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Áö³ 1997³â ¹Î°£ÇØ¾ç±¸Á¶´ë Ã¢¼³ºÎÅÍ ÇÔ²²ÇØ¿Â ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹¹Î°¡¼ö ¼³¿îµµ¾¾¸¦ ÅëÇØ ±¹¹ÎµéÀÌ Àß ¾ËÁö ¸øÇÏ´Â ¹Î°£ÇØ¾ç±¸Á¶´ëÀÇ È°µ¿ÀÌ Àß ¾Ë·ÁÁú ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÇ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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