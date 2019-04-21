|¡ã UNIST ¿¡³ÊÁö ¹× ÈÇÐ°øÇÐºÎ ¹éÁ¾¹ü ±³¼ö(¿À¸¥ÂÊ)¿Í °¡¿À Æë ¹Ú»ç°¡ ´Þ°¿ ²®µ¥±â¿Í ¾ËÄÚ¿Ã º¯È¯ ¹ÝÀÀÀ» ÁøÇàÇÑ µÚ »ý¼ºµÈ ±×·¡ÇÉÀ» µé°í ÀÖ´Ù. (UNIST Á¦°ø)
|¡ã ´Þ°¿ ²®µ¥±â¿Í ÀÌ¸¦ È°¿ëÇØ ¸¸µç ±×·¡ÇÉ(¿À¸¥ÂÊ) ¸ð½À. (UNIST Á¦°ø)
¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø(UNIST) ¿¬±¸ÁøÀÌ ´Þ°¿ ²®µ¥±â¸¦ È°¿ëÇØ ¼ö¼Ò¿Í ±×·¡ÇÉ(Graphene¡¤Åº¼Ò ¿øÀÚ°¡ À°°¢ÇüÀ¸·Î °áÇÕÇÑ ±¸Á¶ÀÇ ½Å¼ÒÀç)À» »ý»êÇÏ´Â ±â¼úÀ» °³¹ßÇß´Ù.
21ÀÏ UNIST¿¡ µû¸£¸é ¹éÁ¾¹ü ¿¡³ÊÁö ¹× ÈÇÐ°øÇÐºÎ ±³¼öÆÀÀº ´Þ°¿ ²®µ¥±â ÁÖ¼ººÐÀÎ Åº»êÄ®½·(CaCO©ý)À¸·Î ¸¸µç »êÈÄ®½·(CaO)À» ¼ö¼Ò¿Í ±×·¡ÇÉÀ» ¸¸µå´Â ÃË¸Å·Î È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ¹àÇô³Â´Ù.
¿¬±¸Áø¿¡ µû¸£¸é ¼ö¼Ò´Â ¹°, ÅºÈ¼ö¼Ò, ¾ËÄÚ¿Ã µî ¼ö¼Ò¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¹°Áú¿¡ ÈÇÐ ¹ÝÀÀÀ» ÀÏÀ¸ÄÑ ¾ò´Â´Ù. °¢ ÈÇÐ ¹ÝÀÀ¸¶´Ù ÀûÀýÇÑ ÃË¸Å°¡ ÇÊ¿äÇÑµ¥, »êÈÄ®½·Àº ¾ËÄÚ¿Ã¿¡¼ ¼ö¼Ò¸¦ ¸¸µé¾î³»´Â °úÁ¤¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ ÃË¸Å ¼º´ÉÀ» º¸¿´´Ù.
¾ËÄÚ¿ÃÀº ½Ä¹°ÀÌ³ª ¹Ì»ý¹° µîÀ» ¹ßÈ¿½ÃÄÑ ¾òÀ¸¹Ç·Î, ¾ÕÀ¸·Î °è¼Ó ´ë·®»ý»êÀÌ °¡´ÉÇÑ Ä£È¯°æ ¿¡³ÊÁö¿øÀÌ´Ù.
¿¹ÀüºÎÅÍ 700µµ ÀÌ»óÀÇ °í¿ÂÀ» °¡ÇØ ¾ËÄÚ¿ÃÀ» Áõ±â·Î ¸¸µé¸é¼ ¼ö¼Ò¿Í Åº¼Ò ±â¹Ý ¹°Áú·Î ¹Ù²Ù´Â ±â¼úÀÌ ¾²ÀÌ°í ÀÖÁö¸¸, 700µµ ÀÌ»ó¿¡¼´Â ¼ö¼Ò ¿Ü¿¡µµ ¸ÞÅº°ú ÀÏ»êÈÅº¼Ò µî ºÎ»ê¹°ÀÌ ÇÔ²² ¹ß»ýÇÑ´Ù.
ÀÌ ¶§¹®¿¡ »ý»êµÈ ±âÃ¼ Áß¿¡¼ ¼ö¼Ò¸¸ µû·Î °ñ¶ó³»´Â °øÁ¤ÀÌ ´õ ÇÊ¿äÇÏ°í, ¼ö¼Ò »ý»ê´Ü°¡µµ ´õ ¿Ã¶ó°¡°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.
¹é ±³¼öÆÀÀº ÀÌ·± ´ÜÁ¡À» ÃË¸Å·Î ÇØ°áÇß´Ù. ´Þ°¿ ²®µ¥±â¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ¸¸µç »êÈÄ®½·À» ½á¼ ¹ÝÀÀ ¿Âµµ¸¦ 500µµ·Î ³·Ãá °ÍÀÌ´Ù.
±× °á°ú »ý»êµÈ ±âÃ¼ÀÇ 99%°¡ ¼ö¼Ò¿´°í, µ¢´Þ¾Æ »ê(acid)À¸·Î ÃË¸Å(»êÈÄ®½·)¸¦ Á¦°ÅÇÏ¸é ¹Ù·Î ¾µ ¼ö ÀÖ´Â »óÅÂÀÇ ±×·¡ÇÉ±îÁö »ý»êµÆ´Ù.
À½½Ä¹° ¾²·¹±â¿¡ ºÒ°úÇÑ ´Þ°¿ ²®µ¥±â¸¦ ÀçÈ°¿ëÇÏ¸é¼, µ¿½Ã¿¡ ¼ö¼Ò¿Í ±×·¡ÇÉÀ» ¸¸µå´Â ¡®ÀÏ¼®»ïÁ¶¡¯ È¿°ú¸¦ °ÅµÐ ¼ÀÀÌ´Ù.
¹é ±³¼ö´Â ¡°»êÈÄ®½·Àº °ª½Ñ ¹°ÁúÀÎ µ¥´Ù ´Þ°¿ ²®µ¥±â¸¦ ÀçÈ°¿ëÇØ ¸¸µé ¼ö ÀÖ¾î Ä£È¯°æÀû¡±ÀÌ¶ó¸é¼ ¡°»ý»êµÈ ¼ö¼Ò³ª ±×·¡ÇÉ ¸ðµÎ º°´Ù¸¥ ºÐ¸® °úÁ¤ ¾øÀÌ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ °æÁ¦¼ºµµ ³ô´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â ¡°ÀÌ¹ø ¿¬±¸°¡ ¿¡Åº¿ÃÀ» ºñ·ÔÇÑ ¹ÙÀÌ¿À ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÏ´Â µ¥ Å« µµ¿òÀÌ µÇ±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ¿¬±¸´Â ±¹Á¦ÇÐ¼úÁö ¡®¾îµå¹ê½ºµå ¸ÓÆ¼¸®¾ó½º(Advanced Materials)¡¯ 19ÀÏÀÚ¿¡ °ÔÀçµÆ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ