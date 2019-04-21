¿ï»ê ºÏ±¸º¸°Ç¼Ò´Â ¸ð±â¸Å°³ °¨¿°º´ ¿¹¹æÀ» À§ÇØ 22ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 31ÀÏ±îÁö 6°³¿ù µ¿¾È ÇöÀå¸ÂÃãÇü ÁýÁß ¹æ¿ª¼Òµ¶À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ºÏ±¸º¸°Ç¼Ò´Â ÇØ´ç ±â°£ º¸°Ç¼Ò ¹æ¿ª »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ³» ¹æ¿ª±âµ¿¹ÝÀ» Æí¼ºÇØ ¹æ¿ªÃë¾àÁöÀÎ ÇÏÃµ°ú ÇÏ¼ö±¸ µî À§»ýÇØÃæ ¹ß»ýÁö¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÁýÁß ¹æ¿ªÀ» ÆîÄ£´Ù.
À¯Ãæ¼½ÄÃ³¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Ä£È¯°æ À¯Ãæ±¸Á¦¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í, ´Ù¼ö ÁÖ¹ÎÀÌ¿ë½Ã¼³ 2°÷¿¡ µðÁöÅÐ ¸ð±â°èÃø±â¸¦ ¿î¿µÇØ ¸ð±âÃ¤ÁýÇöÈ²À» ½Ç½Ã°£ È®ÀÎÇØ ÀûÀçÀû¼Ò ¸ð±â¹æÁ¦¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
ºÏ±¸º¸°Ç¼Ò °ü°èÀÚ´Â ¡°À§»ýÇØÃæ ¼½ÄÃ³ Á¦°Å ¹× Ãë¾àÁö¿ª¿¡ ´ëÇÑ Ä£È¯°æ ¹æ¿ªÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í, ¹æ¿ª °ü·Ã ÁÖ¹ÎºÒÆí»çÇ× ¹ß»ý ¶§¿¡´Â Áï½Ã Ãâµ¿ÇØ ÇØÃæÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÒÆíÇÔÀ» ÃÖ´ëÇÑ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¹æ¿ª°ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ºÏ±¸º¸°Ç¼Ò °¨¿°º´°ü¸® ´ã´ç ÀüÈ(¢Î241-8133)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 6ÀÏ Á¦ÁÖ¿¡¼ ÀÏº»³ú¿° ¸Å°³ ¸ð±âÀÎ ¡®ÀÛÀºÁý»¡°£¸ð±â¡¯°¡ ¿ÃÇØ Ã¹ Ã¤ÁýµÅ Àü±¹¿¡ ÀÏº»³ú¿° ÁÖÀÇº¸°¡ ³»·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ