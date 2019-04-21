¿ï»ê ½Åº¸¼ö 1¹øÁö ³²±¸°©¡¦Áøº¸ ÈÄº¸ ºó°ï Çö»ó ¿©Àü

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  • ¹éÁÖÈñ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿ï»ê ³²±¸ °© ¼±°Å±¸ÀÇ 21´ë ÃÑ¼± Ãâ¸¶ ¿¹»óÀÚ·Î´Â 6¸í °¡·®ÀÌ °Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Ù.

'º¸¼ö ÅÔ¹ç' ÀÓÀ» Áõ¸íÇÏµí º¸¼öÁø¿µ¿¡¼­´Â ¿©·¯ ÈÄº¸µéÀÌ Ãâ¸¶¸¦ Àú¿ïÁúÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ Áøº¸Áø¿µÀÇ ÈÄº¸ ºó°ï Çö»óÀº ¿©ÀüÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.


½ÃÃ»°ú ±ÝÀ¶±â°üµéÀÌ ¸ð¿© ÀÖ´Â ³²°© Áö¿ªÀº ¿ï»êÀÇ ÇàÁ¤ Áß½ÉÁöÀÎ¸¸Å­ Áß»êÃþ ÀÌ»óÀÇ À¯±ÇÀÚ°¡ ¸¹¾Æ º¸¼ö¼¼°¡ °­ÇÑ Áö¿ª¿¡ ¼ÓÇÑ´Ù.

¿ï»êÀÇ °­³²ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ÀÌ°÷ÀÇ À¯±ÇÀÚµéÀº 96³â ÇÑ Â÷·Ê¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ÁÙ°ð º¸¼öÁ¤´çÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁá´Ù.

16´ë¿¡¼­ 18´ë±îÁö ÃÖº´±¹ ÀÇ¿øÀÌ ³»¸® 3¼±À» Çß°í ¹ÙÅëÀ» ÀÌ¾î¹Þ¾Æ 19´ë ±¹È¸¿¡ ÀÔ¼ºÇÑ ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿øÀÌ Àç¼±¿¡ ¼º°ø, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Ãâ¹ü ÀÌÈÄ 20³â ³Ñ°Ô º¸¼öÀÇ ¸í¸ÆÀ» ÀÌ¾î¿Ô´Ù.

21´ë ÃÑ¼± ÇÑ±¹´ç °øÃµ Æ¼ÄÏ °æÀï ¿¡´Â Çö¿ª ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿øÀÇ 3¼± µµÀüÀÌ È®½Ç½Ã µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ±èµÎ°â Àü ¿ïÁÖ±º´çÇùÀ§¿øÀå°ú Á¤¿¬±¹ Àü Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ µîÀÌ ¹°¸Á¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

³²±¸Ã»Àå Ãâ½ÅÀÇ ±è Àü À§¿øÀåÀº Ãâ»ýÁöÀÎ ¿ïÁÖ±º°ú Á¤Ä¡Àû °íÇâÀÎ ³²°©À» µÎ°í °í½É ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

´Ù¸¸ ¿ÃÇØ ÃÊ ¿ïÁÖ±º ´çÇùÀ§¿øÀå °ø¸ð¿¡¼­ Å»¶ôÇÑ Á¡À» °¨¾ÈÇÏ¸é ³²°©À¸·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Ã °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¾ð·ÐÀÎ Ãâ½ÅÀÇ Á¤ Àü ´ëº¯ÀÎÀº ¿ï»ê Ãâ¸¶¿¡ ´ëÇØ °­ÇÑ ÀÇÁö¸¦ °¡Áö°í ÀÖÁö¸¸ ¾ÆÁ÷ Ãâ¸¶ Áö¿ªÀº Á¤ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÅÂ·Î ³²°©°ú Áß±¸¸¦ Àú¿ïÁúÇÏ¸ç ¿©·ÐÀ» ¿¹ÀÇ ÁÖ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿ï»ê ³» Áøº¸ ¾àÁø¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áý±Ç¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ ÈÄº¸·Î °Å·ÐµÇ´Â ÀÎ¹°Àº ÇöÀç±îÁø ½É±Ô¸í ³²°© ´çÇùÀ§¿øÀå »ÓÀÌ´Ù.

¿ï»ê ³» 6°³ Áö¿ª±¸ °¡¿îµ¥ ¿©´ç Ãâ¸¶ ¿¹»óÀÚ°¡ ÇÑ¸í»ÓÀÎ °÷Àº ³²°©ÀÌ À¯ÀÏÇÏ´Ù.

19´ë, 20´ë ÃÑ¼±¿¡ Ãâ¸¶ÇØ ÀÌ ÀÇ¿ø¿¡°Ô ÆÐ¹è, °í¹è¸¦ ¸¶½Å ½É À§¿øÀåÀÌ ¸í¿¹ È¸º¹À» À§ÇÑ 3¹øÂ° µµ¼±¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.

¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç¿¡¼­´Â À±ÀÎ½Ä ¼ö¼® ´ëº¯ÀÎÀÌ ¹°¸Á¿¡ ¿Ã¶ú°í, Á¤ÀÇ´ç ¹ÚÂùÈ£ ¿ï»ê°úÇÐ´ë °âÀÓ±³¼öµµ ÈÄº¸±ºÀ¸·Î °Å·ÐµÈ´Ù.

ÀÎ¹° ¹× ¼±°Å±¸µµ¿Í ÇÔ²² ³²°©ÀÇ Á¤Ä¡ÁöÇü º¯È­µµ 21´ë ÃÑ¼± °üÀü Æ÷ÀÎÆ®´Ù.

ÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¿Í 20´ë ÃÑ¼± µæÇ¥À²À» µé¿©´Ùº¸¸é ÀÌÀü ¼±°Å µé°ú´Â ´Ù¸¥ ¾ç»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ¾î °á°ú¸¦ ¿¹´ÜÇÏ±â ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.

18´ë, 19´ë ÃÑ¼±¿¡¼­ º¸¼ö ÈÄº¸µéÀº ±×¾ß¸»·Î ¾Ð½ÂÀ» °ÅµÎ¸é¼­ ±Ý¹îÁö¸¦ ´Þ¾Ò´Ù.

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20´ë ÃÑ¼± ´ç½Ã »õ´©¸®´ç ÀÌÃ¤ÀÍ (42.19%)ÀÇ¿øÀº ¹ÎÁÖ´ç ½É±Ô¸í(39.81%) ÀÇ¿øÀ» 2,000¿© Ç¥ Â÷ÀÌ·Î ½Å½Â, 'Å» º¸¼ö Çö»ó'À» ½Ç°¨Çß´Ù.

ÀÌ¾î ÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¿¡¼­ ¹ÎÁÖ´ç ±èÁø±Ô ´ç¼±ÀÎÀÌ ÇÑ±¹´ç ¼­µ¿¿í ÈÄº¸¸¦ 1,365 Ç¥ Â÷ÀÌ, 0.8%p ¾Õ¼± ÃÊ¹ÚºùÀÇ Ã¹ ½Â¸®¸¦ °ÅµÖ º¸¼ö¿¡´Â À§±â°¨ÀÌ Áøº¸¿¡´Â Èñ¸ÁÀÌ ÇÇ¾î³ª´Â ºÐÀ§±â´Ù.

ÀÌ °°Àº Á¤Ä¡ ÁöÇüº¯È­¿¡ µû¶ó ³»³â ÃÑ¼± ³²°©¿¡¼­´Â º¸¼ö¿Í Áøº¸, Áøº¸¿Í º¸¼öÀÇ ¾þÄ¡¶ô µÚÄ¡¶ô Ä¡¿­ÇÑ ÇÑÆÇ½ÂÀÌ ¹ú¾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ ¿©¾ß ¸ðµÎ ÈÄº¸ÀÇ ÃÑ¼± °æÀï·ÂÀ» µûÁ®º» µÚ »õ·Î¿î ÀÎ¹°À» ¼öÇ÷ÇÒ °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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