|¡ã ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¿ï»ê½Ã´çÀº 20ÀÏ ´ç»ç¿¡¼ ¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ¹ß´ë½ÄÀ» °³ÃÖÇÏ°í ¡®21´ë ÃÑ¼±À» ¿ï»ê¿©¼ºÀÇ ÈûÀ¸·Î¡¯¶õ ±¸È£¸¦ ¿ÜÃÆ´Ù.
|¡ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ï»ê½Ã´çÀº Áö³ 19ÀÏ ½Ã´ç 3Ãþ °´ç¿¡¼ ¡®¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä ¹× ¿©¼ºÁ¤Ã¥ÀÚ¹®´Ü ¹ß´ë½Ä¡¯À» °³ÃÖÇß´Ù.
¿ï»êÁö¿ª ¾ß´çµéÀÌ ¿©¼ºÀ§¿øÈ¸¿Í °ü·ÃÇÑ Çà»ç¸¦ ÀÕ´Þ¾Æ °³ÃÖÇÏ¸ç ÃÑ¼±À» 1³â ¾ÕµÎ°í Áö¿ª ¿©¼ºµéÀÇ ¼¼ °áÁý¿¡ µé¾î°¬´Ù.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ï»ê½Ã´çÀº Áö³ 19ÀÏ ½Ã´ç 3Ãþ °´ç¿¡¼ ¡®¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä ¹× ¿©¼ºÁ¤Ã¥ÀÚ¹®´Ü ¹ß´ë½Ä¡¯À» °³ÃÖÇß´Ù. Çà»ç¿¡´Â ¼ÛÈñ°æ Áß¾Ó¿©¼ºÀ§¿øÀå°ú ¾ÈÈ¿´ë ½Ã´çÀ§¿øÀå, ÀÌÃ¤ÀÍ¡¤¹Ú¸Í¿ì ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¹Ú´ëµ¿¡¤¼¹ü¼ö ´çÇùÀ§¿øÀå, ÇÙ½É ¿©¼º´ç¿ø µî 100¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ÀÓ¸íÀå ¼ö¿©½Ä¿¡¼´Â ´çÀÌ ¾î·Á¿î »óÈ²¿¡µµ ´çÀ» ÁöÅ°¸ç ¾ÕÀå¼¿Ô´ø ¿©¼º´ç¿ø¿¡ È²±³¾È ´ëÇ¥¸íÀÇ Ç¥Ã¢ÀåÀ», Áö¼ÓÀûÀÎ Á¶Á÷Á¤ºñ¿Í È°µ¿À» ÇØ¿Â ½Ã´ç°ú °¢ ´çÇù ÁöÈ¸ ¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ´ëÇ¥ÀÚµé¿¡°Ô ¾ÈÈ¿´ë ½Ã´çÀ§¿øÀå ¸íÀÇ ÀÓ¸íÀåÀ» ¼ö¿©Çß´Ù.
¿©¼ºÁ¤Ã¥ÀÚ¹®´ÜÀº ¾ÕÀ¸·Î ¿ï»êÁö¿ª ¿©¼ºÀÇ ÀÎ±Ç ¹× ±ÇÀÍÈ®´ë¿Í »çÈ¸Àû ¾àÀÚ Áö¿ø µîÀ» À§ÇÑ Á¤Ã¥°³¹ßÀ» À§ÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÄ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Ãµ±â¿Á ¿©¼ºÀ§¿øÀåÀº ¡°ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í Áö¼ÓÀûÀÎ ºÀ»çÈ°µ¿À¸·Î Áö¿ªºÀ»ç¿¡ ¾ÕÀå¼°í ÃÑ¼±½Â¸®¸¦ À§ÇØ ¿©¼ºÀÇ ÈûÀ» ¸ð¾Æ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³°í, ½Å¸í¼÷ ¿©¼ºÁ¤Ã¥ÀÚ¹®´ÜÀåÀº ¡°ÀÇÈ¸È°µ¿À» ÅëÇÑ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿©¼ºÁ¤Ã¥°³¹ßÀ» À§ÇÑ ³ë·Â¿¡ ¾ÕÀå¼ °¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ´ÙÁüÇß´Ù.
¹Ú¸Í¿ì ±¹È¸ÀÇ¿øÀº ¡°¹Ýµå½Ã ³»³â ÃÑ¼±¿¡¼ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ½Â¸®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÙ½É ¿©¼º´ç¿ø ¿©·¯ºÐÀÌ ÇÔ²² ÇØ ´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß°í, ÀÌÃ¤ÀÍ ±¹È¸ÀÇ¿øÀº ¡°¿©¼º ´ç¿ø ¿©·¯ºÐÀÌ Àû±ØÀû ÀÚ¼¼·Î ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ´Ù°¡°¡°í ³ª¶ó¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇÑ ³ë·Â¿¡ ÇÔ²² Èû½á ´Þ¶ó¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¿ï»ê½Ã´çµµ 20ÀÏ ´ç»ç¿¡¼ ¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ¹ß´ë½ÄÀ» °³ÃÖÇÏ°í ¡®21´ë ÃÑ¼±À» ¿ï»ê¿©¼ºÀÇ ÈûÀ¸·Î¡¯¶õ ±¸È£¸¦ ¿ÜÃÆ´Ù.
Çà»ç´Â ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç °¼®±¸ ½Ã´çÀ§¿øÀå, °í¿øµµ ³²±¸À»Áö¿ªÀ§¿øÀå, »ç¹«Ã³Àå Àü»óÈ¯, Àü¡¤ÇöÁ÷ ´çÁ÷ÀÚ, ¿©¼ºÀ§¿ø 70¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥, ±¹¹ÎÀÇ·Ê, ±è°æ¾Ö ¿©¼ºÀ§¿øÀå ÃëÀÓ»ç, ¼ÕÇÐ±Ô ´ëÇ¥ ¿µ»ó Ãà»ç, ±ÇÀºÈñ ¿©¼ºÀ§¿øÀå ÃàÀü, °áÀÇ¹® ³¶µ¶ µî ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
±è°æ¾Ö ¿©¼ºÀ§¿øÀåÀº ¡°¿©¼ºÀÇ ÀÎ±Ç½ÅÀå, ¿©¼ºÁ¤Ä¡ Âü¿© ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇØ ¿©¼º Á¤Ä¡ÀÎÀÌ Á¤Ä¡¿ª·®À» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¼ÕÇÐ±Ô ´ç´ëÇ¥´Â ¿µ»óÃàÇÏ ¸Þ¼¼Áö¸¦ ÅëÇØ ¡°¿ï»ê½Ã´ç ¿©¼ºÀ§¿øÈ¸ ¹ß´ë½ÄÀº ¿©¼ºÀÇ °¨¼º°ú ¼¶¼¼ÇÑ ´É·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÒ ½ÃÀÛÁ¡ÀÌ¶ó´Â Á¡¿¡¼ ¿©¼ºÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ±â´ë¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿©¼ºÀÇ ÈûÀ¸·Î Á¤Ä¡¿Í °æÁ¦¸¦ ¹Ù·ÎÀâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±¶ó°í Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¿ï»ê °¢ Á¤´ç Áö¿ªÀ§¿øÈ¸µµ ÃÑ¼± ÁØºñ¿¡ ³ª¼°í ÀÖ´Ù. ¾Õ¼ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¿ï»ê½Ã´ç ³²±¸°©Áö¿ªÀ§¿øÈ¸´Â Áö³ 18ÀÏ ½Ã´ç ¹ÎÁÖÈ¦¿¡¼ Á¦5Â÷ »ó¹«À§¿øÈ¸ ¹× ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ È¸ÀÇ¸¦ ¿¾î ÃÑ¼± Ã¼Á¦·ÎÀÇ ÀüÈ¯¿¡ ´ëÇÑ ±âº» °èÈ¹À» ¸ð»öÇß´Ù. ÀÌ³¯ ÀÎÀç¿µÀÔ ÃÑ·Â, °æ¼± ´ëºñ ´ç¿ø °¡ÀÔ µ¶·Á, ´ç¿ø Ã¼À°´ëÈ¸ °³ÃÖ, Ã¼À°¡¤¹®È¿¹¼úÆ¯º°À§¿øÈ¸ °³¼³ µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
½É±Ô¸í À§¿øÀåÀº ¡°Á¦21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å°¡ 1³âÀÌ Ã¤ ³²Áö ¾Ê¾Æ º»°ÝÀûÀÎ ÃÑ¼± ÁØºñ¿¡ µ¹ÀÔÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÎÀç¸¦ ²ø¾îµéÀÌ°í ´ç¿øÀ» °áÁý½ÃÅ°°í ¹Î½ÉÀ» Ã¬±â´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
Á¤ÀÇ´ç ¿ï»ê½Ã´ç Áß±¸Áö¿ªÀ§¿øÈ¸µµ 21ÀÏ ½Ã´ç ´ç»ç¿¡¼ Ã¢´ç´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏ°í, Áö¿ªÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå¿¡ Áß±¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å¿¡ Ãâ¸¶ ¿¹Á¤ÀÎ ÀÌÈ¿»ó ½Ã´çÀ§¿øÀåÀ» ¸¸ÀåÀÏÄ¡·Î Ãß´ëÇß´Ù.
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