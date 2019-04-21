»çÈ¸Àû±â¾÷ ¿ì½Ã»ê, ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ ¹ß´ë½Ä °³ÃÖ

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¿ï»ê»çÈ¸Àû°æÁ¦Áö¿ø¼¾ÅÍ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÑ±¹ÀÇ »ê¾÷È­¸¦ ÀÌ·ï³½ º£ÀÌºñºÎ¸Ó ¼¼´ë°¡ Àç´É ±âºÎ³ª »çÈ¸°øÇå¿¡ ¾ÕÀå¼±´Ù¸é ´õºÒ¾î »ç´Â Áö¿ª °øµ¿Ã¼ °­È­¿¡ ´ëÇÑ ¼±¼øÈ¯ÀûÀÎ ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°È°µ¿À» ÅëÇØ Á¦2ÀÇ ÀÎ»ý°ú »îÀÇ È°·ÂÀ» Ã£À¸½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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