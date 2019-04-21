¿ï»ê ½Åº¸¼ö 1¹øÁö ³²±¸°©¡¦Áøº¸ ÈÄº¸ ºó°ï Çö»ó ¿©Àü

¿ï»ê ³²±¸ °© ¼±°Å±¸ÀÇ 21´ë ÃÑ¼± Ãâ¸¶ ¿¹»óÀÚ·Î´Â 6¸í °¡·®ÀÌ °Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î ÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ¹ÎÁÖ´ç ±èÁø±Ô ´ç¼±ÀÎÀÌ ÇÑ±¹´ç ¼µ¿¿í ÈÄº¸¸¦ 1,365 Ç¥ Â÷ÀÌ, 0.8%p ¾Õ¼± ÃÊ¹ÚºùÀÇ Ã¹ ½Â¸®¸¦ °ÅµÖ º¸¼ö¿¡´Â À§±â°¨ÀÌ Áøº¸¿¡´Â Èñ¸ÁÀÌ ÇÇ¾î³ª´Â ºÐÀ§±â´Ù.
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