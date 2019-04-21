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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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¾ËÄÚ¿ÃÀº ½Ä¹°ÀÌ³ª ¹Ì»ý¹° µîÀ» ¹ßÈ¿½ÃÄÑ ¾òÀ¸¹Ç·Î, ¾ÕÀ¸·Î °è¼Ó ´ë·®»ý»êÀÌ °¡´ÉÇÑ Ä£È¯°æ ¿¡³ÊÁö¿øÀÌ´Ù.

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À½½Ä¹° ¾²·¹±â¿¡ ºÒ°úÇÑ ´Þ°¿ ²®µ¥±â¸¦ ÀçÈ°¿ëÇÏ¸é¼­, µ¿½Ã¿¡ ¼ö¼Ò¿Í ±×·¡ÇÉÀ» ¸¸µå´Â ¡®ÀÏ¼®»ïÁ¶¡¯ È¿°ú¸¦ °ÅµÐ ¼ÀÀÌ´Ù.

¹é ±³¼ö´Â ¡°»êÈ­Ä®½·Àº °ª½Ñ ¹°ÁúÀÎ µ¥´Ù ´Þ°¿ ²®µ¥±â¸¦ ÀçÈ°¿ëÇØ ¸¸µé ¼ö ÀÖ¾î Ä£È¯°æÀû¡±ÀÌ¶ó¸é¼­ ¡°»ý»êµÈ ¼ö¼Ò³ª ±×·¡ÇÉ ¸ðµÎ º°´Ù¸¥ ºÐ¸® °úÁ¤ ¾øÀÌ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ °æÁ¦¼ºµµ ³ô´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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