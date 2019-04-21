FAÄÅ ÆÐ¹è ¿ï»ê Çö´ë, ¼º³²¿¡µµ ´ú¹Ì¡¦¸®±× Ã¹ ÆÐ¹è

ÀüºÏ¿¡ ´ÙµæÁ¡ ¹Ð·Á 1À§ ³»Áà
|Áö³ 20ÀÏ ¿ï»ê¹®¼ö°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸°ÇÏ³ª¿øÅ¥ K¸®±×1 8¶ó¿îµå ¿ï»ê Çö´ë°ú ¼º³²FCÀÇ °æ±â¿¡¼ ¾çÆÀ ¼±¼öµéÀÌ °øÀ» Â÷ÁöÇÏ±â À§ÇØ ¸ö½Î¿òÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸Í Á¦°ø
¿Ã ½ÃÁð ÇÁ·ÎÃà±¸ °³¸· ÈÄ °ÅÄ§¾ø´Â ¹«ÆÐ ÇàÁøÀ» ¹úÀÌ´ø ¿ï»ê Çö´ë°¡ ¼º³²FC¿¡ ´ú¹Ì¸¦ ÀâÈ÷¸é¼ ¼±µÎ ÁúÁÖ¿¡ Á¦µ¿ÀÌ °É·È´Ù.
ÀÌ·Î½á K¸®±×1 °³¸· ÈÄ 7°æ±â ¿¬¼Ó ¹«ÆÐ(5½Â 2¹«) ÇàÁø ÁßÀÌ´ø ¿ï»êÀº 8°æ±â ¸¸¿¡ Ã¹ ÆÐ¹è¸¦ ´çÇØ µ¿·üÀÌ µÈ ÀüºÏ Çö´ë¿¡ ´ÙµæÁ¡¿¡¼ ¹Ð·Á ¼±µÎ ÀÚ¸®¸¦ ³»Áá´Ù.
Æ¯È÷ ¿ï»êÀº Áö³ 17ÀÏ FAÄÅ 32°¿¡¼ ½Ç¾÷Ãà±¸ ´ëÀü ÄÚ·¹ÀÏ¿¡ 0-2 ÆÐ¹è¸¦ ´çÇÑ µ¥ ÀÌ¾î Áö³ ½ÃÁð ÈÄ 1ºÎ·Î ½Â°ÝÇÑ ¼º³²¿¡µµ Ãæ°ÝÆÐ¸¦ ´çÇß´Ù.
¹Ý¸é ¼º³²Àº 13ÀÏ Æ÷Ç×Àü 2-0 ½Â¸®¸¦ Æ÷ÇÔÇØ Á¤±Ô¸®±×¿¡¼ 2¿¬½Â ÈÖÆÄ¶÷À» ºÒ¸ç 4°æ±â ¿¬¼Ó ¹«ÆÐ(2½Â 2¹«)ÀÇ »ó½Â¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
¿¬ÇÕ´º½º
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ