡¯µµ °ËÂû ¼ö»çÀÇ È®´ë °¡´É¼ºÀ» ÁüÀÛÄÉ ÇÑ´Ù.
¾ÆÁ÷±îÁö ´ÜÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëÀº ¾øÁö¸¸, °ËÂûÀÇ ¼ö»ç°¡ ´ç½Ã »ç°Ç ¼ö»ç¸¦ ÁöÈÖÇß´ø È²¿îÇÏ Àü ¿ï»ê°æÂûÃ»ÀåÀ» ÇâÇØ ÇÑ°ÉÀ½ ´õ µé¾î°£ ¸ð¾ç»õ´Ù.
°Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾´Â 2017³â ÇÏ¹Ý±â ±è Àü ½ÃÀå Ä£µ¿»ýÀÌ ºÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ½ÃÇà±ÇÀ» ´ë°¡·Î 30¾ï¿øÀ» ¹Þ±â·Î ÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¿ë¿ª°è¾à¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í, »ç¾÷¿¡ ºÎ´çÇÏ°Ô °³ÀÔÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤À¸·Î °í¼ÒÀåÀ» °æÂû¿¡ Á¢¼öÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼ö»ç¿¡ ÁøÃ´ÀÌ ¾ø¾ú°í, ±×ÇØ 10¿ù B¾¾´Â ¡®»ç°Ç¿¡ ´ëÇØ Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù¡¯¸ç A°æÀ§¸¦ ÄÛ Âï¾î Á÷Á¢ ¼ö»çÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ´Þ¶ó°í ¹Î¿øÀ» Á¦±âÇß´Ù. A°æÀ§´Â ÆÄ°ß ÇüÅÂ·Î ¼ö»ç¸¦ Áö¿øÇÏ´Ù ÀÌµëÇØ Á¤½ÄÀ¸·Î ¼ö»çÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ±×·¯³ª Áö³ÇØ 3¿ù ¸» ¡°ÀÌ »ç°ÇÀ¸·Î ¼ö³â Àü ±è Àü ½ÃÀåÀÇ Ãø±Ù¿¡°Ô Á¢±ÙÇØ ºÎÁ¤Ã»Å¹°ú Çù¹ÚÀ» Çß´ø ºñ¸®°æÂû¡±ÀÌ¶ó´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ°í, ÀÌÈÄ A°æÀ§´Â ¼ö»çÆÀ¿¡¼ ¹èÁ¦µÆ´Ù.
¾Õ¼ °ËÂûÀº A°æÀ§°¡ ±Ù¹«Çß´ø ¿ï»ê°æÂûÃ» Áö´É¹üÁË¼ö»ç´ë¿Í ÇöÀç ±Ù¹« ºÎ¼ÀÎ 112»óÈ²½ÇÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇß°í, A°æÀ§ÀÇ µ¿·á °æÂû°ü ¼ö¸íÀ» Âü°íÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î ¼ÒÈ¯ÇØ Á¶»çÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±è±âÇö Àü ½ÃÀåÀÇ Ä£µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ °Ç¼³ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀº ÃÖ±Ù °ËÂûÀÌ ¹«ÇøÀÇ·Î Ã³ºÐÇÏ¸é¼ Á¾°áµÆ°í, °Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾´Â »ç±âÁË·Î ±¸¼Ó±â¼ÒµÈ »óÅÂ´Ù.
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