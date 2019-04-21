|¡ã ¿ï»ê½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀÌ Áö³ 20ÀÏ ¿©ÁÖÁ¾ÇÕ¿îµ¿Àå¿¡¼ ¿©ÁÖ½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀ» ´©¸£°í ÆÄÁ×ÀÇ 4¿¬½ÂÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
K3¸®±× BASIC ¼Ò¼Ó ¿ï»ê½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀÌ Áö³ 20ÀÏ ¿©ÁÖÁ¾ÇÕ¿îµ¿Àå¿¡¼ ÆîÃÄÁø ¿©ÁÖ½Ã¹ÎÃà±¸´Ü°úÀÇ 4¶ó¿îµå ¿øÁ¤ °æ±â¼ 1´ë0À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù.
±è±â¼ö¸¦ ÃÖÁ¤¹æ¿¡ µÎ°í ³ë°æ³², Á¤Á¾Èñ, À±´ë¿ø, ÀÌ°ÇÈ£¸¦ 2¼±¿¡ µÎ¸ç °ø°ÝÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÀÌ¾î ³ª°£ ¿ï»ê½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀº Àü¹Ý ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¿©ÁÖ½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀÇ °ñ¹®À» À§ÇùÇßÁö¸¸ µæÁ¡°ú´Â ¿¬°áµÇÁö ¸øÇß´Ù.
À§±â¸¦ ¸ð¸éÇÑ ¿ï»ê½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀº ÀÌ°ÇÈ£¸¦ ´ë½ÅÇØ ±¸Á¾¿íÀ» ÅõÀÔÇÏ¸ç ±âÈ¸¸¦ ¿³ºÃ´Ù. ±³Ã¼ Ä«µå´Â ÀûÁßÇß´Ù. ÈÄ¹Ý 58ºÐ ³ë°æ³²ÀÌ ¿ÞÂÊ Ãø¸é¿¡¼ ¿Ã¸° Å©·Î½º¸¦ ±¸Á¾¿íÀÌ Çìµù, °ñ·Î ¿¬°áÇÏ¸ç ÆÀÀÇ 1´ë0 ½Â¸®¸¦ °ßÀÎÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î ¸®±× °æ±â 4Àü Àü½ÂÀ» ±â·ÏÇÑ ¿ï»ê½Ã¹ÎÃà±¸´ÜÀº ¿À´Â 27ÀÏ ¿øÁ¤°æ±â¼ °í¾çÀ» »ó´ë·Î 5¿¬½Â¿¡ µµÀüÇÑ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ