22ÀÏÀº Áö±¸ÀÇ ³¯ ¡°¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ 10ºÐ°£ Àü±â OFF"

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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Á¦49È¸ Áö±¸ÀÇ ³¯(4¿ù 22ÀÏ)À» ¸Â¾Æ 22ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ 10ºÐ µ¿¾È ¿ï»ê¿¡¼­µµ ¼ÒµîÇà»ç°¡ ÁøÇàµÈ´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ Àü±â ¼Òºñ°¡ ¸¹Àº ½Ã°£´ë¿¡ ¼ÒµîÇà»ç°¡ ÁøÇàµÇ¸ç ¿ï»ê½ÃÃ»°ú ±¸±ºÃ» µîÀÇ °ü°ø¼­¿Í ºÎ¼Ó°Ç¹° µî °ø°ø°Ç¹° »ç¹«½Ç Á¶¸í, ¿ï»ê´ë±³¿Í ½Ê¸®´ë¹ç±³ µî ÁÖ¿ä ½Ã¼³ÀÇ °æ°üÁ¶¸íÀÌ ¸ðµÎ ²¨Áø´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù. °¢ °¡Á¤Àº ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ¸é µÈ´Ù.


ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ´õ¿öÁö´Â Áö±¸ÀÇ ±âÈÄº¯È­ ½É°¢¼ºÀ» ¾Ë¸®°í, ½ÇÁúÀûÀÎ ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà°ú ¿¡³ÊÁö Àý¾à µî ÀúÅº¼Ò »ýÈ°À» ½ÇÃµÇÏÀÚ´Â ÃëÁö¿¡¼­ ¸Å³â ¿­¸°´Ù.

Áö±¸ÀÇ ³¯Àº 1969³â ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÇØ»ó ±â¸§ À¯Ãâ »ç°í¸¦ °è±â·Î Áö±¸ÀÇ È¯°æÀ» º¸È£ÇÏÀÚ´Â ÃëÁö·Î 1970³â 4¿ù 22ÀÏ ½ÃÀÛµÈ ¹Î°£ ÁÖµµÀÇ ¼¼°è ±â³äÀÏÀÌ´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ 22ÀÏ ¿ÀÈÄ Áß±¸ ÅÂÈ­°­Áö¹æÁ¤¿ø ´ÀÆ¼¸¶´ç¿¡¼­ 'SOS, ³ªÀÇ Áö±¸¸¦ ±¸ÇØÁà'¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î Áö±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä½Äµµ °®´Â´Ù.

ÀÌ³¯ ±×¸°¸®´õ ¿ï»ê½ÃÇùÀÇÈ¸ È¸¿ø 100¿© ¸íÀÌ Çà»ç ¹æ¹®ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿Â½Ç°¡½º¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇÑ ÀúÅº¼Ò»ýÈ° ½ÇÃµ Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÄ£´Ù.

ÀÌ ¹Û¿¡ Áö±¸»ç¶û ÆÛÆ÷¸Õ½º, È«º¸ºÎ½º ¿î¿µ, °È±â´ëÈ¸, »ýÅÂ°è ±³¶õ ½Ä¹° ÅðÄ¡, È¯°æÁ¤È­ È°µ¿ µîÀÌ ÅÂÈ­°­º¯ ÀÏ¿ø¿¡¼­ ÇÔ²² ¿­¸°´Ù.

¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°±âÈÄº¯È­ÁÖ°£°ú Áö±¸ÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ¼ÒÁßÇÑ Áö±¸ÀÇ È¯°æÀ» º¸È£ÇÏ°í ¼¼°è °÷°÷¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â ±âÈÄº¯È­¿¡ °ü½ÉÀ» °®°í ÀúÅº¼Ò Ä£È¯°æ»ýÈ°À» ½ÇÃµÇÏ´Â °è±â°¡ µÆÀ¸¸é ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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