22ÀÏÀº Áö±¸ÀÇ ³¯ ¡°¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ 10ºÐ°£ Àü±â OFF"

Á¦49È¸ Áö±¸ÀÇ ³¯(4¿ù 22ÀÏ)À» ¸Â¾Æ 22ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ 10ºÐ µ¿¾È ¿ï»ê¿¡¼µµ ¼ÒµîÇà»ç°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ Àü±â ¼Òºñ°¡ ¸¹Àº ½Ã°£´ë¿¡ ¼ÒµîÇà»ç°¡ ÁøÇàµÇ¸ç ¿ï»ê½ÃÃ»°ú ±¸±ºÃ» µîÀÇ °ü°ø¼¿Í ºÎ¼Ó°Ç¹° µî °ø°ø°Ç¹° »ç¹«½Ç Á¶¸í, ¿ï»ê´ë±³¿Í ½Ê¸®´ë¹ç±³ µî ÁÖ¿ä ½Ã¼³ÀÇ °æ°üÁ¶¸íÀÌ ¸ðµÎ ²¨Áø´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù. °¢ °¡Á¤Àº ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ´õ¿öÁö´Â Áö±¸ÀÇ ±âÈÄº¯È ½É°¢¼ºÀ» ¾Ë¸®°í, ½ÇÁúÀûÀÎ ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà°ú ¿¡³ÊÁö Àý¾à µî ÀúÅº¼Ò »ýÈ°À» ½ÇÃµÇÏÀÚ´Â ÃëÁö¿¡¼ ¸Å³â ¿¸°´Ù.
Áö±¸ÀÇ ³¯Àº 1969³â ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ÇØ»ó ±â¸§ À¯Ãâ »ç°í¸¦ °è±â·Î Áö±¸ÀÇ È¯°æÀ» º¸È£ÇÏÀÚ´Â ÃëÁö·Î 1970³â 4¿ù 22ÀÏ ½ÃÀÛµÈ ¹Î°£ ÁÖµµÀÇ ¼¼°è ±â³äÀÏÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ±×¸°¸®´õ ¿ï»ê½ÃÇùÀÇÈ¸ È¸¿ø 100¿© ¸íÀÌ Çà»ç ¹æ¹®ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿Â½Ç°¡½º¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇÑ ÀúÅº¼Ò»ýÈ° ½ÇÃµ Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÄ£´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡ Áö±¸»ç¶û ÆÛÆ÷¸Õ½º, È«º¸ºÎ½º ¿î¿µ, °È±â´ëÈ¸, »ýÅÂ°è ±³¶õ ½Ä¹° ÅðÄ¡, È¯°æÁ¤È È°µ¿ µîÀÌ ÅÂÈ°º¯ ÀÏ¿ø¿¡¼ ÇÔ²² ¿¸°´Ù.
¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°±âÈÄº¯ÈÁÖ°£°ú Áö±¸ÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ¼ÒÁßÇÑ Áö±¸ÀÇ È¯°æÀ» º¸È£ÇÏ°í ¼¼°è °÷°÷¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ±âÈÄº¯È¿¡ °ü½ÉÀ» °®°í ÀúÅº¼Ò Ä£È¯°æ»ýÈ°À» ½ÇÃµÇÏ´Â °è±â°¡ µÆÀ¸¸é ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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