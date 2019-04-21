»çÈ¸Àû±â¾÷ ¿ì½Ã»ê, ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ ¹ß´ë½Ä °³ÃÖ

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¿ÃÇØ ¿ì½Ã»ê ÀÚ¿øºÀ»çÀÚµéÀº ¸ðµÎ 22¸íÀ¸·Î °ø¿¹°¡, ¹Ì¼úÀÛ°¡, À½¾Ç°¡, ½ÃÀÎ, ¹Ù¸®½ºÅ¸ µî ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷±º¿¡¼ È°µ¿ÇÑ °æ·ÂÀ» °¡Áø º£ÀÌºñºÎ¸Ó ¼¼´ë(1955~1963³â»ý)·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
ÀÌµéÀº ¾ÕÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀÌ °¡Áø ³ëÇÏ¿ì¿Í Àü¹®¼ºÀ» È°¿ëÇØ Ãë¾à°èÃþ Ã¼Çè±³À°, Àü½Ã µµ½¼Æ®, °ø¿¬ºÀ»ç, Áö¿ª ¹®È¡¤°ü±¤ÀÚ¿ø ½ºÅä¸®ÅÚ¸µ µîÀÇ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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