¿ï»ê°ø°í, Çö´ëÁß°ø¾÷ ±â´ÉÀåÈ¸ »êÇÐÇù·Â Çù¾àÃ¼°á

|¡ã ¿ï»ê°ø¾÷°íµîÇÐ±³(±³Àå Á¶±Ô¿µ)¿Í Çö´ëÁß°ø¾÷(ÁÖ) ±â´ÉÀåÈ¸(È¸Àå ¿ÀÁ¤Ã¶)´Â Áö³ 18ÀÏ ¿ï»ê°ø°í ´ë°´ç¿¡¼ »êÇÐÇù·Â Çù¾à½ÄÀ» Ã¼°áÇÏ°í ¿ì¼ö±â´ÉÀÎ À°¼ºÀ» À§ÇÑ Çù·ÂÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
¿ï»ê°ø¾÷°íµîÇÐ±³¿Í Çö´ëÁß°ø¾÷(ÁÖ) ±â´ÉÀåÈ¸°¡ ¿ì¼ö±â´ÉÀÎÀ» À°¼ºÇÏ±â À§ÇÑ »êÇÐÇù·ÂÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Áö³ 18ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿ï»ê°ø¾÷°íµîÇÐ±³ ´ë°´ç¿¡¼ µÎ ±â°üÀº »êÇÐÇù·Â Çù¾à½ÄÀ» Ã¼°áÇÏ°í ±â´É¸àÅä¸µ Áö¿ø°ú °ü·Ã ±â¼ú »óÈ£ Çù·Â, Á¤º¸±³·ù µîÀ» ÅëÇÑ ¿ì¼ö±â´ÉÀÎ À°¼º¿¡ ³ë·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.
ÇÐ±³ °ü°èÀÚ´Â ¡°¿ï»ê°ø°í¿Í Çö´ëÁß°ø¾÷ ±â´ÉÀåÈ¸°ú ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ¹Ì·¡ »çÈ¸¸¦ ÀÌ²ø¾î°¥ ¿ì¼öÇÑ ±â´É ÀÎÀç¸¦ À°¼ºÇÏ´Â µ¥ ÁÁÀº ±âÈ¸°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î Àü±¹±â´É°æ±â´ëÈ¸¿¡¼µµ ÁÁÀº ¼º°ú°¡ ±â´ëµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Çö´ëÁß°ø¾÷ ±â´ÉÀåÈ¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°Àü±¹±â´É°æ±â´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇÏ´Â ¿ï»ê°ø°í ±â´É¿¬±¸»ý ±â´ÉÇâ»óÀ» À§ÇÑ Áö¿ø°ú ÇÐ»ýµéÀÇ ¹Ì·¡¸¦ °³Ã´ÇÏ´Â Á÷¾÷±³À° ¸àÅä¸µÀ» ÅëÇØ ±â´ÉÀÎÀ¸·Î ÀÚºÎ½ÉÀ» °®°Ô ÇÏ´Â µî ¿ì¼öÇÑ ±â´ÉÀÎÀ» À°¼ºÇÏ´Â µ¥ ±â¿©ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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