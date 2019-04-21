ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
"Á¤ÁØ¿µ ´ÜÅå¹æ 5¸íÀÌ Áý´Ü¼ºÆøÇà" À½¼º¡¤»çÁøÆÄÀÏ È®º¸
3ÀÏ Àü
¹® ´ëÅë·É, ÀÌ¹Ì¼± ÀÓ¸í °­Çà °á´Ü¡¦Á¤±¹ ±³Âø ½ÉÈ­
3ÀÏ Àü
È«¿µÇ¥, °áÁ¤ÀûÀÎ ¼ø°£¿¡ "ÇÕÀÇ ¾ÈµÆ´Ù" ¹ß¾ð ÀÌÀ¯´Â
3ÀÏ Àü
'ºó¼Õ ÀÇÃÑ' ¼ÕÇÐ±Ô »çÅð·Ð °ãÃÄ¡¦¾ÈÃ¶¼ö¡¤À¯½Â¹Î °øÁ¶?
3ÀÏ Àü
'ºÎ¸ð¸ô·¡ »ê ¾ÆÀÌÅÛ È¯ºÒ ½¬¿öÁö³ª'¡¦°øÁ¤À§ °ÔÀÓ»ç ¾à°ü °ËÅä
3ÀÏ Àü
"¾ÖÇÃ, Ä÷ÄÄ¿¡ ÇÕÀÇ·á 6Á¶8Ãµ¾ï¿ø Áö±Þ ÃßÁ¤"
3ÀÏ Àü
¹ÚÀ¯Ãµ Ãø "Áõ°ÅÀÎ¸ê À§ÇØ Á¦¸ð? ÀüÇô »ç½Ç¹«±Ù"
4ÀÏ Àü
¹æÈ­¡¤Èä±â³­µ¿ ÇÇÀÇÀÚ "½É°¢ÇÑ ¹®Á¦ ÀÏÀ¸Å² »ç½Ç ¾Ë¾Æ"
4ÀÏ Àü
°£È£Á¶¹«»çÀÇ ÁÖ»ñ¹Ù´Ã, ÀÚ»ì À§ÀåÇÑ µ¶Ä§ÀÌ¾ú³ª
4ÀÏ Àü
ºÏ¹Ì °æ»ö¿¡ Ã¢°í¿¡ ¼ö°³¿ùÂ° ½×¾ÆµÐ ±âºÎ ½Å¹ß 1¸¸ ÄÓ·¹
4ÀÏ Àü
ÈÖ¼º Ãø, '¿¡ÀÌ¹Ì¿Í ÇÁ·ÎÆ÷Æú' ÀÇÈ¤¿¡ "´Ü¿¬ÄÚ ±×·± »ç½Ç ¾ø´Ù"
4ÀÏ Àü
Æú´õºíÆù Ãâ½Ã ¼º±ÞÇß³ª¡¦"¸®ºä¿ë °¶·°½Ã Æúµå 1¡­2ÀÏ¸¸¿¡ °íÀå"
4ÀÏ Àü
'½Å»ý¾Æ ³«»ó»ç°í ÀºÆó' °è±â·Î ÀÌÀç¸íÇ¥ '¼ö¼ú½Ç CCTV' Èû¹Þ³ª
4ÀÏ Àü
¾ï´ë Áø·áºñ È¯±Þ±Ý È¾·É ÀÇÈ¤ ±æº´¿ø Á÷¿øµé "È¸½Äºñ·Î ½è´Ù"
4ÀÏ Àü
Ô¼ÀâÁö "È­¿þÀÌ, Ô¼Á¤ºÎ¿¡ '½ºÆÄÀÌ È°µ¿ ±ÝÁö ÇùÁ¤' Ã¼°á Á¦¾È"
4ÀÏ Àü
ÀÌ¾ðÁÖ "ÀÌ¹Ì¼± ÀÎ»ç °­Çà, Ùþ ÅºÇÙµÉ °æ¿ì ´ëºñÇÑ °Í"
4ÀÏ Àü
Â÷¸íÁø ´ëÇÐµ¿±â ´ÜÅå¹æ "³ª»Û XX¾ß, Á¤½Å ¾ðÁ¦ Â÷¸±·¡"
4ÀÏ Àü
'Â¡±ÛÂ¡±Û' ¸·¸» Á¤Áø¼®, '³ë¹«Çö ºÎºÎ½Î¿ò' ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í
5ÀÏ Àü
±è°æ¼ö °æ³²Áö»ç º¸¼® Çã°¡¡¦±¸¼Ó 77ÀÏ¸¸
5ÀÏ Àü
'¸¶¾à ÇøÀÇ' ¹ÚÀ¯Ãµ °æÂû Ãâ¼® "Á¶»ç Àß ¹Þ°Ú´Ù"
5ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME ¿ÀÇÇ´Ï¾ð µ¶ÀÚ ±â°í
[µ¶ÀÚ±â°í] ÇÑ Ç¬, µÎ Ç¬ ¸ðÀº ¼ÒÁßÇÑ µ· ÇÑ¹ø¿¡¡¦
19¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ÀÌ¼®Çö / ¿ïÁÖ°æÂû¼­ ¼ö»ç°ú Áö´ÉÆÀ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
  • ´ñ±Û 0

°æÂûÀº ³ª³¯ÀÌ ¹ßÀüÇÏ´Â ¹üÁËÀÇ ¼ö¹ýÀ» ¾Ë¸®°í ÇÇÇØ ¿¹¹æÀ» À§ÇÏ¿© ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³, ±â¾÷Ã¼, ¿Â¶óÀÎ(sns), ±ÝÀ¶±â°ü, ³ëÀÎÁ¤, ¾ÆÆÄÆ®, ÇÐ±³, ´ëÇü¸¶Æ®, ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÃÖ½Å ¹üÁË »ç·Ê·¼ö¹ý, ¿¹¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ È«º¸¸¦ ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÀÌ¸¦ ºñ¿ô±â¶óµµ ÇÏµí º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì ÇÇÇØ»ç·Ê´Â ÁÙ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù.

¿ï»êÁö¹æ°æÂûÃ» º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì ¹ß»ý Åë°è¿¡ µû¸£¸é 2017³âÀÇ ÇÇÇØ°Ç¼ö´Â 825°Ç, ÇÇÇØ¾×Àº 76¾ï¿øÀÌ¸ç 2018³âµµ º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì ÇÇÇØ°Ç¼ö´Â 1,225°Ç, ÇÇÇØ¾×Àº 120¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ ÇÇÇØ°Ç¼ö´Â 48%, ÇÇÇØ¾×Àº 58%°¡ Áõ°¡Çß´Ù.


´ëÇ¥ÀûÀÎ º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì À¯Çü¿¡´Â ±â°ü »çÄªÇü, ±ÝÀ¶±â°ü »çÄªÇü, °áÁ¦¹®ÀÚÇüÀ¸·Î ³ª´©¾î º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ±â°ü »çÄªÇüÀº °ËÂû, °æÂû, ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø µîÀ» »çÄª ‘°èÁÂ°¡ ¹üÁË¿¡ ¿¬·ù µÇ¾úÀ¸´Ï µ·À» ¾ÈÀüÇÏ°Ô º¸°üÇØ¾ß ÇÑ´Ù’¸ç µ·À» ¾ÈÀü°èÁÂ·Î ÀÌÃ¼ ÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¼ö¹ý µîÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì ÇÇÇØ¸¦ ¸·±â À§ÇØ¼­´Â Ã¹Â°, ÀüÈ­·Î Á¤ºÎ±â°üÀÌ¶ó°í ÇÏ¸ç ÀÚ±ÝÀÌÃ¼¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â °æ¿ì, µÑÂ°, ½Å¿ëµî±Þ Çâ»ó ¹× Àú±Ý¸® ´ëÃâÀ» À§ÇÏ¿© ±âÁ¸ ´ëÃâ±Ý »óÈ¯À» ¿ä±¸ÇÏ´Â °æ¿ì, ¼ÂÂ°, ´ëÃâ Ã³¸®ºñ¿ë µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ¼±ÀÔ±Ý ¿ä±¸½Ã º¸ÀÌ½ºÇÇ½ÌÀ» ÀÇ½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¸¸¾à, º¸ÀÌ½ºÇÇ½ÌÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù¸é ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼­´Â ‘Áö¿¬ÀÎÃâ·ÀÌÃ¼Á¦µµ’¶ó°í ÇØ 100¸¸¿ø ÀÌ»ó ÀÔ±ÝµÈ ÅëÀå¿¡¼­ ÀÚµ¿È­±â±â¸¦ ÅëÇØ ÀÎÃâ ¹× ÀÌÃ¼ÇÏ´Â °æ¿ì 30ºÐ µ¿¾È ÀÎÃâ ¹× ÀÌÃ¼°¡ µÇÁö ¾Êµµ·Ï Çß±â ¶§¹®¿¡ °ñµçÅ¸ÀÓÀÎ 30ºÐ ÀÌ³»¿¡ °æÂûÃ»(112), ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø(1332), ÇØ´ç ±ÝÀ¶±â°ü¿¡ ÀüÈ­¸¦ ÇØ Áö±ÞÁ¤Áö ½ÅÃ»À» ÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù. º¸ÀÌ½ºÇÇ½Ì ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýµÇ¸é ±× ÇÇÇØ È¸º¹ÀÌ ¾î·Æ±â ¶§¹®¿¡ ¼ÒÁßÇÑ Àç»êÀ» ÁöÅ°±â À§ÇØ¼­ º¸ÀÌ½ºÇÇ½ÌÀÇ ¿¹¹æ¹ý°ú ´ëÃ³¹ýÀ» ÀØÁö ¸»°í ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ï¿© º¸ÀÌ½ºÇÇ½ÌÀÇ À§ÇèÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹þ¾î³ª¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
 


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

ÀÌ¼®Çö / ¿ïÁÖ°æÂû¼­ ¼ö»ç°ú Áö´ÉÆÀ

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ÇÑ±¹´ç Å»¿øÀü ÀúÁö Æ¯À§ ¡°Çö½Ç¼º ¾ø´Â 3Â÷ ¿¡³ÊÁö±âº»°èÈ¹ Àü¸é ¼öÁ¤¡± ÃË±¸
  • ¿ï»ê½Ã, Á¦6Â÷ Áö¿ª¿¡³ÊÁö°èÈ¹ ¼ö¸³ ¿¬±¸¿ë¿ª ³ª¼±´Ù
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, 2021³â±îÁö 30¸¸t ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà Àü¸Á
  • ±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ý ºñ¸® ÀÇÈ¤ ¼ö»çÇÑ °æÂû°ü ±¸¼Ó
  • [¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥
    • [¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥ [¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top