±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ý ºñ¸® ÀÇÈ¤ ¼ö»çÇÑ °æÂû°ü ±¸¼Ó

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
  • ´ñ±Û 0

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°ËÂû ¼ö»ç´Â ÀÌ°°Àº ³»ºÎ ¹®°Ç µî ±â¹ÐÀÌ °Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾¿¡°Ô Èê·¯µé¾î°¡°Ô µÈ Á¤È®ÇÑ °æÀ§¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ´Â µ¥ ÁýÁßµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ´Ü¼øÈ÷ A°æÀ§°¡ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀÎÁö, ÀÌ¸¥¹Ù ¡®À­¼±¡¯ÀÇ Áö½Ã°¡ ÀÖ¾ú´ÂÁö ¿©ºÎ°¡ °ü°ÇÀÌ´Ù.

ÀÌ¹Ì °ËÂûÀÌ È®º¸ÇÑ ¡®±â¹Ð À¯Ãâ¡¯ÀÇ ½ÃÁ¡µµ Áß¿äÇÏ´Ù. A°æÀ§´Â 2017³â ÇÏ¹Ý±â »ç°Ç ¼ö»çÆÀ¿¡ ¾÷¹«Áö¿ø Çü½ÄÀ¸·Î Âü¿©Çß°í, ÀÌµëÇØÀÎ Áö³­ÇØ ÃÊ Á¤½Ä ÀÎ»ç¹ß·ÉÀ¸·Î ¼ö»çÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¡®ºñ¸® °æÂû¡¯ÀÌ¶ó´Â ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÆ´ø Áö³­ÇØ 3¿ù ¸» ¼ö»çÆÀ¿¡¼­ ¹èÁ¦µÆ´Ù. À¯ÃâµÈ ¡®±â¹Ð¡¯ÀÌ A°æÀ§°¡ ¼ö»çÆÀ¿¡¼­ ¹èÁ¦µÈ ÀÌÈÄ ÆÄ¾ÇµÇ°Å³ª »ý¼ºµÈ ³»¿ëÀÏ °æ¿ì, ¼ö»ç´Â A°æÀ§ È¤Àº °Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾¿Í ¿¬·çµÈ ¶Ç´Ù¸¥ °æÂûÀ» ÇâÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¹ý¿øÀÌ ¾ð±ÞÇÑ ¡®°ü·ÃÀÚ¿ÍÀÇ °ü°è¡¯µµ °ËÂû ¼ö»çÀÇ È®´ë °¡´É¼ºÀ» ÁüÀÛÄÉ ÇÑ´Ù.

¾ÆÁ÷±îÁö ´ÜÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëÀº ¾øÁö¸¸, °ËÂûÀÇ ¼ö»ç°¡ ´ç½Ã »ç°Ç ¼ö»ç¸¦ ÁöÈÖÇß´ø È²¿îÇÏ Àü ¿ï»ê°æÂûÃ»ÀåÀ» ÇâÇØ ÇÑ°ÉÀ½ ´õ µé¾î°£ ¸ð¾ç»õ´Ù.

°Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾´Â 2017³â ÇÏ¹Ý±â ±è Àü ½ÃÀå Ä£µ¿»ýÀÌ ºÏ±¸ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ½ÃÇà±ÇÀ» ´ë°¡·Î 30¾ï¿øÀ» ¹Þ±â·Î ÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¿ë¿ª°è¾à¼­¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í, »ç¾÷¿¡ ºÎ´çÇÏ°Ô °³ÀÔÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤À¸·Î °í¼ÒÀåÀ» °æÂû¿¡ Á¢¼öÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼ö»ç¿¡ ÁøÃ´ÀÌ ¾ø¾ú°í, ±×ÇØ 10¿ù B¾¾´Â ¡®»ç°Ç¿¡ ´ëÇØ Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù¡¯¸ç A°æÀ§¸¦ ÄÛ Âï¾î Á÷Á¢ ¼ö»çÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØ´Þ¶ó°í ¹Î¿øÀ» Á¦±âÇß´Ù. A°æÀ§´Â ÆÄ°ß ÇüÅÂ·Î ¼ö»ç¸¦ Áö¿øÇÏ´Ù ÀÌµëÇØ Á¤½ÄÀ¸·Î ¼ö»çÆÀ¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ±×·¯³ª Áö³­ÇØ 3¿ù ¸» ¡°ÀÌ »ç°ÇÀ¸·Î ¼ö³â Àü ±è Àü ½ÃÀåÀÇ Ãø±Ù¿¡°Ô Á¢±ÙÇØ ºÎÁ¤Ã»Å¹°ú Çù¹ÚÀ» Çß´ø ºñ¸®°æÂû¡±ÀÌ¶ó´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ°í, ÀÌÈÄ A°æÀ§´Â ¼ö»çÆÀ¿¡¼­ ¹èÁ¦µÆ´Ù.

¾Õ¼­ °ËÂûÀº A°æÀ§°¡ ±Ù¹«Çß´ø ¿ï»ê°æÂûÃ» Áö´É¹üÁË¼ö»ç´ë¿Í ÇöÀç ±Ù¹« ºÎ¼­ÀÎ 112»óÈ²½ÇÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇß°í, A°æÀ§ÀÇ µ¿·á °æÂû°ü ¼ö¸íÀ» Âü°íÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î ¼ÒÈ¯ÇØ Á¶»çÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

±è±âÇö Àü ½ÃÀåÀÇ Ä£µ¿»ýÀÌ ¿¬·çµÈ °Ç¼³ºñ¸® ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀº ÃÖ±Ù °ËÂûÀÌ ¹«ÇøÀÇ·Î Ã³ºÐÇÏ¸é¼­ Á¾°áµÆ°í, °Ç¼³¾÷ÀÚ B¾¾´Â »ç±âÁË·Î ±¸¼Ó±â¼ÒµÈ »óÅÂ´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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