|¡ã ¿ï»ê½Ã´Â Áö³19ÀÏ ½ÃÃ» »óÈ²½Ç¿¡¼ ¼Ûº´±â °æÁ¦ºÎ½ÃÀå ÁÖÀç·Î 2019³â ¿ï»ê½Ã ±¹Á¦µµ½ÃÈ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿°í ±¹Á¦µµ½ÃÈ ½ÃÇà °èÈ¹À» ½ÉÀÇ Çß´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
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¿ï»ê½Ã´Â 19ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ½ÃÃ» »óÈ²½Ç(º»°ü 7Ãþ)¿¡¼ ±¹Á¦µµ½ÃÈ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸(À§¿øÀå ¼Ûº´±â °æÁ¦ºÎ½ÃÀå)¸¦ ¿°í Áö³ÇØ ÁÖ¿ä ¼º°ú¿Í ¿ÃÇØ »ç¾÷ °èÈ¹ µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
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±¹Á¦µµ½ÃÈ ÃßÁøÀ§¿øÈ¸´Â 2011³â Á¦Á¤µÈ '¿ï»ê½Ã ±¹Á¦±³·ùÇù·Â ¹× ±¹Á¦µµ½ÃÈ¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê'¿¡ µû¶ó ±¹Á¦µµ½ÃÈ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¦¹Ý »çÇ×À» ½ÉÀÇ¡¤Á¶Á¤ÇÏ°íÀÚ À§¿ø 15¸íÀ¸·Î ±¸¼º, ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù.
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