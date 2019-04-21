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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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À§¿øÈ¸´Â ¿ï»êÀÇ ·£µå¸¶Å©°¡ µÉ Àü½ÃÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ °Ç¸³ ±â°ø½ÄÀ» ÅëÇÑ ¸¶ÀÌ½º(MICE) »ê¾÷ À°¼º º»°ÝÈ­, ·¯½Ã¾Æ ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ©¿ÍÀÇ ¿ìÈ£Çù·Âµµ½Ã ¾çÇØ°¢¼­(MOU) Ã¼°á·Î ½ÅºÏ¹æ ±³·ù È®´ë µîÀ» Áö³­ÇØ ÁÖ¿ä ¼º°ú·Î ²Å¾Ò´Ù.

¿ÃÇØ´Â µ¿ºÏ¾Æ ¿ÀÀÏÇãºê Æ®·¹ÀÌ´õ À¯Ä¡´Ü ÆÄ°ß, ¿ï»êÇ× ¾×È­Ãµ¿¬°¡½º(LNG) º¡Ä¿¸µ ±â¹Ý±¸Ãà »ç¾÷, °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ÃßÁø µîÀ» ÅëÇØ ½Å¼ºÀå µ¿·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°í µµ½Ã °æÀï·ÂÀ» °­È­ÇØ ¼¼°è·Î »¸¾î°¡´Â ¿ï»êÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ ±¹Á¦¿¬ÇÕ ÀçÇØ°æ°¨ Àü·«±â±¸(UNISDR) ¹æÀç¾ÈÀüµµ½Ã ÀÎÁõÀ» ½ÅÃ»ÇØ ¼±Áø ¹æÀç½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÑ µµ½Ã·Î ¹ßµ¸¿òÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.

6¿ù¿¡´Â ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø ±¹°¡Á¤¿ø ÁöÁ¤À» ÅëÇØ ½Ã¹Î »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ°í ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î µµ½Ã ºê·£µå ÀÎÁöµµµµ Á¦°íÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹Á¦µµ½ÃÈ­ ¼öÁØÀ» ³ô¿© ±¹Á¦(±Û·Î¹ú) °ÅÁ¡µµ½Ã·Î ¹ßÀüÇÏ´Â ¿ï»êÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ À§¿øÈ¸°¡ ¼±µµÀû ¿ªÇÒÀ» ÇØ³ª°¥ °ÍÀÌ¸ç, ±¹Á¦(±Û·Î¹ú) µµ½Ã ¿ï»ê ºê·£µå¸¦ Á¦°íÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù

±¹Á¦µµ½ÃÈ­ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸´Â 2011³â Á¦Á¤µÈ '¿ï»ê½Ã ±¹Á¦±³·ùÇù·Â ¹× ±¹Á¦µµ½ÃÈ­¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê'¿¡ µû¶ó ±¹Á¦µµ½ÃÈ­¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¦¹Ý »çÇ×À» ½ÉÀÇ¡¤Á¶Á¤ÇÏ°íÀÚ À§¿ø 15¸íÀ¸·Î ±¸¼º, ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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