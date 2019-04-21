'Ç³¿ä·Î¿î ¾îÀå' ¿ï»ê Á¦8È¸ ¼ö»êÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä ¿­·Á

|¡ã Áö³20ÀÏ ¿ï»ê¼öÇù ¹æ¾îÁø À§ÆÇÀå¿¡¼ ¿¸° Á¦8È¸ ¿ï»ê½Ã ¼ö»êÀÎÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç¿¡¼ ¼Ûº´±â °æÁ¦ºÎ½ÃÀå, ¿À½ÃÈ¯ ¿ï»ê¼ö»ê¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÀå, °±æºÎ ±¹È¸ÀÇ¿ø, Á¤Ãµ¼® µ¿±¸Ã»Àå, ÀÌµ¿±Ç ºÏ±¸Ã»Àå, ±èÁ¤·¡ ¾îÃÌÁöµµÀÚÇùÀÇÈ¸Àå µî Âü¼®³»ºóµéÀÌ ¼ö»êÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â 20ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã µ¿±¸ ¿ï»ê¼öÇù¹æ¾îÁøÀ§ÆÇÀå¿¡¼ Á¦8È¸ ¼ö»êÀÎÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç¸¦ ¿¾ú´Ù.
¿ï»ê¼ö»ê¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÀÌ ÁÖ°üÇÏ´Â Çà»ç·Î '±ú²ýÇÑ ¹Ù´Ù, Ç³¿ä·Î¿î ¾îÀå, ÇÏ³ª µÇ´Â ¼ö»êÀÎ'À» ÁÖÁ¦·Î ÆîÃÄÁ³´Ù.
½ÄÀüÇà»ç·Î´Â »ç¹°³îÀÌÆÐ È¯¿µ ±æ³îÀÌ, À°»ó ¹× ¼öÁßÁ¤È Ä·ÆäÀÎÀÌ ±â³ä½Ä¿¡¼´Â È«º¸¿µ»ó »ó¿µ, ±ú²ýÇÑ ¹Ù´Ù ¸¸µé±â ½ÇÃµ ´ÙÁü °áÀÇ, À¯°øÀÚ Ç¥Ã¢, °Ý·Á»ç ¹× Ãà»ç, ÆÛÆ÷¸Õ½º µîÀÌ ÁøÇàµÆ´Ù.
À¯°øÀÚ Ç¥Ã¢ ¼ö¿©½Ä¿¡¼´Â Á¤Áß¸¸ ´ç»ç ¾î¼±ÀÚÀ²°ü¸®¾î¾÷°øµ¿Ã¼ À§¿øÀå°ú ¾î¼±¾÷À» ÇÏ´Â ±èÁ¤±æ¾¾°¡ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀå»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÇØ³à ±èÃá¼ø¾¾¿Í ¾î¼±¾÷À» ÇÏ´Â ±èÀçÃµ¾¾´Â ¿ï»ê¼öÇùÀå»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
½ÄÈÄÇà»ç´Â À·³îÀÌ, Á¦±âÂ÷±â, ³ë·¡ÀÚ¶û, °æÇ°ÃßÃ· µîÀÌ ¸¶·ÃµÆ°í, ¼ö»ê¹° Á÷°Å·¡ ÆÇ¸ÅÀåµµ ¿·È´Ù.
¼ö»êÀÎÀÇ ³¯Àº ¸Å³â 4¿ù 1ÀÏÀÌ´Ù.
1969³â ¾î¹ÎÀÇ ³¯·Î ½ÃÀÛµÅ 1973³â ±Ç³óÀÇ ³¯·Î ÅëÇÕµÆ´Ù°¡ 2011³â ´Ù½Ã ¾î¾÷ÀÎÀÇ ³¯·Î ºÎÈ°Çß´Ù.
ÀÌÈÄ 2015³â 6¿ù Á¦Á¤µÈ ¼ö»ê¾÷ ¾îÃÌ ¹ßÀü ±âº»¹ý¿¡ µû¶ó ¼ö»êÀÎÀÇ ³¯·Î ÀÌ¸§ÀÌ ¹Ù²ï µÚ ¸Å³â ±â³ä½ÄÀÌ ¿¸®°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ¼Ûº´±â ¿ï»ê½Ã °æÁ¦ºÎ½ÃÀå, ¼ö»ê¾÷ °ü°èÀÚ µî 800¿© ¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ