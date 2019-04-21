Áö³ÇØ ¸ÞÅ»ÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÎ·Â ¾ç¼º Ä¿¸®Å§·³À» µ¶ÀÚÀûÀ¸·Î ¸¶·ÃÇÑ ¿ï»êÀÌ ±¹³» 3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷À» ÁÖµµÇÏ±â À§ÇØ¼´Â 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ °Ç¸³ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
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ÁÖ½ÂÈ¯ K-AMUG(ÇÑ±¹ÀûÃþÁ¦Á¶»ç¿ëÀÚÇùÈ¸) ÇùÈ¸ÀåÀº Áö³ 19ÀÏ º»Áö¿Í ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø °øµ¿ÁÖÃÖÀÇ ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø 4Ãþ ±³À°Àå¿¡¼ ¿¸° 3DÇÁ¸°ÆÃ»ê¾÷ ¹ßÀü Æ÷·³ ¹× °£´ãÈ¸¿¡¼ ¡°¿ï»êµµ ¿µ±¹ ³ëÆÃÇèÀÇ ±¹°¡3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ(MCT)¿Í °°Àº Á¶¼±ÀÎ·Â Àü¹® 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÎ·Â ¾ç¼º¼¾ÅÍ ±¸ÃàÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
ÁÖ½ÂÈ¯ ÇùÈ¸ÀåÀº ¡°±¹³»ÀÇ °æ¿ì 44°³ 3DÇÁ¸°ÆÃ ÀÓÇÃ¶õÆ®°¡ ½ÄÇ°ÀÇ¾àÃ³ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ »ó¿ëÈµÅ È°¹ßÀÌ »ý»êÀÌ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°3DÇÁ¸°ÆÃ »ê¾÷ÀÇ ¹ßÀüÀ» º¸¾Æ Áö¿ªÀü·«»ê¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ¿ï»ê¿¡ »ý»êÀÌ °¡´ÉÇÏ°í ÆÇ¸Å°¡ °¡´ÉÇÑ ÀÇ·á¿ë ½º¸¶Æ® ÆÑÅä¸® ±¸ÃàÇÒ °æ¿ì Ãë¾÷°ú Ã¢¾÷ È°¼ºÈ¸¦ ÅëÇÑ °í¿ëÈ®´ë ÆøÀÌ ´õ Å¬ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±èÁøÃµ ¿ï»ê´ë(Ã·´Ü¼ÒÀç°øÇÐºÎ) ±³¼ö´Â ¡°¼ÒÀçºÐ¾ßÀÇ °æ¿ì Çö´ëÁß°ø¾÷ ¸ðµ¨°ú °°ÀÌ ÃÖÁ¾ Á¦Ç° »ç¿ëÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°è-¼ÒÀç-Àåºñ-Á¦Ç°È µîÀ» ÇÏ³ª·Î ¿¬°áÇÏ´Â Çù·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èµ·ÇÑ ¿ï»ê´ëÇÐ±³ ±³¼ö´Â ¡°¿ï»êÀÇ ÁÖ·Â »ê¾÷ºÐ¾ß°¡ ÀÖÁö¸¸ 3DÇÁ¸°ÆÃ ºÐ¾ß °üÁ¡¿¡¼ »ê¾÷ Àû¿ë ºÐ¾ß¸¦ µûÁ® º»´Ù¸é ÀÇ·á ºÐ¾ßÀÇ »ó¿ëÈ°¡ °¡Àå ºü¸¦ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ°í ÇöÀç ±×·¸°Ô ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÇ·áºÐ¾ß´Â ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÌ ºü¸£°í »ý»ê¼ºÀÌ Áß¿äÇÑµ¥ ¼ö¼ú ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃß±â À§ÇØ¼´Â 2~14ÀÏ ÀÌ³»¿¡ ³³Ç°À» ÇØ¾ßÇÏ´Â ±¸Á¶ ¶§¹®ÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±è ±³¼ö´Â ÀÌ¾î ¡°¼³°è½Ã°£À» 1~2ºÐ ÀÌ³»·Î ÁÙ¿©¾ß ÀÇ·áºÐ¾ß 3DÇÁ¸°ÆÃ ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨À» ¹ß±¼ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥ Áß¼Ò±â¾÷µéÀÌ ¿ï»ê Áö¿ª¿¡ ±¸ÃàµÈ Àåºñ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü·Ã È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í È«º¸ÇØ ÀÌ¸¦ ½±°Ô Á¢±Ù ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â Á¤º¸ Á¦°øµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡°°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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