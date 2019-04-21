¿ïÁÖ±ºÀÇÈ¸ Àü¾× »è°¨ÇÑ ÁßÇÐ±³ ¹«»ó±Þ½Ä Áö¿ø¿¹»ê ºÎÈ°½ÃÄÑ

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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
  • ´ñ±Û 0

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¹ÚÁ¤¿Á ¿¹°áÆ¯À§ À§¿øÀåÀº ¡°¹«»ó±Þ½Ä Àü¸é ½ÃÇàÀ» À§ÇØ ¼±µµÀû ¿ªÇÒÀ» ÇØ¿Â ¿ïÁÖ±º¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÀÇ ¿ªÂ÷º°À» ¹Ù·ÎÀâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¸¸, ´çÀå ¿¹»êÀÌ ÅõÀÔµÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì, Áö¿ª ÇÐºÎ¸ðµéÀÇ ºÎ´ãÀÌ Ä¿Áö´Â ¸¸Å­ ´Ù½Ã ¹Ý¿µÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î ¡°¿¹»ê¹Ý¿µÀÇ Á¶°ÇÀ¸·Î Å¸ ÁöÀÚÃ¼¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¼öÁØÀÇ ºÐ´ã·üÀÌ Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÁ¸ Çù¾àÀ» ÆÄ±âÇÏ´Â µî ¿ï»ê½Ã¿Í ÀçÇù¾àÀ» Ã¼°áÇÏµµ·Ï ÁýÇàºÎ¿¡ ÁÖ¹®Çß´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ïÁÖ±ºµµ ±º ÀÇÈ¸ÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¹Ý¿µ, ÁßÇÐ±³ ¹«»ó±Þ½Ä ºÐ´ã·ü Á¶Á¤À» À§ÇÑ ÀçÇù¾à Ã¼°áÀ» ½Ã¿¡ ¿äÃ»Çß´Ù.

ÇÑÆí ±º ÀÇÈ¸ ¿¹°áÆ¯À§´Â ÀÌ³¯ Á¦1È¸ Ãß°æ¿¹»ê¾È¿¡ ´ëÇÑ ½É»ç¸¦ ¹ú¿© 4°³ »ç¾÷ 7¾ï2,300¸¸¿øÀ» »è°¨ÇÏ°í, ³»ºÎÀ¯º¸±ÝÀ¸·Î Æí¼ºÅä·Ï Çß´Ù. ¿ïÁÖ±ºÀÌ Á¦ÃâÇÑ Á¦1È¸ Ãß°æ¾ÈÀº ´çÃÊ¿¹»ê¾× 9,410¾ï¿øº¸´Ù 432¾ï¿øÀÌ Áõ°¡ÇÑ 9,842¾ï¿øÀÌ´Ù.

»è°¨³»¿ªÀº ¡âºÀ°è°ø¼³½ÃÀå ±¸Á¶ º¸°­°ø»ç º¸»óºñ 1¾ï2,300¸¸¿ø ¡âÀå±â¹ÌÁýÇàµµ½Ã°èÈ¹½Ã¼³ ¹× ¹ÌÁö±Þ¿ëÁö º¸»óºñ 25¾ï Áß 2¾ï¿ø ¡â»ï³² °¡Ãµ µµ½Ã°èÈ¹µµ·Î °³¼³°ø»ç ÅäÁö¸ÅÀÔºñ 4¾ï7,000¸¸¿ø Áß 1¾ï¿ø ¡â³ª»ç¸¶À» È¸°ü ºÎÁö ¹× °Ç¹° ¸ÅÀÔºñ 12¾ï¿ø Áß 3¾ï¿ø µîÀÌ´Ù.


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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