[»ç´Â ÀÌ¾ß±â] ÀþÀº °¡Àå(Ê«íþ)

¸Å³â ÁÙ¾îµå´Â Ãâ»êÀ²… ¾çÀ°ºñ °ÆÁ¤¿¡ ‘µÑÂ°´Â »çÄ¡’
ÁöÀÚÃ¼ Ãâ»êÀ² Á¦°í À§ÇÑ Áö¿øÃ¥µµ Çö½ÇÀû µµ¿ò ¾ÈµÅ
°í¿ëÈ¯°æ·³ëµ¿ À¯¿¬¼º È®º¸ µî Á¤ºÎ·Á¤Ä¡±ÇÀÌ ³ª¼¾ß
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100¸íÀÌ »ó Âü¿©ÇÏ´Â ´ëÁß ±³À° ¶§´Â ¿ì¸®³ª¶ó Ãâ»êÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀÏ»óÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀÚÄ© ÁøºÎÇÏ±â ½¬¿î ±³À°ÀÌ¶ó ÁýÁßµµ¸¦ Á» ³ôÀÌ±â À§ÇØ ÇÊÀÚ°¡ ½ºÆÌ¿ëÀ¸·Î ÁøÇàÇÑ´Ù.
“2018³â ¿ì¸®³ª¶ó Ãâ»êÀ² 0.98! ½±°Ô ¸»ÇØ ³²³à µÎ »ç¶÷ °áÈ¥ÇÏ¿© Æò±Õ 1¸íµµ ¾Ö±â¸¦ ³ºÁö ¾Ê´Â´Ù! ÀÎ±¸ 1,000¸¸ ¼¿ïÀº Ãâ»êÀ² 0.76¸í! 0.76¸í! ÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ¼¼°è ¾î´À ³ª¶ó, ¾î´À µµ½Ã¿¡¼µµ Ã£¾Æ º¼ ¼ö ¾ø´Â ¼öÄ¡´Ù. µÎ ¹ø Â° ²ÃÁö´Â ºÎ»êÀ¸·Î 0.9¸íÀÌ´Ù”
ÀþÀº °¡Á¤ Áß ÀÚ³à µÑ ÀÌ»ó ¾çÀ°ÇÏ´Â °¡Á¤À» Ã£±âµµ ¾î·Á¿î È¯°æÀÌ µÇ¾î ¹ö¸° Çö½ÇÀÌ´Ù. ÀÚ³à°¡ 1¸íÀÌ¶ó´Â °¡Àå¿¡°Ô È¤ µÑ Â° °¡Áú ¿¹Á¤ÀÎ°¡¿ä? ¶ó°í ¹°À¸¸é “¾ÆÀÌ±¸ ÇÑ ¸íµµ Å°¿ì±â ¹÷Âù µ¥¿ä!” ¸¶´©¶ó°¡ ¾Æ¿¹ ¸»µµ ²ôÁý¾î ³»Áö ¸¶¶ó ÇÑ´Ù”, “¾çÀ°ºñ°¡ ¸¹ÀÌ µé¾î ¾öµÎµµ ¸ø ³½´Ù” °í ÇÑ´Ù.
¾Æ¿¹ °áÈ¥À» ¾öµÎµµ ¸ø³»´Â ÃþÀº ±×°Í¸¶Àú »çÄ¡¶ó°í ÇÑ´Ù. °áÈ¥ »ý°¢ÇÏ¸é ¾ÆÆÄÆ®µµ ¸¶·ÃÇØ¾ßÇÏ°í, µçµçÇÑ Á÷Àå ¶ÇÇÑ ÇÊ¼öÀÎ ½Ã´ë¶ó ÀÌÂë µÇ¸é ÀþÀºÀÌµéÀº ±â°¡ ²ªÀÌ°í ¸¸´Ù. 30³â Àü¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ ÀÇÁö°¡ °ÇÏ°í, Èñ¸ÁÀÇ ²öÀÌ¶óµµ ÀÖÀ¸¸é ¸ÕÀú ÀÏÀÌ³ª Ä¡°í º¸ÀÚ´Â ¿ë±âµµ ÀÖ¾ú´Ù. Áö±ÝÀº ±×·± ¿ë±â´Â ¾Æ¿¹ ¾ð°¨»ý½ÉÀÌ ½Ã±â´Ù.
ÇöÀå¿¡¼´Â ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÌ ³Ê¹« ¿Ã¶ó ¾Æ¿ì¼ºÀÌ´Ù. ÀÚ¿µ¾÷ÀÚµéÀº Á×Áö ¸øÇØ ÇÑ´Ù´Â °÷ÀÌ ´õ ¸¹´Ù. ¾î·Æ»ç¸® ¾Ë¹ÙÀÚ¸®¸¦ ±¸ÇØº¸Áö¸¸ ±×¾ß¸»·Î ´Ü¼ø ½Ã±ÞÁ¦°¡ ´ëºÎºÐÀÌ´Ù. ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÌ ¿Ã¶óµµ Ä¡¼Ú´Â ¹°°¡ ¶§¹®¿¡ Á¦´ë·Î »ç¶÷Çà¼¼µµ ¸øÇÑ´Ù´Â »ç¶÷ÀÌ ÇÑ µÑÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
¾Æ±â Å°¿ì´Â Áñ°Å¿ò, °¡Á¤ ¸¶´Ù ¾Æ±â¿ïÀ½¼Ò¸®°¡ ¼ÒÀ½ÀÌ´ø Àûµµ ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö±ÝÀº ±× ¼ÒÀ½Á¶Â÷ µè±â Èûµé´Ù. ÀÏºÎ ³ó¾îÃÌÀº ¾Æ¿¹ ¾Æ±â¿ïÀ½¼Ò¸® Á¶Â÷ ¸ø µéÀº Áö ¸î ³âÀÌ³ª Áö³µ´Ù°í ÇÑ´Ù. ³»³â(2020) ³» ÈÄ³â(2021)Àº ¾î¶² ¼öÄ¡·Î ³ªÅ¸³¯Áö ³ë½ÉÃÊ»çÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù.
ÇöÀå¿¡¼ °áÈ¥°ú Ãâ»ê °¡´ÉÇÑ ÀþÀº °¡Àå(¿¹ºñ°¡ÀåÆ÷ÇÔ)µé¿¡°Ô ½É°¢ÇÑ ÀúÃâ»ê ¹®Á¦´Â ¼³¸íÇÏ¸é ´©±¸³ª °ø°¨Àº ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª Á¤ÀÛ º»ÀÎµéÀº ¾îÂ¿°Å³Ä?°í ¹°À¸¸é ´ë ´Ù¼ö °¡ÀÓ¿¬·ÉÃþÀº ´äÀ» ÇÇÇÏ°Å³ª ¾Ö½á ¾´ ¿ôÀ½À» Áþ±âµµ ÇÑ´Ù.
“ÀúÃâ»ê °í·ÉÈ¿Í ‘³ª’¿Í´Â °ü·Ã ¾ø´Ù”, “±×°ÍÀº ±¹°¡°¡ ÇÒ ÀÏÀÌ°í, ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ ÇØ°áÇÏ°ÚÁö” ÇÏ´Â ½ÄÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î Ãâ»êÀº ´õ¿í ¶³¾îÁö°í, °í·ÉÈ ¼Óµµ°¡ ´õ¿í °¡¼ÓÈ µÉ °ÍÀÌ ºÒÀ» º¸µí »·ÇÏ´Ù. ´Ã¾î³ª´Â º¹Áöºñ¿ë, ¼Ò¿Ü°èÃþ¿¡ ´ëÇÑ ¹è·Á(Àå¾ÖÀÎ ÀÇ¹«°í¿ë, ¼Ò¿Ü°èÃþ ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ µî), Àú¼ÒµæÃþ Áö¿ø, ÀÇ·áºñ Áõ´ë µîÀº ÄÚ¾Õ¿¡ ´ÚÄ£ Çö½ÇÀÌ´Ù. ±×·¸´Ù¸é ±¹°¡ °æ¿µÀº ¾î¶»°Ô ÇÒ °ÍÀÎ°¡?
ÀÌ°°Àº ¹®Á¦ ÇØ°á¹æ¾ÈÀº ¼¼±ÝÀ» ´õ °ÅµÎ´Â ¹æ¹ý ¿Ü¿¡´Â ´ë¾ÈÀÌ ¾ø´Ù. ¼Òµæ¼¼, ±³À°¼¼, ¼Ò¹æ¼¼, Áö¹æ¼¼, ÀÚµ¿Â÷¼¼, ±³ÅëÀ¯¹ßºÐ´ã±Ý, ¹ýÀÎ¼¼, À¯·ù¼¼, ÁÖ¹Î¼¼, ÅäÁö¼¼, Àç»ê¼¼ µî µî ´« ¸¸ ¶ß¸é °íÁö¼°¡ ³¯¾Æ¿À´Â ÆÇ±¹ÀÌ´Ù. ´õÇÏ¿© ±âÅ¸ ¼Òµæ¿¡ µû¸¥ ¿øÃµÂ¡¼ö´Â ÇÑ ÇØ°¡ ¸Ö´ÙÇÏ°í Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù. ±×·¸´Ù°í ÀÌ¸¦ ¹Ý´ëÇÒ ¸íºÐÀº ´õ¿íÀÌ ¾ø´Ù.
ÁöÀÚÃ¼¸¶´Ù Ãâ»êÀ²À» ³ôÀÌ±â À§ÇØ ¾È°£ÈûÀ» ½ñ°í ÀÖ´Ù. Ãâ»êÀå·Á±Ý ¿Ã¸®±â, À°¾ÆÁö¿ø¼¾ÅÍ·µ¹º½¼ºñ½º È®´ë, ¹«»ó±³À°, ¹«»ó±Þ½Ä ½Ç½Ã µî ´Ù¾çÇÑ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°í ÀÖÁö¸¸ Á¤ÀÛ Ãâ»ê ´ç»çÀÚµéÀº º°·Î ´À³¢Áö ¸øÇÏ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù.
±³À°ÇöÀå¿¡¼ ´À²¸ º» ´ë¾ÈÀº Ãâ»êºÐÀ§±â¸¦ È®»ê½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ´Ù. °áÈ¥ÇÒ¸¸ÇÑ È¯°æÁ¶¼º, °¡Á·ÀÇ ¼ÒÁßÇÔ°ú ÇÊ¿ä¼º ÀÎ½ÄÀÇ ¾ÈÂøÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼´Â ¹°°¡¾ÈÁ¤ÀÌ 1¼øÀ§°í, Á¤ºÎÀÇ ¼±½ÉÇü ÀÏÀÚ¸®°¡ ¾Æ´Ï¶ó »çÈ¸±¸Á¶°¡ ÀÚ»ýÇÏ°í °æÀïÇÏ±â À§ÇÑ ÀÚ¹ßÀû °í¿ë»óÈ²À» ´Ã¸®´Â °ÍÀÌ µÎ ¹øÂ°°í, ³ëµ¿¹®Á¦ÀÇ À¯¿¬¼º È®º¸°¡ ¼¼ ¹øÂ°´Ù. ÀÌ´Â °³ÀÎÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÀÌ ¾Æ´Ñ Áö¶ó Á¤ºÎ, ³ëµ¿°è, Á¤Ä¡±ÇÀÇ ¸òÀÌ´Ù.
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