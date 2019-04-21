Çö´ëÁß°ø¾÷ ¿£Áø±â°è»ç¾÷ºÎ º½Ã¶ ´ÜÇÕ´ëÈ¸ °¡Á®

|¡ã Çö´ëÁß°ø¾÷ ¿£Áø±â°è»ç¾÷º»ºÎ´Â Áö³ 20ÀÏ µ¿±¸ ¼ºÎ±¸Àå¿¡¼ º½Ã¶ ´ÜÇÕ´ëÈ¸¸¦ ¿°í, ºÐÀ§±â ¼â½Å°ú ÆÀ¿öÅ©¸¦ °È¿¡ ³ª¼¹´Ù.
Çö´ëÁß°ø¾÷ ¿£Áø±â°è»ç¾÷ºÎ´Â 20ÀÏ ¿ÀÀü µ¿±¸ ¼ºÎ±¸Àå¿¡¼ ÀÓÁ÷¿ø ¸ðµÎ°¡ ÇÑ ÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© Èñ¸ÁÀ» ´ÙÁö´Â º½Ã¶ ´ÜÇÕ´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ´ÜÇÕ´ëÈ¸´Â ºÒÈ² ±Øº¹ÀÇ ÀÇÁö¸¦ ´ÙÁö°í, Á÷Àå»ýÈ°¿¡ »õ·Î¿î È°·ÂÀ» ºÒ¾î³Ö±â À§ÇØ ¸¶·ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î, »ç¾÷ºÎ ÀüÃ¼°¡ ´ÜÇÕÇà»ç¸¦ °¡Áø °ÍÀº Áö³ 2002³â ÀÌÈÄ 17³â ¸¸ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ÀÌ±âµ¿ ¿£Áø±â°è »ç¾÷´ëÇ¥¸¦ ºñ·ÔÇØ »ý»ê, ¼³°è, ¿¬±¸, ¿µ¾÷, Áö¿ø µî 38°³ ºÎ¼ 1,500¿©¸íÀÇ ÀÓÁ÷¿øÀÌ Âü¼®ÇØ ´ÜÃ¼ ÁÙ³Ñ±â, ÁÙ´Ù¸®±â µî ´Ù¾çÇÑ °ÔÀÓÀ» ÅëÇØ Áñ°Å¿î ÇÑ¶§¸¦ º¸³Â´Ù.
ÀÌ±âµ¿ ¿£Áø±â°è »ç¾÷´ëÇ¥´Â ¡°¼ÒÅëÇÏ°í ÈÇÕÇÏ´Â ´ÜÇÕ´ëÈ¸¸¦ ÅëÇØ »ç¾÷ºÎÀÇ Èñ¸Á¿£Áø°ú ¼ºÀå¿£ÁøÀÌ ÈûÂ÷°Ô ÄÑÁö±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°ÇüÆíÀÌ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµéÀ» À§ÇÑ »ç¿ìµéÀÇ ³ª´® È°µ¿±îÁö ´õÇØÁ® ´õ ¶æ ±íÀº ½Ã°£ÀÌ µÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ