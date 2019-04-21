Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± ÃÊ·ÕÈ¸, Àå¾ÖÀÎ º½³ªµéÀÌ Áö¿ø

|¡ã Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± »ç³» ºÀ»ç´ÜÃ¼ÀÎ ÃÊ·ÕÈ¸(È¸Àå ÃÖÃ¢¿í)°¡ 21ÀÏ ¿ïÁÖ±º µÎ¼¸é¿¡ À§Ä¡ÇÑ È¶ûÃ¼À°°ø¿ø¿¡¼ Áö¿ª Àå¾ÖÀÎ°ú ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ µî 120¿©¸íÀÌ Âü°¡ÇÑ °¡¿îµ¥ ÈÇÕÇà»ç¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± »ç³» ºÀ»ç´ÜÃ¼ÀÎ ÃÊ·ÕÈ¸(È¸Àå ÃÖÃ¢¿í)°¡ ÈÃ¢ÇÑ ÁÖ¸»À» ¸Â¾Æ Áö¿ª Àå¾ÖÀÎµéÀ» À§ÇÑ º½³ªµéÀÌ Çà»ç¸¦ ¸¶·ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
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Çà»ç¿¡´Â ¿ï»êÁö¿ª Àå¾ÖÀÎ ÀçÈ°½Ã¼³ÀÎ µ¿¿øÀçÈ°¿ø, µ¿¿¬¿ä¾ç¿ø µî¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ´Â 40¿©¸íÀÇ Àå¾ÖÀÎÀÌ ÃÊ´ëµÆÀ¸¸ç, ÃÊ·ÕÈ¸ È¸¿ø ¹× °¡Á·°ú Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± Á÷¿øºÎÀÎµéÀÇ ¸ðÀÓÀÎ Çö¹Ì¾î¸Ó´ÏÈ¸È¸¿ø µî ¸ðµÎ 80¿©¸íÀÇ ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ°¡ ÇÔ²²Çß´Ù.
Æò¼Ò ¹Ù±ù³ªµéÀÌ°¡ ½±Áö ¾ÊÀº Àå¾ÖÀÎµé·Î ÇÏ¿©±Ý º½ÀÇ Á¤Ãë¸¦ ÇÔ²² Áñ±â°í ÀÚ½Å°¨°ú Èñ¸ÁÀ» ½É¾îÁÖ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ¾ß¿Ü »êÃ¥À» ºñ·ÔÇØ ¹Ì´Ï ¿îµ¿È¸, Àå±âÀÚ¶û´ëÈ¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±Àº ÀÌ³¯ Àå¾ÖÀÎµé¿¡°Ô ¿©Çà¿ë ¼¼¸éµµ±¸ ¼¼Æ® 130°³¸¦ ¼±¹°ÇßÀ¸¸ç, ÁØºñÇØ °£ µµ½Ã¶ô, ÇÇÀÚ, °úÀÚ µîÀÇ °£½Äµµ ÇÔ²² ¸ÔÀ¸¸ç ³ª´®ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù.
ÃÖÃ¢¿í ÃÊ·ÕÈ¸ È¸ÀåÀº ¡°Àå¾ÖÀÎ°ú ºñÀå¾ÖÀÎÀÌ ÇÔ²² ¾î¿ì·¯Á® Çàº¹ÇÏ°Ô »ýÈ°ÇÏ´Â »çÈ¸Àû È¯°æÁ¶¼ºÀ» À§ÇÑ ÀÎ½Ä ÀüÈ¯À» À§ÇØ ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ¸¶·ÃÇß´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ´õ¿í ´Ù¾çÇÑ ºÀ»çÈ°µ¿À» ÅëÇØ ³ª´®¹®È È®»ê¿¡ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, Áö³ 1996³â 6¿ù °á¼ºµÈ ÃÊ·ÕÈ¸´Â ¸Å¿ù Àå¾ÖÀÎ½Ã¼³ Á¤±â ºÀ»çÈ°µ¿»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â, Ã»¼Ò³â ÀåÇÐ»ç¾÷, µ¶°Å³ëÀÎ Áö¿ø µî Áö¿ª»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ³ª´®È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
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