¿ï»ê ³²±¸ 2019 ¿ï»ê°í·¡ÃàÁ¦ ÃßÁø»óÈ² º¸°íÈ¸

|¡ã ±èÁø±Ô ³²±¸Ã»ÀåÀÌ Áö³ 19ÀÏ ³²±¸Ã» 3Ãþ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¿¸° 2019 ¿ï»ê°í·¡ÃàÁ¦ ÃßÁø»óÈ²º¸°íÈ¸¸¦ ÁÖÀçÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê ³²±¸´Â Áö³ 19ÀÏ Àü ºÎ¼Àå, °í·¡¹®ÈÀç´Ü µî 50¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¡®2019 ¿ï»ê°í·¡ÃàÁ¦ ÃßÁø»óÈ² º¸°íÈ¸¡¯¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ º¸°íÈ¸¿¡´Â ÃàÁ¦Àå Àü¹Ý¿¡ °ÉÄ£ ½Ã¼³¹° Á¡°Ë µî ¾ÈÀü´ëÃ¥, ÃàÁ¦Àå³» ¸Ô°Å¸® ÀåÅÍ¿Í ÁÖº¯ À½½ÄÁ¡ÀÇ À§»ý°ü¸®, Çà»çÀå ÀÏ¿ø È¯°æÁ¤ºñ, Çà»çÀå ÁÖº¯ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ±³Åë ¼ÒÅëÀ» À§ÇÑ ±³Åë ´ëÃ¥, SNS µîÀ» ÅëÇÑ ÁÖ¹Î Âü¿© È«º¸ µîÀ» Á¡°ËÇß´Ù.
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ÇÑÆí, 2019 ¹®È°ü±¤ À°¼ºÃàÁ¦¿¡ ¼±Á¤µÈ ¿ï»ê°í·¡ÃàÁ¦´Â ¡®°í·¡ÀÇ ²Þ! ¹Ù´ÙÀÇ ²Þ! ¿ï»êÀÇ ²Þ!¡¯ ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¿À´Â 6¿ù 7ÀÏºÎÅÍ 9ÀÏ±îÁö 3ÀÏ°£ Àå»ýÆ÷ °í·¡¹®ÈÆ¯±¸ ÀÏ¿ø¿¡¼ ÁÖ¹ÎÂü¿©Çü »ýÅÂÈ¯°æ ÃàÁ¦·Î °³ÃÖµÅ ´ÙÃ¤·Î¿î ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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