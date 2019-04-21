º´¿µ3.1¸¸¼¼¿îµ¿ 100ÁÖ³â ±â³ä 2019 È²¹æ»ê ±×¸² ±×¸®±â ´ëÈ¸

|¡ã º´¿µ3.1¸¸¼¼¿îµ¿ 100ÁÖ³âÀ» ±â³äÇØ 21ÀÏ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö ¿ï»ê Áß±¸ È²¹æ»ê »ç¿»ç °ø¿ø¿¡¼ ¡®2019 È²¹æ»ê »ç¶û ±×¸² ±×¸®±â ´ëÈ¸¡¯°¡ ¿·È´Ù.
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È²¹æ»êÁöÅ´ÀÌ°¡ ÁÖÃÖÇÑ ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â º´¿µ3.1¿îµ¿ ¿»çÀÇ ÃæÈ¥ºñ°¡ ÀÖ´Â È²¹æ»ê »ç¿»ç °ø¿ø¿¡¼ ¾Æµ¿°ú Ã»¼Ò³â¿¡°Ô 3.1¿îµ¿Àü½ÅÀ» °íÃë½ÃÅ°°í, È²¹æ»êÀ» ¾Æ¸§´ä°Ô °¡²Ù°í »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½À» ÀÌ¿ô °£¿¡ ³ª´©°íÀÚ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
¡®È²¹æ»ê »ç¶û¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¿¸° ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â Áö³´Þ 18ÀÏºÎÅÍ ÀÌ´Þ 12ÀÏ±îÁö ÁøÇàÇÑ »çÀüÁ¢¼ö¸¦ ÅëÇÑ 300¸íÀÇ À¯¾Æ, ÃÊµîÇÐ»ýÀ» ºñ·ÔÇÑ ÇÐºÎ¸ð µî 400¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
½Ã»ó½ÄÀº º°µµ·Î ÁøÇàµÇÁö ¾Ê°í, Âü°¡ÀÚÀÇ À¯Ä¡¿ø, ¾î¸°ÀÌÁý, ÇÐ±³¿¡ »óÀåÀÌ Àü´ÞµÇ¸é °¢ ±³À°±â°ü¿¡¼ ÀÚÃ¼ ½Ã»óÇÑ´Ù.
¼ö»óÀÎ¿øÀº 62¸íÀ¸·Î ´ë»ó 2¸í(¿ï»ê±¤¿ª½Ã ±³À°°¨»ó), ±Ý»ó 4¸í(¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸Ã»Àå»ó 2¸í, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ±¹È¸ÀÇ¿ø»ó 2¸í), Àº»ó 4¸í(È²¹æ»êÁöÅ´ÀÌ È¸Àå»ó), µ¿»ó 12¸í(¿ï»ê¹Ì¼úÇùÈ¸ È¸Àå»ó 6¸í, ¿ï»êÇÐ¿ø¿¬ÇÕ È¸Àå»ó6¸í), Àå·Á»ó 10¸í, ÀÔ¼± 30¸íÀÌ´Ù.
È²¹æ»êÁöÅ´ÀÌ ±è¿ë³â È¸ÀåÀº ¡°¿ï»êÁö¿ª Ã»¼Ò³â¿¡°Ô 3.1 ¿îµ¿Á¤½ÅÀ» °è½Â½ÃÅ°°í, È²¹æ»êÀ» ¾Æ¸§´ä°Ô °¡²Ù°í »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½À» ÀÌ¿ô °£¿¡ ³ª´² °¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ