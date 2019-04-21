¿ï»ê Áß±¸, Àü±¹ °ü±¤»çÁøÀÛ°¡ ÃÊÃ» ÆÔÅõ¾î ½Ç½Ã

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ÀÌ¹ø ÆÔÅõ¾î´Â ¡®2019 ¿ÃÇØÀÇ °ü±¤µµ½Ã, ¿ï»ê Áß±¸¡¯ÀÇ ¿ø³âÀ» ¸Â¾Æ ±âÁ¸ ¿©ÇàÀÛ°¡, ºí·Î°Å, ³»±¹ÀÎ °ü±¤°´»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ °ü±¤°èÃþÀ¸·Î ´ë»óÀ» È®´ëÄÚÀÚ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
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